" دعونا لا نخدع أنفسنا"..."ضابط غربي متقاعد يعترف بأن روسيا هي التي ستملي شروطها

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الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:17 GMT
18 د
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:35 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
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التوحد لا يمنع من التعلم بل التعليم حق إنساني للجميع
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الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
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29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
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59 د
مساحة حرة
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17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
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29 د
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150 د
لبنان والعالم
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06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
08:04 GMT
29 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
09:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
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عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241013/-دعونا-لا-نخدع-أنفسناضابط-غربي-متقاعد-يعترف-بأن-روسيا-هي-التي-ستملي-شروطها-1093704368.html
" دعونا لا نخدع أنفسنا"..."ضابط غربي متقاعد يعترف بأن روسيا هي التي ستملي شروطها
" دعونا لا نخدع أنفسنا"..."ضابط غربي متقاعد يعترف بأن روسيا هي التي ستملي شروطها
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس السابق للمخابرات العسكرية التشيكية الجنرال أندور ساندور، أنه بعد النصر الروسي في أوكرانيا، ستملي موسكو شروط السلام. 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T11:25+0000
2024-10-13T11:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ساندرو في مقابلة مع "راديو يونيفيرسوم"، أنه "لقد بدا غريباً بالنسبة لي منذ فترة طويلة أن فلاديمير زيلينسكي (هنا لا يزال بإمكاني أن أفهم) والغرب يقولون إن أوكرانيا هي التي ستملي شروط العالم. هل سبق لك أن رأيت الشخص الذي خسر يملي الشروط؟ ستكون هي التي ستملي من سيفوز، وهذه للأسف هي روسيا، دعونا لا نخدع أنفسنا، فهي هي التي ستملي الشروط”.ووفقا لساندور، فإن الغرب يخدع نفسه منذ فترة طويلة بأن أوكرانيا يمكن أن تحقق أي انتصار في الصراع مع روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241013/القوات-الروسية-تكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-في-كورسك-وتأسر-8-جنود-1093703203.html
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روسيا
روسيا

" دعونا لا نخدع أنفسنا"..."ضابط غربي متقاعد يعترف بأن روسيا هي التي ستملي شروطها

11:25 GMT 13.10.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تابعنا عبر
صرح الرئيس السابق للمخابرات العسكرية التشيكية الجنرال أندور ساندور، أنه بعد النصر الروسي في أوكرانيا، ستملي موسكو شروط السلام.
وأضاف ساندرو في مقابلة مع "راديو يونيفيرسوم"، أنه "لقد بدا غريباً بالنسبة لي منذ فترة طويلة أن فلاديمير زيلينسكي (هنا لا يزال بإمكاني أن أفهم) والغرب يقولون إن أوكرانيا هي التي ستملي شروط العالم. هل سبق لك أن رأيت الشخص الذي خسر يملي الشروط؟ ستكون هي التي ستملي من سيفوز، وهذه للأسف هي روسيا، دعونا لا نخدع أنفسنا، فهي هي التي ستملي الشروط”.
ووفقا لساندور، فإن الغرب يخدع نفسه منذ فترة طويلة بأن أوكرانيا يمكن أن تحقق أي انتصار في الصراع مع روسيا.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في كورسك ويأسر 8 جنود
10:28 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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