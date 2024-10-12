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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241012/قوات-كييف-تتكبد-خسائر-فادحة-بالأرواح-والعتاد-بمواجهات-مع-الجيش-الروسي-1093673590.html
قوات كييف تتكبد خسائر فادحة بالأرواح والعتاد بمواجهات مع الجيش الروسي
قوات كييف تتكبد خسائر فادحة بالأرواح والعتاد بمواجهات مع الجيش الروسي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية، على محوري ليبتسوفسك وفولشانسك، دحرت تشكيلات لواء المشاة الآلي رقم 57، ولواء... 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T10:43+0000
2024-10-12T10:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
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رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_0:259:3177:2047_1920x0_80_0_0_b7add3fc029c7b5ea20e84cede2b8be8.jpg
وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 110 عسكريين، وثماني سيارات، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم، من طراز "دي- 30"، وتم تدمير مستودع للمعدات.وأضاف البيان: "كما حررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، مواقع مهمة، واستهدفت القوى العاملة، ودمرت المعدات التابعة للألوية الهجومية الآلية الرابعة عشرة، والـ53، والـ63، والـ77، ولواء الاقتحام الثالث، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بتروبافلوفكا، وبيريستوفوي في مقاطعة خاركوف، وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا ديبروفا ونوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأفاد البيان: "وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 465 عسكريًا، ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وعشر سيارات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 114"، ومدفع ذاتي الحركة، من طراز "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر "دي - 30" عيار 122 ملم، ومدفع "إل 119" بريطاني الصنع، وتم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة".ونتيجة للعمليات النشطة لوحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم دحر تشكيلات الألوية الآلية 23 و 24 و 30 و 33، والهجومي الخامس و81 المجوقل للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تشاسوف يار، كاترينيفكا، زاليزنيانسكو، مينكوفكا، ستوبوتشكي، أنتونوفكا وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، حسب بيان الدفاع.وأوضح البيان: "تم صد هجومين مضادين لمجموعات هجومية معادية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 640 فردًا عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، وثماني مركبات، ومدفع سويدي الصنع من طراز "آرتشر" 155 ملم، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 777"، ومدفع "مستا- بي"، عيار 152 ملم، ومدفعي هاوتزر "دي- 30"، كما تم تدمير ستة مستودعات ذخيرة".وواصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في أعماق دفاع العدو، واستهدفت القوى العاملة والمعدات من الكتائب 110، و142، و152، وألوية الهجوم الجوي 95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 38، ولواء الدفاع الإقليمي 109، ولواء الحرس الوطني الرابع عشر، في مناطق ديميتروف ونوفودميتروفكا وسيليدوفو، ودروجبا، وسوخايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وحسب بيان الدفاع: "تم صد سبع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي رقم 100، والكتيبة الهجومية رقم 49 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 490 عسكريًا، وثماني مركبات ومدفع "دي - 20" عيار 152 ملم ومدفع "رابيرا" 100 ملم".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعيةالجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20241012/الجيش-الروسي-يستهدف-منشآت-البنية-التحتية-للمجمعات-الصناعية-العسكرية-للقوات-الأوكرانية-1093672412.html
https://sarabic.ae/20241012/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-47-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1093667768.html
https://sarabic.ae/20241011/قوات-روسية-تنفذ-عملية-إخلاء-ناجحة-لطاقم-دبابة-أمام-أنظار-القوات-الأوكرانية-فيديو-1093658770.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

قوات كييف تتكبد خسائر فادحة بالأرواح والعتاد بمواجهات مع الجيش الروسي

10:43 GMT 12.10.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية، على محوري ليبتسوفسك وفولشانسك، دحرت تشكيلات لواء المشاة الآلي رقم 57، ولواء الدفاع الإقليمي الـ113 الأوكرانية في منطقتي فيليكي بروخودي، وفولتشانسكوي خوتورا في مقاطعة خاركوف.
وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 110 عسكريين، وثماني سيارات، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم، من طراز "دي- 30"، وتم تدمير مستودع للمعدات.
وأضاف البيان: "كما حررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، مواقع مهمة، واستهدفت القوى العاملة، ودمرت المعدات التابعة للألوية الهجومية الآلية الرابعة عشرة، والـ53، والـ63، والـ77، ولواء الاقتحام الثالث، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بتروبافلوفكا، وبيريستوفوي في مقاطعة خاركوف، وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا ديبروفا ونوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وأفاد البيان: "وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 465 عسكريًا، ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وعشر سيارات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 114"، ومدفع ذاتي الحركة، من طراز "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر "دي - 30" عيار 122 ملم، ومدفع "إل 119" بريطاني الصنع، وتم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف منشآت البنية التحتية للمجمعات الصناعية العسكرية للقوات الأوكرانية
09:23 GMT
ونتيجة للعمليات النشطة لوحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم دحر تشكيلات الألوية الآلية 23 و 24 و 30 و 33، والهجومي الخامس و81 المجوقل للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تشاسوف يار، كاترينيفكا، زاليزنيانسكو، مينكوفكا، ستوبوتشكي، أنتونوفكا وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، حسب بيان الدفاع.
وأوضح البيان: "تم صد هجومين مضادين لمجموعات هجومية معادية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 640 فردًا عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، وثماني مركبات، ومدفع سويدي الصنع من طراز "آرتشر" 155 ملم، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 777"، ومدفع "مستا- بي"، عيار 152 ملم، ومدفعي هاوتزر "دي- 30"، كما تم تدمير ستة مستودعات ذخيرة".
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 47 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
04:53 GMT
وواصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في أعماق دفاع العدو، واستهدفت القوى العاملة والمعدات من الكتائب 110، و142، و152، وألوية الهجوم الجوي 95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 38، ولواء الدفاع الإقليمي 109، ولواء الحرس الوطني الرابع عشر، في مناطق ديميتروف ونوفودميتروفكا وسيليدوفو، ودروجبا، وسوخايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وحسب بيان الدفاع: "تم صد سبع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي رقم 100، والكتيبة الهجومية رقم 49 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 490 عسكريًا، وثماني مركبات ومدفع "دي - 20" عيار 152 ملم ومدفع "رابيرا" 100 ملم".
دبابة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات روسية تنفذ عملية إخلاء ناجحة لطاقم دبابة أمام أنظار القوات الأوكرانية... فيديو
أمس, 15:33 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعية
الجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
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