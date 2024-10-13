https://sarabic.ae/20241013/-دعونا-لا-نخدع-أنفسناضابط-غربي-متقاعد-يعترف-بأن-روسيا-هي-التي-ستملي-شروطها-1093704368.html

" دعونا لا نخدع أنفسنا"..."ضابط غربي متقاعد يعترف بأن روسيا هي التي ستملي شروطها

" دعونا لا نخدع أنفسنا"..."ضابط غربي متقاعد يعترف بأن روسيا هي التي ستملي شروطها

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس السابق للمخابرات العسكرية التشيكية الجنرال أندور ساندور، أنه بعد النصر الروسي في أوكرانيا، ستملي موسكو شروط السلام. 13.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-13T11:25+0000

2024-10-13T11:25+0000

2024-10-13T11:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف ساندرو في مقابلة مع "راديو يونيفيرسوم"، أنه "لقد بدا غريباً بالنسبة لي منذ فترة طويلة أن فلاديمير زيلينسكي (هنا لا يزال بإمكاني أن أفهم) والغرب يقولون إن أوكرانيا هي التي ستملي شروط العالم. هل سبق لك أن رأيت الشخص الذي خسر يملي الشروط؟ ستكون هي التي ستملي من سيفوز، وهذه للأسف هي روسيا، دعونا لا نخدع أنفسنا، فهي هي التي ستملي الشروط”.ووفقا لساندور، فإن الغرب يخدع نفسه منذ فترة طويلة بأن أوكرانيا يمكن أن تحقق أي انتصار في الصراع مع روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241013/القوات-الروسية-تكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-في-كورسك-وتأسر-8-جنود-1093703203.html

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