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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241012/الجيش-الروسي-يستهدف-قوات-نظام-كييف-ويكبدها-خسائر-فادحة-في-مقاطعة-كورسك-1093675529.html
الجيش الروسي يستهدف قوات نظام كييف ويكبدها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي يستهدف قوات نظام كييف ويكبدها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية واصلت تقدمها في مقاطعة كورسك، وتصدت لهجمات القوات الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T11:49+0000
2024-10-12T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات من الألوية الآلية 22 و41 و47 و115، ولواءي الهجوم الجوي 82 و95، واللواء الأول للحرس الوطني، ولواءي الدفاع الإقليمي 103 و129 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دارينو وليوبيموفكا ومالايا لوكنيا، وتولستي لوغ، ونوفي بوت وبليخوفو.وخلال الـ24 الساعة الماضية، صدت القوات الروسية خمسة هجمات مضادة للعدو في اتجاه ليوبيموفكا، وتولستي لوغ، ونوفويفانوفكا. ونتيجة لذلك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما نحو 60 عسكريا بين قتيل وجريح، ودُمرت دبابتان وست مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات.واستهدف طيران الجيش، ونيران المدفعية، تجمعات القوى البشرية، وعتاد الألوية الميكانيكية 21 و22 و47 و61، وألوية الهجوم الجوي 17 و82 و95 واللواء الأول للحرس الوطني. وكذلك اللواءين 103 و112 وألوية الدفاع الإقليمي رقم 129 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فلاديميروفكا، دارينو، كولماكوف، كوزاتشايا لوكنيا، ليوبيموفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، مخنوفكا، نيكولايفو-داريينو، نوفي بوت، نوفويفانوفكا، أورلوفكا، بليخوفو، سفيردليكوفو، سودجا، تولستي لوغ، وتشيركاسي بوريشنوي.وخلال الـ24 الساعة بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 400 عسكري، وتم تدمير 18 وحدة من المركبات المدرعة، منها ست دبابات ومركبتان قتال مشاة و10 مركبات قتالية مدرعة، بالإضافة إلى أربع قطع مدفعية، ومنصتين لإطلاق الصواريخ مصنوعتين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأربع قذائف هاون، ومحطة حرب إلكترونية و14 مركبة. واستسلم سبعة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعيةالجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20241012/قوات-كييف-تتكبد-خسائر-فادحة-بالأرواح-والعتاد-بمواجهات-مع-الجيش-الروسي-1093673590.html
https://sarabic.ae/20241011/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-قوات-كييف-في-19-منطقة-في-كورسك-و14-أخرى-في-سومي-1093650737.html
https://sarabic.ae/20241012/الجيش-الروسي-يستهدف-منشآت-البنية-التحتية-للمجمعات-الصناعية-العسكرية-للقوات-الأوكرانية-1093672412.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يستهدف قوات نظام كييف ويكبدها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك

11:49 GMT 12.10.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية واصلت تقدمها في مقاطعة كورسك، وتصدت لهجمات القوات الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات من الألوية الآلية 22 و41 و47 و115، ولواءي الهجوم الجوي 82 و95، واللواء الأول للحرس الوطني، ولواءي الدفاع الإقليمي 103 و129 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دارينو وليوبيموفكا ومالايا لوكنيا، وتولستي لوغ، ونوفي بوت وبليخوفو.
وخلال الـ24 الساعة الماضية، صدت القوات الروسية خمسة هجمات مضادة للعدو في اتجاه ليوبيموفكا، وتولستي لوغ، ونوفويفانوفكا. ونتيجة لذلك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما نحو 60 عسكريا بين قتيل وجريح، ودُمرت دبابتان وست مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات كييف تتكبد خسائر فادحة بالأرواح والعتاد بمواجهات مع الجيش الروسي
10:43 GMT
واستهدف طيران الجيش، ونيران المدفعية، تجمعات القوى البشرية، وعتاد الألوية الميكانيكية 21 و22 و47 و61، وألوية الهجوم الجوي 17 و82 و95 واللواء الأول للحرس الوطني. وكذلك اللواءين 103 و112 وألوية الدفاع الإقليمي رقم 129 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فلاديميروفكا، دارينو، كولماكوف، كوزاتشايا لوكنيا، ليوبيموفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، مخنوفكا، نيكولايفو-داريينو، نوفي بوت، نوفويفانوفكا، أورلوفكا، بليخوفو، سفيردليكوفو، سودجا، تولستي لوغ، وتشيركاسي بوريشنوي.

وأضاف بيان وزارة الدفاع، أن الطيران العملياتي التكتيكي، والصواريخ استهدفت عددا من الألوية للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي.

المقاتلة الروسية سو - 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح الجو الروسي يستهدف قوات كييف في 19 منطقة في كورسك و14 أخرى في سومي
أمس, 11:15 GMT
وخلال الـ24 الساعة بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 400 عسكري، وتم تدمير 18 وحدة من المركبات المدرعة، منها ست دبابات ومركبتان قتال مشاة و10 مركبات قتالية مدرعة، بالإضافة إلى أربع قطع مدفعية، ومنصتين لإطلاق الصواريخ مصنوعتين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأربع قذائف هاون، ومحطة حرب إلكترونية و14 مركبة. واستسلم سبعة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف منشآت البنية التحتية للمجمعات الصناعية العسكرية للقوات الأوكرانية
09:23 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعية
الجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
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