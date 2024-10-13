https://sarabic.ae/20241013/مقاتلة-سو-34-تقصف-تحشدات-للقوات-الأوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-1093706231.html
مقاتلة "سو 34" تقصف تحشدات للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك
مقاتلة "سو 34" تقصف تحشدات للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قاذفة استراتيجية من طراز "سو 34" التابعة للقوات الجو-فضائية الروسية، استهدفت تحشدات للقوات الأوكرانية في المنطقة... 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T12:45+0000
2024-10-13T12:45+0000
2024-10-13T12:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن "طاقم القاذفة المقاتلة الأسرع من الصوت المتعددة الوظائف "سو34" التابعة للقوات الجو-فضائية، قام بقصف تحشدات لأفراد ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".وأوضحت الوزارة أن "الضربة نفذت ضد الأهداف المستطلعة بقنابل جوية مجهزة بوحدة التخطيط والتصحيح الشاملة، والتي تسمح بضربات دقيقة من مسافة آمنة من خط التماس القتالي".أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي حرر بلدة ميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة، التي اتخذتها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة ميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب البيان، فإن "قوات "المركز" صدت 11 هجومًا مضادًا شنتها مجموعات عسكرية أوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 460 عسكريا وثلاث مركبات قتالية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241013/-دعونا-لا-نخدع-أنفسناضابط-غربي-متقاعد-يعترف-بأن-روسيا-هي-التي-ستملي-شروطها-1093704368.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مقاتلة "سو 34" تقصف تحشدات للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قاذفة استراتيجية من طراز "سو 34" التابعة للقوات الجو-فضائية الروسية، استهدفت تحشدات للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن "طاقم القاذفة المقاتلة الأسرع من الصوت المتعددة الوظائف "سو34" التابعة للقوات الجو-فضائية، قام بقصف تحشدات لأفراد ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".
وأوضحت الوزارة أن "الضربة نفذت ضد الأهداف المستطلعة بقنابل جوية مجهزة بوحدة التخطيط والتصحيح الشاملة، والتي تسمح بضربات دقيقة من مسافة آمنة من خط التماس القتالي".
وبحسب الوزارة: "عاد طاقم القاذفة سو 34 بسلام بعد تلقي تأكيدات بأن الأهداف المحددة دمرت".
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي حرر بلدة ميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة، التي اتخذتها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة ميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب البيان، فإن "قوات "المركز" صدت 11 هجومًا مضادًا شنتها مجموعات عسكرية أوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 460 عسكريا وثلاث مركبات قتالية".
وأوضحت الوزارة أن "الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية الهجومية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية للمطار العسكري ومستودعات المركبات الجوية دون طيار بالإضافة إلى تراكم القوى البشرية والعسكرية للعدو في 138 منطقة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.