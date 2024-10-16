https://sarabic.ae/20241016/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-نيفسكويه-وكراسني-يار-في-جمهورتي-لوغانسك-ودونيتسك-الشعبيتين-1093814930.html

القوات الروسية تحرر بلدتي نيفسكويه وكراسني يار في جمهورتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين

القوات الروسية تحرر بلدتي نيفسكويه وكراسني يار في جمهورتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي نيفسكويه وكراسني يار في جمهورتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين. 16.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-16T09:15+0000

2024-10-16T09:15+0000

2024-10-16T09:44+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حررت بلدة كراسني يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 465 عسكريًا، ومركبتين مدرعتين من طراز "قوزاق" وأخرى من طراز "كيربي" مصنوعة في تركيا".وبحسب الوزارة، استهدفت القوات الروسية ألوية المشاة الآلية 67 و150 و59 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع العسكري 101 و111، واللواء 15 للحرس الوطني الأوكراني في مناطق فيشنيفو، ونوفوسيلديفكا، ودزيرجينسك، وفوزدفيزينكا، وسيليدوفو، وسوخايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، واصلت التقدم في أعماق الدفاعات الأوكرانية، وصدت 7 هجمات وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 710 عسكريين، وشاحنتين صغيرتين ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة، خلال 24 ساعة".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "تم تدميرعدد من الألوية الجوية الآلية 43 و44 و53 و77 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق كوبيانسك ونوفوسينوفو وبيريستوفو وزيليوني غاي وغلوشكوفكا في مقاطعة خاركوف".وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 430 عسكريا، ودبابة ومركبتين ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، ومدفعا أمريكي الصنع من طراز "إم 119" عيار 105 ملم ومحطة حرب إلكترونية من طراز "إنكلاف-إن"، وتم تدمير مستودع ذخيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلة "سو 34" تقصف تحشدات للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسكالجيش الروسي يستهدف قوات نظام كييف ويكبدها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك

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https://sarabic.ae/20241015/القوات-الروسية-تسيطر-على-مناطق-أكثر-فائدة-وطائرات-تكتيكية-تستهدف-129-هدفا-عسكريا-أوكرانيا-1093774305.html

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