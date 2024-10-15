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ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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هل تغير هجمات حزب الله حسابات إسرائيل
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مدار الليل والنهار
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عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241015/الجيش-الروسي-يستهدف-مصنعا-للدبابات-الأوكرانية-في-مقاطعة-نيكولاييف-1093769806.html
الجيش الروسي يستهدف مصنعا للدبابات الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف
الجيش الروسي يستهدف مصنعا للدبابات الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف
سبوتنيك عربي
صرح سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية استهدفت مصنعا للمدرعات الأوكرانية في المقاطعة، بـ5 ضربات... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T09:36+0000
2024-10-15T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ليبيديف لوكالة"سبوتنيك": "تم استهداف مصنع دبابات في سكوروخودوفا بـ5 ضربات، وطالت إحدى الضربات خزان وقود ومواد التشحيم وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مكان الانفجار".وأشار أيضا إلى أن رتلاً من المعدات العسكرية تعرض لهجوم صاروخي في مدينة تاتاربوناري في مقاطعة أوديسا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241015/الجيش-الروسي-يتقدم-ويحرر-ثلثي-مدينة-دزيرجينسك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1093761860.html
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روسيا, العالم

الجيش الروسي يستهدف مصنعا للدبابات الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف

09:36 GMT 15.10.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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تابعنا عبر
صرح سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية استهدفت مصنعا للمدرعات الأوكرانية في المقاطعة، بـ5 ضربات وسقوط أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا، بين قتيل وجريح.
وقال ليبيديف لوكالة"سبوتنيك": "تم استهداف مصنع دبابات في سكوروخودوفا بـ5 ضربات، وطالت إحدى الضربات خزان وقود ومواد التشحيم وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مكان الانفجار".

ووفقا لليبيديف، تم تدمير ما يصل إلى 12 قطعة من المعدات، وقتل أو أصيب أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا كانوا يراقبون عمل ورشة الإصلاح ويفحصون المعدات أثناء العمل.

وأشار أيضا إلى أن رتلاً من المعدات العسكرية تعرض لهجوم صاروخي في مدينة تاتاربوناري في مقاطعة أوديسا.
نظام الصواريخ المضادة للطائرات تور للمنطقة العسكرية المركزية في مهمة قتالية في اتجاه محور أفدييفكا، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يتقدم ويحرر ثلثي مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية
06:20 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:55 GMT
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