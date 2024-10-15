مروحية "مي-28 إن إم" الروسية تستهدف معدات عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديو

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08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
10:30 GMT
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ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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خبير: أمريكا تخادع بالحلول الدبلوماسية بينما تمد إسرائيل بكل ما يلزم من أدوات القتل والتدمير
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير هجمات حزب الله حسابات إسرائيل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:18 GMT
33 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:32 GMT
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مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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29 د
مساحة حرة
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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241015/مروحية-مي-28-إن-إم-الروسية-تستهدف-معدات-عسكرية-تابعة-لنظام-كييف-فيديو-1093800394.html
مروحية "مي-28 إن إم" الروسية تستهدف معدات عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديو
مروحية "مي-28 إن إم" الروسية تستهدف معدات عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لقيام طاقم مروحية "مي-28 إن إم" الروسية، بشن ضربات مباشرة على وحدات أوكرانية، ومعدات تابعة لقوات نظام كييف، في المنطقة... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T20:20+0000
2024-10-15T20:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتبين المشاهد لحظة استهداف القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة لنظام كييف من قبل طاقم مروحية "مي-28 إن إم" الروسية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزراة الدفاع الروسية، بقيام القوات الروسية بالسيطرة على مناطق أكثر فائدة على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، فيما شنت طائرات تكتيكية روسية ضربات على أهداف عسكرية أوكرانية في 129 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241015/هيئة-الأركان-العامة-الأوكرانية-تعترف-بصعوبة-الوضع-على-طول-خط-المواجهة-1093796647.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مروحية "مي-28 إن إم" الروسية تستهدف معدات عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديو

20:20 GMT 15.10.2024
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، مروحية "مي - 28 أو بي"
مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، مروحية مي - 28 أو بي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لقيام طاقم مروحية "مي-28 إن إم" الروسية، بشن ضربات مباشرة على وحدات أوكرانية، ومعدات تابعة لقوات نظام كييف، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
وتبين المشاهد لحظة استهداف القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة لنظام كييف من قبل طاقم مروحية "مي-28 إن إم" الروسية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزراة الدفاع الروسية، بقيام القوات الروسية بالسيطرة على مناطق أكثر فائدة على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، فيما شنت طائرات تكتيكية روسية ضربات على أهداف عسكرية أوكرانية في 129 منطقة.
آليات عسكرية تابعة للوحدات الهندسية التابعة للجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
هيئة الأركان العامة الأوكرانية تعترف بصعوبة الوضع على طول خط المواجهة
17:18 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:05 GMT
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