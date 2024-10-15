https://sarabic.ae/20241015/الجيش-الروسي-يستهدف-مصنعا-للدبابات-الأوكرانية-في-مقاطعة-نيكولاييف-1093769806.html
الجيش الروسي يستهدف مصنعا للدبابات الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف
الجيش الروسي يستهدف مصنعا للدبابات الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف
سبوتنيك عربي
صرح سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية استهدفت مصنعا للمدرعات الأوكرانية في المقاطعة، بـ5 ضربات... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T09:36+0000
2024-10-15T09:36+0000
2024-10-15T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ليبيديف لوكالة"سبوتنيك": "تم استهداف مصنع دبابات في سكوروخودوفا بـ5 ضربات، وطالت إحدى الضربات خزان وقود ومواد التشحيم وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مكان الانفجار".وأشار أيضا إلى أن رتلاً من المعدات العسكرية تعرض لهجوم صاروخي في مدينة تاتاربوناري في مقاطعة أوديسا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241015/الجيش-الروسي-يتقدم-ويحرر-ثلثي-مدينة-دزيرجينسك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1093761860.html
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روسيا, العالم
الجيش الروسي يستهدف مصنعا للدبابات الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف
صرح سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية استهدفت مصنعا للمدرعات الأوكرانية في المقاطعة، بـ5 ضربات وسقوط أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا، بين قتيل وجريح.
وقال ليبيديف لوكالة"سبوتنيك": "تم استهداف مصنع دبابات في سكوروخودوفا بـ5 ضربات، وطالت إحدى الضربات خزان وقود ومواد التشحيم وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مكان الانفجار".
ووفقا لليبيديف، تم تدمير ما يصل إلى 12 قطعة من المعدات، وقتل أو أصيب أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا كانوا يراقبون عمل ورشة الإصلاح ويفحصون المعدات أثناء العمل.
وأشار أيضا إلى أن رتلاً من المعدات العسكرية تعرض لهجوم صاروخي في مدينة تاتاربوناري في مقاطعة أوديسا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.