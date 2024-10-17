https://sarabic.ae/20241017/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-ليوبارد-على-حدود-مقاطعة-كورسك-فيديو-1093851189.html
القوات الروسية تدمر دبابة "ليوبارد" على حدود مقاطعة كورسك.. فيديو
القوات الروسية تدمر دبابة "ليوبارد" على حدود مقاطعة كورسك.. فيديو
سبوتنيك عربي
صرح قائد وحدة مدفعية يحمل لقب "نيفا"، بقيام مظليين روس من وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، اليوم الخميس، بتدمير دبابة ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد" تابعة... 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T08:38+0000
2024-10-17T08:38+0000
2024-10-17T08:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
مظليين
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وأوضح العسكري الروسي لـ"سبوتنيك"، أن فرق الاستطلاع الروسية رصدت معدات عسكرية أوكرانية كانت تتحضر لشن هجوم من بلدة بيلوفودي (مقاطعة سومي)، ضمت دبابة من طراز "ليوبارد"، حيث اتخذت القوات الروسية التدابير المناسبة في مواجهتها.وأضاف "نيفا"، بأن "عملية رصد وتدمير "ليوبارد" كانت عملية كلاسيكية، حيث تم الكشف عن الهدف ونقل الإحداثيات والتفاعل مع فرق الاستطلاع لتصحيح النيران وتدمير الدبابة".وفي تصريح سابق، قال رئيس الأركان الروسي، فاليري غيراسموف، إن "وحدات من القوات الأوكرانية، شنت صباح يوم 6 أغسطس(آب الماضي) هجوماً للاستيلاء على أراضٍ في مقاطعة كورسك الروسية، ولكن تم إيقاف تقدمها، وأكد أن العملية الروسية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة".ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية، أكثر من 23 ألف جندي خلال القتال في اتجاه كورسك.وفي سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن نظام كييف قام باستفزاز وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن العدو سيتلقى ردًا مستحقًا وأن جميع الأهداف المحددة لروسيا ستتحقق.
https://sarabic.ae/20241017/إعلام-غربي-يسرب-عدد-دبابات-ليوبارد-المدمرة-الهائل-في-أوكرانيا-1093850956.html
https://sarabic.ae/20241017/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1093847358.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, مظليين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, مظليين
القوات الروسية تدمر دبابة "ليوبارد" على حدود مقاطعة كورسك.. فيديو
صرح قائد وحدة مدفعية يحمل لقب "نيفا"، بقيام مظليين روس من وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، اليوم الخميس، بتدمير دبابة ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
وأوضح العسكري الروسي لـ"سبوتنيك"، أن فرق الاستطلاع الروسية رصدت معدات عسكرية أوكرانية كانت تتحضر لشن هجوم من بلدة بيلوفودي (مقاطعة سومي)، ضمت دبابة من طراز "ليوبارد"، حيث اتخذت القوات الروسية التدابير المناسبة في مواجهتها.
وأضاف "نيفا"، بأن "عملية رصد وتدمير "ليوبارد" كانت عملية كلاسيكية، حيث تم الكشف عن الهدف ونقل الإحداثيات والتفاعل مع فرق الاستطلاع لتصحيح النيران وتدمير الدبابة".
وأردف العسكري بأن "المظليين استخدموا ما يصل إلى 4 قذائف لتدمير الدبابة الألمانية الصنع (ليوبارد)".
وفي تصريح سابق، قال رئيس الأركان الروسي، فاليري غيراسموف، إن "وحدات من القوات الأوكرانية، شنت صباح يوم 6 أغسطس(آب الماضي) هجوماً للاستيلاء على أراضٍ في مقاطعة كورسك الروسية، ولكن تم إيقاف تقدمها، وأكد أن العملية الروسية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة".
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية، أكثر من 23 ألف جندي خلال القتال في اتجاه كورسك.
وفي سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن نظام كييف قام باستفزاز وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن العدو سيتلقى ردًا مستحقًا وأن جميع الأهداف المحددة لروسيا ستتحقق.