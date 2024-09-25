https://sarabic.ae/20240925/تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1093109427.html
تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار
تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، مساء اليوم الأربعاء، عن تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T22:49+0000
2024-09-25T22:49+0000
2024-09-25T22:50+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب بوغوماز عبر "تلغرام": "تم التصدي لمحاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة في مقاطعة بريانسك، وتم اكتشافها وتدميرها من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".وأكد عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأن خدمات الطوارئ تعمل في المكان.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار
22:49 GMT 25.09.2024 (تم التحديث: 22:50 GMT 25.09.2024)
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، مساء اليوم الأربعاء، عن تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب بوغوماز عبر "تلغرام": "تم التصدي لمحاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة في مقاطعة بريانسك، وتم اكتشافها وتدميرها من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
وأكد عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأن خدمات الطوارئ تعمل في المكان.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.