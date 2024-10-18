مسيرات روسية تلاحق القوات الأوكرانية وتجبرها على الفرار من مقاطعة كورسك... فيديو
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationمسيرات روسية تلاحق القوات الأوكرانية وتجبرها على الفرار من مقاطعة كورسك
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد توثق فرار مسلحيين أوكرانيين من مواقعهم في إحدى قرى مقاطعة كورسك، نحو الحدود الأوكرانية خوفاً من إمكانية تطويق محكمة.
وتبين المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، ملاحقة المسيرات الروسية للمسلحين الأوكرانيين وأجبرتهم على الفرار من مواقعهم في إحدى قرى مقاطعة كورسك، نحو الحدود الأوكرانية خوفاً من إمكانية تطويق محكمة.
🚩مسيرات روسية تلاحق القوات الأوكرانية وتجبرها على الفرار من مقاطعة كورسك— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 18, 2024
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق فرار مسلحيين أوكرانيين من مواقعهم في إحدى قرى مقاطعة كورسك، نحو الحدود الأوكرانية خوفاً من إمكانية تطويق محكمة. pic.twitter.com/WW5J79B595
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تصدت لهجومين أوكرانيين وكبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 505 عسكريين و15 عربة مدرعة بينها دبابتان، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع، واصلت مجموعة وحدات قوات "ألشمال" الروسية، القيام بعمليات هجومية، هزمت خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الآلية 22 و47 و115 و82 و95 المحمولة جوا، واللواء البحري 36، وكذلك الألوية 103 و129 للدفاع الإقليمي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق مستوطنات ليوبيموفكا وسفيردليكوفو ومالايا لوكنيا ونوفي بوت وبليخوفو.
وأضافت الوزارة، أن القوات الروسية صدت هجومين مضادين للقوات الأوكرانية في اتجاه بلدتي زيليني شلياخ وليوبيموفكا.
وأكدت الوزارة أنه نتيجة للعمليات العسكرية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 20 عسكريا بين قتيل وجريح، بالإضافة لتدمير مدرعتيين قتاليتين.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.