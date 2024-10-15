https://sarabic.ae/20241015/الجيش-الروسي-يتقدم-ويحرر-ثلثي-مدينة-دزيرجينسك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1093761860.html
الجيش الروسي يتقدم ويحرر ثلثي مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يتقدم ويحرر ثلثي مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من ثلثي أراضي مدينة دزيرجينسك في الجمهورية قد تم تحريرها بالفعل، وأن القوات الروسية... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T06:20+0000
2024-10-15T06:20+0000
2024-10-15T06:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بوشيلين: "جنودنا يتقدمون خطوة بخطوة في دزيرجينسك، وقد تم بالفعل تحرير أكثر من ثلثي المنطقة بالتأكيد، وربما أكثر من ذلك هذه الليلة".وأشار إلى أن المدنيين لا يزالون في المدينة والكثير منهم لا يرغبون في المغادرة وينتظرون أن تستقر الحياة فيها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241013/مقاتلة-سو-34-تقصف-تحشدات-للقوات-الأوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-1093706231.html
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روسيا, العالم
الجيش الروسي يتقدم ويحرر ثلثي مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من ثلثي أراضي مدينة دزيرجينسك في الجمهورية قد تم تحريرها بالفعل، وأن القوات الروسية تتقدم وتطرد القوات المسلحة الأوكرانية منها.
وقال بوشيلين: "جنودنا يتقدمون خطوة بخطوة في دزيرجينسك، وقد تم بالفعل تحرير أكثر من ثلثي المنطقة بالتأكيد، وربما أكثر من ذلك هذه الليلة".
وأضاف: "القوات تطرد العدو من المباني المتعددة الطوابق بجهود بطولية وهم يتقدمون".
وأشار إلى أن المدنيين لا يزالون في المدينة والكثير منهم لا يرغبون في المغادرة وينتظرون أن تستقر الحياة فيها.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.