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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241016/القوات-الروسية-تدمر-مخازن-للصواريخ-المضادة-للسفن-والقوارب-الأوكرانية-المسيرة-1093822131.html
القوات الروسية تدمر مخازن للصواريخ المضادة للسفن والقوارب الأوكرانية المسيرة
القوات الروسية تدمر مخازن للصواريخ المضادة للسفن والقوارب الأوكرانية المسيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة، بالأرواح والعتاد، واستهداف منشآت البنى التحتية العسكرية لنظام كييف على نطاق واسع. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T11:41+0000
2024-10-16T11:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية الهجومية المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، مستودعًا للقوارب المسيرة، كما دك البنية التحتية لمطار عسكري، ومنشأتين لإنتاج المتفجرات والذخائر، ومصفاة للوقود تزود للقوات المسلحة الأوكرانية بالإمدادات، ومنصات نظام الصواريخ الساحلية المضادة للسفن "نبتون"، ومنظومة الصواريخ المضادة للطائرات إس-200، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للعدو في 138 منطقة".وأضاف البيان: "دحرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، على محوري ليبتسوفسك وفولتشانسك، تشكيلات لواء المشاة المؤلل الـ 57، ولواء الهجوم الجوي رقم 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ليبتسي وبولشي ومالي بروخودي في مقاطعة خاركوف".وأردفت الوزارة: "حررت وحدات من قوات مجموعة "الشرق"، مواقع هامة، واستهدفت تجمعات القوى العاملة، ودمرت معدات اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الإقليمي 110 و129، في مناطق تيميروفكا، في مقاطعة زابوروجيه، ودوبروفولي وفيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "دحرت وحدات من مجموعة دنيبر تشكيلات ألوية المشاة 31 و65 الآلية و141 مشاة للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 35 مشاة البحرية ولواء الدفاع الإقليمي 121 و126 في مناطق كامينسكوي وأوريخوف ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، وكريشينوفكا وزولوتايا بالكا في مقاطعة خيرسون".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 عسكريا، وتسع مركبات، ومدفع "دي -20" عيار 152 ملم، ومدفع "غفوزديكا"، عيار 122 ملم، كما تم تدمير محطة حرب الإلكترونية من طراز "ماندات بي 1 إي"، ومستودع للذخيرة.وختم البيان: "إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 646 طائرة، 283 مروحية، 33704 طائرات مسيرة، 582 منظومة دفاع جوي، 18632 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1472 راجمة صواريخ، 16246 مدفعًا ميدانيًا وقاذف هاون، 27295 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
https://sarabic.ae/20241016/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-مصنعا-للدبابات-في-مقاطعة-نيكولاييف-1093804766.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

القوات الروسية تدمر مخازن للصواريخ المضادة للسفن والقوارب الأوكرانية المسيرة

11:41 GMT 16.10.2024
© وزارة الدفاع الروسية / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "كينجال"
إطلاق صاروخ كينجال - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة، بالأرواح والعتاد، واستهداف منشآت البنى التحتية العسكرية لنظام كييف على نطاق واسع.
وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية الهجومية المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، مستودعًا للقوارب المسيرة، كما دك البنية التحتية لمطار عسكري، ومنشأتين لإنتاج المتفجرات والذخائر، ومصفاة للوقود تزود للقوات المسلحة الأوكرانية بالإمدادات، ومنصات نظام الصواريخ الساحلية المضادة للسفن "نبتون"، ومنظومة الصواريخ المضادة للطائرات إس-200، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للعدو في 138 منطقة".
وأضاف البيان: "دحرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، على محوري ليبتسوفسك وفولتشانسك، تشكيلات لواء المشاة المؤلل الـ 57، ولواء الهجوم الجوي رقم 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ليبتسي وبولشي ومالي بروخودي في مقاطعة خاركوف".

بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 40 عسكريًا، ومدفعي هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-3"، وتم تدمير مستودع للطائرات المسيرة.

وأردفت الوزارة: "حررت وحدات من قوات مجموعة "الشرق"، مواقع هامة، واستهدفت تجمعات القوى العاملة، ودمرت معدات اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الإقليمي 110 و129، في مناطق تيميروفكا، في مقاطعة زابوروجيه، ودوبروفولي وفيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
المقاتلة الهجومية سو-25 إس إم3 خلال المناورات في منطقة كراسنودارسكي كراي، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
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كما تم صد هجوم مضاد من قبل المجموعة الهجومية التابعة للواء 152 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 100 جندي وثلاث مركبات ومدفعا بولنديا ذاتي الحركة عيار 155 ملم من طراز "كراب"

وأضاف البيان: "دحرت وحدات من مجموعة دنيبر تشكيلات ألوية المشاة 31 و65 الآلية و141 مشاة للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 35 مشاة البحرية ولواء الدفاع الإقليمي 121 و126 في مناطق كامينسكوي وأوريخوف ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، وكريشينوفكا وزولوتايا بالكا في مقاطعة خيرسون".
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
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09:15 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 عسكريا، وتسع مركبات، ومدفع "دي -20" عيار 152 ملم، ومدفع "غفوزديكا"، عيار 122 ملم، كما تم تدمير محطة حرب الإلكترونية من طراز "ماندات بي 1 إي"، ومستودع للذخيرة.

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، ثلاثة صواريخ "هيمارس"، أمريكية الصنع، و56 طائرة مسيرة.

وختم البيان: "إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 646 طائرة، 283 مروحية، 33704 طائرات مسيرة، 582 منظومة دفاع جوي، 18632 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1472 راجمة صواريخ، 16246 مدفعًا ميدانيًا وقاذف هاون، 27295 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
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