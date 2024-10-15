https://sarabic.ae/20241015/هيئة-الأركان-العامة-الأوكرانية-تعترف-بصعوبة-الوضع-على-طول-خط-المواجهة-1093796647.html
هيئة الأركان العامة الأوكرانية تعترف بصعوبة الوضع على طول خط المواجهة
هيئة الأركان العامة الأوكرانية تعترف بصعوبة الوضع على طول خط المواجهة
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن الوضع بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية صعب على طول خط المواجهة بأكمله. 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T17:18+0000
2024-10-15T17:18+0000
2024-10-15T17:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان نُشر على قناة هيئة الأركان العامة على "تلغرام" أن: "الوضع على خط القتال لا يزال صعبا".وفي الأسبوع الماضي، قال الضابط الأوكراني كيريل فيريس، إن الجيش الأوكراني يخسر مواقعه واحدا تلو الآخر ولم يعد هناك أي أمل في الوصول إلى حدود عام 1991.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزراة الدفاع الروسية، بقيام القوات الروسية بالسيطرة على مناطق أكثر فائدة على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، فيما شنت طائرات تكتيكية روسية ضربات على أهداف عسكرية أوكرانية في 129 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241015/القوات-الروسية-تسيطر-على-مناطق-أكثر-فائدة-وطائرات-تكتيكية-تستهدف-129-هدفا-عسكريا-أوكرانيا-1093774305.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
هيئة الأركان العامة الأوكرانية تعترف بصعوبة الوضع على طول خط المواجهة
أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن الوضع بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية صعب على طول خط المواجهة بأكمله.
وجاء في بيان نُشر على قناة هيئة الأركان العامة على "تلغرام" أن: "الوضع على خط القتال لا يزال صعبا".
ووفقا لهيئة الأركان العامة، تم تسجيل أكبر عدد من الاشتباكات في اتجاه كوراخوفسكي في القسم من جمهورية دونيتسك الشعبية الذي تسيطر عليه القوات المسلحة الأوكرانية.
وفي الأسبوع الماضي، قال الضابط الأوكراني كيريل فيريس، إن الجيش الأوكراني يخسر مواقعه واحدا تلو الآخر ولم يعد هناك أي أمل في الوصول إلى حدود عام 1991.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزراة الدفاع الروسية، بقيام القوات الروسية بالسيطرة على مناطق أكثر فائدة على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، فيما شنت طائرات تكتيكية روسية ضربات على أهداف عسكرية أوكرانية في 129 منطقة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.