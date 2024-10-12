https://sarabic.ae/20241012/الجيش-الروسي-يستهدف-قوات-نظام-كييف-ويكبدها-خسائر-فادحة-في-مقاطعة-كورسك-1093675529.html

الجيش الروسي يستهدف قوات نظام كييف ويكبدها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك

الجيش الروسي يستهدف قوات نظام كييف ويكبدها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية واصلت تقدمها في مقاطعة كورسك، وتصدت لهجمات القوات الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة. 12.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-12T11:49+0000

2024-10-12T11:49+0000

2024-10-12T11:49+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات من الألوية الآلية 22 و41 و47 و115، ولواءي الهجوم الجوي 82 و95، واللواء الأول للحرس الوطني، ولواءي الدفاع الإقليمي 103 و129 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دارينو وليوبيموفكا ومالايا لوكنيا، وتولستي لوغ، ونوفي بوت وبليخوفو.وخلال الـ24 الساعة الماضية، صدت القوات الروسية خمسة هجمات مضادة للعدو في اتجاه ليوبيموفكا، وتولستي لوغ، ونوفويفانوفكا. ونتيجة لذلك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما نحو 60 عسكريا بين قتيل وجريح، ودُمرت دبابتان وست مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات.واستهدف طيران الجيش، ونيران المدفعية، تجمعات القوى البشرية، وعتاد الألوية الميكانيكية 21 و22 و47 و61، وألوية الهجوم الجوي 17 و82 و95 واللواء الأول للحرس الوطني. وكذلك اللواءين 103 و112 وألوية الدفاع الإقليمي رقم 129 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فلاديميروفكا، دارينو، كولماكوف، كوزاتشايا لوكنيا، ليوبيموفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، مخنوفكا، نيكولايفو-داريينو، نوفي بوت، نوفويفانوفكا، أورلوفكا، بليخوفو، سفيردليكوفو، سودجا، تولستي لوغ، وتشيركاسي بوريشنوي.وخلال الـ24 الساعة بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 400 عسكري، وتم تدمير 18 وحدة من المركبات المدرعة، منها ست دبابات ومركبتان قتال مشاة و10 مركبات قتالية مدرعة، بالإضافة إلى أربع قطع مدفعية، ومنصتين لإطلاق الصواريخ مصنوعتين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأربع قذائف هاون، ومحطة حرب إلكترونية و14 مركبة. واستسلم سبعة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعيةالجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية

https://sarabic.ae/20241012/قوات-كييف-تتكبد-خسائر-فادحة-بالأرواح-والعتاد-بمواجهات-مع-الجيش-الروسي-1093673590.html

https://sarabic.ae/20241011/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-قوات-كييف-في-19-منطقة-في-كورسك-و14-أخرى-في-سومي-1093650737.html

https://sarabic.ae/20241012/الجيش-الروسي-يستهدف-منشآت-البنية-التحتية-للمجمعات-الصناعية-العسكرية-للقوات-الأوكرانية-1093672412.html

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