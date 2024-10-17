https://sarabic.ae/20241017/إعلام-غربي-يسرب-عدد-دبابات-ليوبارد-المدمرة-الهائل-في-أوكرانيا-1093850956.html

إعلام غربي يسرب عدد دبابات "ليوبارد" المدمرة الهائل في أوكرانيا

إعلام غربي يسرب عدد دبابات "ليوبارد" المدمرة الهائل في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية أن القوات الأوكرانية فقدت ما يقرب من 40 دبابة ألمانية، من طراز ليوبارد، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة. 17.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-17T08:02+0000

2024-10-17T08:02+0000

2024-10-17T08:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

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وأفادت مجلة "بيزنيس إنسايدر" الأمريكية أن "دبابات ليوبارد متينة وفعالة للغاية، ومزودة بدروع ثقيلة، لكنها ليست منيعة، في الواقع، وفقًا لبعض المصادر المفتوحة، فقدت أوكرانيا بالفعل نحو 40 دبابة (من هذا الطراز)".وأشارت المجلة إلى أن نظام كييف يزود دباباته بهياكل حماية خاصة، ضد الطائرات دون طيار، والصواريخ المضادة للدروع.ويشير كاتب المقال إلى أن "تكلفة هيكل حماية ليوبارد تبلغ نحو 20 ألف دولار، وهو جزء صغير فقط من تكلفة دبابة بملايين الدولارات، يستغرق تركيب هياكل واقية في قاعدة إصلاح عسكرية أوكرانية حوالي 12 ساعة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري