https://sarabic.ae/20241016/تدمير-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1093845736.html
تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار
تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية في سماء المقاطعة، دون وقوع... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T22:47+0000
2024-10-16T22:47+0000
2024-10-16T22:48+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب بوغوماز عبر "تلغرام": "أحبط مدافعونا محاولة أخرى لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة في مقاطعة بريانسك، وتم رصد وتدمير 3 طائرات مسيرة من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".وأكد بوغوماز عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأن خدمات الطوارئ تعمل في المكان.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240925/تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1093109427.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار
22:47 GMT 16.10.2024 (تم التحديث: 22:48 GMT 16.10.2024)
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية في سماء المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار وفقًا للمعطيات الأولية.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب بوغوماز عبر "تلغرام": "أحبط مدافعونا محاولة أخرى لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة في مقاطعة بريانسك، وتم رصد وتدمير 3 طائرات مسيرة من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
وأكد بوغوماز عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأن خدمات الطوارئ تعمل في المكان.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين
والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.