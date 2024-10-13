https://sarabic.ae/20241013/القوات-الروسية-تكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-في-كورسك-وتأسر-8-جنود-1093703203.html
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في كورسك ويأسر 8 جنود
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في كورسك ويأسر 8 جنود
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية تصدت لهجمات القوات الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك. 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T10:28+0000
2024-10-13T10:28+0000
2024-10-13T10:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع: "تواصل القوات المسلحة الروسية تحركاتها لهزيمة المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك".وتابع البيان: "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشمال" تنفيذ العمليات الهجومية ضد القوات الأوكرانية، وخلال الـ 24 الساعة الماضية، صدت وحدات القوات الروسية خمسة هجمات مضادة للعدو، ونتيجة لذلك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 80 شخصًا بين قتيل وجريح، وتم تدمير ثلاث دبابات ومركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي ومركبة قتالية مدرعة وأربع مركبات".وأشار البيان إلى أن "ثمانية جنود من القوات المسلحة الأوكرانية استسلمو".وبحسب بيان الدفاع فإن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 22600 جندي منذ بداية العمليات القتالية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241013/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-ميخايلوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-1093700586.html
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روسيا, العالم
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في كورسك ويأسر 8 جنود
10:28 GMT 13.10.2024 (تم التحديث: 10:30 GMT 13.10.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية تصدت لهجمات القوات الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك.
وقالت الدفاع: "تواصل القوات المسلحة الروسية تحركاتها لهزيمة المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك".
وتابع البيان: "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشمال" تنفيذ العمليات الهجومية ضد القوات الأوكرانية، وخلال الـ 24 الساعة الماضية، صدت وحدات القوات الروسية خمسة هجمات مضادة للعدو، ونتيجة لذلك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 80 شخصًا بين قتيل وجريح، وتم تدمير ثلاث دبابات ومركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي ومركبة قتالية مدرعة وأربع مركبات".
وأضافت: "هاجمت قوات الطيران العملياتي والتكتيكي والصواريخ القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 300 شخص، وتم تدمير 10 مركبات مدرعة، من بينها سبع دبابات، منها دبابتان من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع، ومركبة قتال مشاة ومركبتان قتاليتان مدرعتان، بالإضافة إلى عدد من المدافع الميدانية".
وأشار البيان إلى أن "ثمانية جنود من القوات المسلحة الأوكرانية استسلمو".
وبحسب بيان الدفاع فإن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 22600 جندي منذ بداية العمليات القتالية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.