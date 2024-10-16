https://sarabic.ae/20241016/القوات-الروسية-تدمر-مخازن-للصواريخ-المضادة-للسفن-والقوارب-الأوكرانية-المسيرة-1093822131.html

القوات الروسية تدمر مخازن للصواريخ المضادة للسفن والقوارب الأوكرانية المسيرة

القوات الروسية تدمر مخازن للصواريخ المضادة للسفن والقوارب الأوكرانية المسيرة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة، بالأرواح والعتاد، واستهداف منشآت البنى التحتية العسكرية لنظام كييف على نطاق واسع. 16.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-16T11:41+0000

2024-10-16T11:41+0000

2024-10-16T11:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية الهجومية المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، مستودعًا للقوارب المسيرة، كما دك البنية التحتية لمطار عسكري، ومنشأتين لإنتاج المتفجرات والذخائر، ومصفاة للوقود تزود للقوات المسلحة الأوكرانية بالإمدادات، ومنصات نظام الصواريخ الساحلية المضادة للسفن "نبتون"، ومنظومة الصواريخ المضادة للطائرات إس-200، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للعدو في 138 منطقة".وأضاف البيان: "دحرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، على محوري ليبتسوفسك وفولتشانسك، تشكيلات لواء المشاة المؤلل الـ 57، ولواء الهجوم الجوي رقم 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ليبتسي وبولشي ومالي بروخودي في مقاطعة خاركوف".وأردفت الوزارة: "حررت وحدات من قوات مجموعة "الشرق"، مواقع هامة، واستهدفت تجمعات القوى العاملة، ودمرت معدات اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الإقليمي 110 و129، في مناطق تيميروفكا، في مقاطعة زابوروجيه، ودوبروفولي وفيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "دحرت وحدات من مجموعة دنيبر تشكيلات ألوية المشاة 31 و65 الآلية و141 مشاة للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 35 مشاة البحرية ولواء الدفاع الإقليمي 121 و126 في مناطق كامينسكوي وأوريخوف ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، وكريشينوفكا وزولوتايا بالكا في مقاطعة خيرسون".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 عسكريا، وتسع مركبات، ومدفع "دي -20" عيار 152 ملم، ومدفع "غفوزديكا"، عيار 122 ملم، كما تم تدمير محطة حرب الإلكترونية من طراز "ماندات بي 1 إي"، ومستودع للذخيرة.وختم البيان: "إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 646 طائرة، 283 مروحية، 33704 طائرات مسيرة، 582 منظومة دفاع جوي، 18632 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1472 راجمة صواريخ، 16246 مدفعًا ميدانيًا وقاذف هاون، 27295 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

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https://sarabic.ae/20241016/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-نيفسكويه-وكراسني-يار-في-جمهورتي-لوغانسك-ودونيتسك-الشعبيتين-1093814930.html

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رصد عسكري, روسيا