سلاح الجو الروسي يستهدف مصنعا للدبابات في مقاطعة نيكولاييف
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة الهجومية "سو-25 إس إم3" خلال المناورات في منطقة كراسنودارسكي كراي، روسيا
© Sputnik . Vitaly Timkiv/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو الروسي استهدف مصنعا للدبابات في مقاطعة نيكولاييف، ونتيجة للضربة، توقف إنتاج وإصلاح المركبات المدرعة في المصنع.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للهجوم الصاروخي باستخدام 5 صواريخ على مصنع للدبابات في مقاطعة نيكولاييف. ونتيجة للهجوم، أصيبت 5 مبان صناعية تابعة للمصنع، ودُمرت 10 مركبات مدرعة، بما في ذلك 6 دبابات، وتوقف إنتاج وإصلاح المركبات المدرعة في المصنع.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.