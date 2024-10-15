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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241015/القوات-الروسية-تسيطر-على-مناطق-أكثر-فائدة-وطائرات-تكتيكية-تستهدف-129-هدفا-عسكريا-أوكرانيا-1093774305.html
القوات الروسية تسيطر على مناطق أكثر فائدة وطائرات تكتيكية تستهدف 129 منطقة
القوات الروسية تسيطر على مناطق أكثر فائدة وطائرات تكتيكية تستهدف 129 منطقة
سبوتنيك عربي
أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بقيام القوات الروسية بالسيطرة على مناطق أكثر فائدة على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، فيما شنت طائرات... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T10:06+0000
2024-10-15T10:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقالت الدفاع: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 129 منطقة".وأضاف البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتم صد 4 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 300 عسكري ودبابة ومركبتين وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودعين للذخيرة".وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "قوات مجموعة "المركز" الروسية، قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات الأوكرانية في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتمكنت القوات من صد هجومين مضادين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 500 عسكري ومركبة قتال مدرعة وعددا من المدافع".وأردف البيان: "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات الأوكرانية في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 95 عسكريًا وناقلة جند مدرعة و4 مركبات".ووفقا لبيان الدفاع الروسية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاهات مختلفة ما يصل إلى 1575 عسكريًا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241015/الجيش-الروسي-يستهدف-مصنعا-للدبابات-الأوكرانية-في-مقاطعة-نيكولاييف-1093769806.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تسيطر على مناطق أكثر فائدة وطائرات تكتيكية تستهدف 129 منطقة

10:06 GMT 15.10.2024 (تم التحديث: 10:40 GMT 15.10.2024)
© Sputnik . غريغوري سيسويفسو - 35
سو - 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© Sputnik . غريغوري سيسويف
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أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بقيام القوات الروسية بالسيطرة على مناطق أكثر فائدة على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، فيما شنت طائرات تكتيكية روسية ضربات على أهداف عسكرية أوكرانية في 129 منطقة.
وقالت الدفاع: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 129 منطقة".
وأضاف البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتم صد 4 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 300 عسكري ودبابة ومركبتين وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودعين للذخيرة".

وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو واستهدفت القوة البشرية والمعدات الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت 3 هجمات مضادة أوكرانية، وفقدت قوات نظام كييف 590 عسكريًا، ومركبة قتال مشاة و4 مركبات مدرعة وعددا من المدافع".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "قوات مجموعة "المركز" الروسية، قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات الأوكرانية في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتمكنت القوات من صد هجومين مضادين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 500 عسكري ومركبة قتال مدرعة وعددا من المدافع".
وأردف البيان: "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات الأوكرانية في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 95 عسكريًا وناقلة جند مدرعة و4 مركبات".

وبحسب الوزارة، فإن "️أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت قنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع و43 طائرة مسيرة".

ووفقا لبيان الدفاع الروسية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاهات مختلفة ما يصل إلى 1575 عسكريًا.
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف مصنعا للدبابات الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف
09:36 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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