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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241018/القوات-الروسية-تحرر-بلدات-عدة-وتنفذ-36-ضربة-مشتركة-خلال-أسبوع--1093904732.html
القوات الروسية تحرر بلدات عدة وتنفذ 36 ضربة مشتركة خلال أسبوع
القوات الروسية تحرر بلدات عدة وتنفذ 36 ضربة مشتركة خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن حصيلة عمليات القوات الروسية، خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة تحرير بلدات عدة وتوجيه 36 ضربة مشتركة استهدفت فيها منشآت... 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T10:46+0000
2024-10-18T10:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأفاد بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية تمكنت من تحرير بلدتي ميخائيلوفكا، وكراسني يار التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدفت القوات الروسية تشكيلات مكونة من سبعة ألوية مشاة ميكانيكية، واثنتين من ألوية الهجوم الجوي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواءين من الحرس الوطني. وتم صد 59 هجمة لمجموعات هجومية معادية.وعلى مدار أسبوع، بلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 3350 عسكريًا، و13 مركبة قتالية مدرعة، منها ناقلتا جنود مدرعتان من طراز "فاب" مصنوعة في فرنسا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، واثنتين من طراز "كيربي" مصنوعتين في تركيا. وتم تدمير 27 آلية و18 قطعة مدفعية ميدانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور نحو 790 جنديًا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، و33 مركبة، وتم تدمير ثلاث مدفعيات ذاتية الدفع من طراز "قيصر" عيار 155 ملم فرنسية الصنع، وثلاث مدفعيات ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع.
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تحرر بلدات عدة وتنفذ 36 ضربة مشتركة خلال أسبوع

10:46 GMT 18.10.2024 (تم التحديث: 10:51 GMT 18.10.2024)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationالقوات الروسية تدمر مدفع "بلادين إم-109" الأمريكي الصنع في خيرسون
القوات الروسية تدمر مدفع بلادين إم-109 الأمريكي الصنع في خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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يتبع
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن حصيلة عمليات القوات الروسية، خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة تحرير بلدات عدة وتوجيه 36 ضربة مشتركة استهدفت فيها منشآت أوكرانية استراتيجية مختلفة.
وأفاد بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية تمكنت من تحرير بلدتي ميخائيلوفكا، وكراسني يار التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.
واستهدفت القوات الروسية تشكيلات مكونة من سبعة ألوية مشاة ميكانيكية، واثنتين من ألوية الهجوم الجوي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواءين من الحرس الوطني. وتم صد 59 هجمة لمجموعات هجومية معادية.
وعلى مدار أسبوع، بلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 3350 عسكريًا، و13 مركبة قتالية مدرعة، منها ناقلتا جنود مدرعتان من طراز "فاب" مصنوعة في فرنسا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، واثنتين من طراز "كيربي" مصنوعتين في تركيا. وتم تدمير 27 آلية و18 قطعة مدفعية ميدانية.
وأضاف بيان وزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تمكنت من تحرير بلدة ليفادنوي في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور نحو 790 جنديًا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، و33 مركبة، وتم تدمير ثلاث مدفعيات ذاتية الدفع من طراز "قيصر" عيار 155 ملم فرنسية الصنع، وثلاث مدفعيات ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع.
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