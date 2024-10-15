https://sarabic.ae/20241015/مروحية-مي-28-إن-إم-الروسية-تستهدف-معدات-عسكرية-تابعة-لنظام-كييف-فيديو-1093800394.html
مروحية "مي-28 إن إم" الروسية تستهدف معدات عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديو
مروحية "مي-28 إن إم" الروسية تستهدف معدات عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لقيام طاقم مروحية "مي-28 إن إم" الروسية، بشن ضربات مباشرة على وحدات أوكرانية، ومعدات تابعة لقوات نظام كييف، في المنطقة... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T20:20+0000
2024-10-15T20:20+0000
2024-10-15T20:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1c/1046991001_0:220:2861:1829_1920x0_80_0_0_ead79eb06e510179a7c2cbab2e4943d6.jpg
وتبين المشاهد لحظة استهداف القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة لنظام كييف من قبل طاقم مروحية "مي-28 إن إم" الروسية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزراة الدفاع الروسية، بقيام القوات الروسية بالسيطرة على مناطق أكثر فائدة على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، فيما شنت طائرات تكتيكية روسية ضربات على أهداف عسكرية أوكرانية في 129 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241015/هيئة-الأركان-العامة-الأوكرانية-تعترف-بصعوبة-الوضع-على-طول-خط-المواجهة-1093796647.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1c/1046991001_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_4fefa33e33134255bb319874abe949a1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مروحية "مي-28 إن إم" الروسية تستهدف معدات عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لقيام طاقم مروحية "مي-28 إن إم" الروسية، بشن ضربات مباشرة على وحدات أوكرانية، ومعدات تابعة لقوات نظام كييف، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
وتبين المشاهد لحظة استهداف القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة لنظام كييف من قبل طاقم مروحية "مي-28 إن إم" الروسية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزراة الدفاع الروسية، بقيام القوات الروسية بالسيطرة على مناطق أكثر فائدة على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، فيما شنت طائرات تكتيكية روسية ضربات على أهداف عسكرية أوكرانية في 129 منطقة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.