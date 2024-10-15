https://sarabic.ae/20241015/القوات-الروسية-تسيطر-على-مناطق-أكثر-فائدة-وطائرات-تكتيكية-تستهدف-129-هدفا-عسكريا-أوكرانيا-1093774305.html

القوات الروسية تسيطر على مناطق أكثر فائدة وطائرات تكتيكية تستهدف 129 منطقة

القوات الروسية تسيطر على مناطق أكثر فائدة وطائرات تكتيكية تستهدف 129 منطقة

سبوتنيك عربي

أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بقيام القوات الروسية بالسيطرة على مناطق أكثر فائدة على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، فيما شنت طائرات... 15.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-15T10:06+0000

2024-10-15T10:06+0000

2024-10-15T10:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وقالت الدفاع: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 129 منطقة".وأضاف البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتم صد 4 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 300 عسكري ودبابة ومركبتين وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودعين للذخيرة".وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "قوات مجموعة "المركز" الروسية، قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات الأوكرانية في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتمكنت القوات من صد هجومين مضادين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 500 عسكري ومركبة قتال مدرعة وعددا من المدافع".وأردف البيان: "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات الأوكرانية في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 95 عسكريًا وناقلة جند مدرعة و4 مركبات".ووفقا لبيان الدفاع الروسية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاهات مختلفة ما يصل إلى 1575 عسكريًا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241015/الجيش-الروسي-يستهدف-مصنعا-للدبابات-الأوكرانية-في-مقاطعة-نيكولاييف-1093769806.html

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