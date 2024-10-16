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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241016/القوات-الروسية-تتقدم-نحو-كوبيانسك-بالتزامن-مع-إجلاء-نظام-كييف-للسكان-قسرا-1093816557.html
القوات الروسية تتقدم نحو كوبيانسك بالتزامن مع إجلاء نظام كييف للسكان قسرا
القوات الروسية تتقدم نحو كوبيانسك بالتزامن مع إجلاء نظام كييف للسكان قسرا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت عمليات إجلاء للسكان من مدينة كوبيانسك، وسط تقدم... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T09:35+0000
2024-10-16T09:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال غانتشيف لوكالة "سبوتنيك": "تواصل القوات الروسية التقدم نحو كوبيانسك، وتم تحرير العديد من البلدات في الأسابيع الأخيرة".وأضاف أن "ما يسمى بحاكم مقاطعة خاركوف الأوكراني، أوليغ سينيغوبوف، أعلن أن الإخلاء القسري لمدينة كوبيانسك والأراضي المجاورة قد بدأ".وأردف: "الهجوم على كوبيانسك مستمر بالطبع، هم يدركون أنه عاجلاً أم آجلاً سيتم تحرير هذه المدينة، وبطبيعة الحال، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم، أولاً وقبل كل شيء، لإجلاء جميع (أفراد) الهيئات الحكومية والهياكل الأمنية، بما في ذلك السكان".وكشف غانتشيف، أن سبب الإجلاء سكان كوبيانسك قسراً من قبل السلطات الأوكرانية، هو أنهم شهود عيان على جرائم قوات كييف ومرتزقتها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
https://sarabic.ae/20241016/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-نيفسكويه-وكراسني-يار-في-جمهورتي-لوغانسك-ودونيتسك-الشعبيتين-1093814930.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

القوات الروسية تتقدم نحو كوبيانسك بالتزامن مع إجلاء نظام كييف للسكان قسرا

09:35 GMT 16.10.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationدبابة روسية من طراز "تي-72 بي3"، تدمر مقرات أوكرانية على محور كوبيانسك
دبابة روسية من طراز تي-72 بي3، تدمر مقرات أوكرانية على محور كوبيانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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صرح رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت عمليات إجلاء للسكان من مدينة كوبيانسك، وسط تقدم للقوات الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال غانتشيف لوكالة "سبوتنيك": "تواصل القوات الروسية التقدم نحو كوبيانسك، وتم تحرير العديد من البلدات في الأسابيع الأخيرة".
وأضاف أن "ما يسمى بحاكم مقاطعة خاركوف الأوكراني، أوليغ سينيغوبوف، أعلن أن الإخلاء القسري لمدينة كوبيانسك والأراضي المجاورة قد بدأ".

وأردف: "الهجوم على كوبيانسك مستمر بالطبع، هم يدركون أنه عاجلاً أم آجلاً سيتم تحرير هذه المدينة، وبطبيعة الحال، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم، أولاً وقبل كل شيء، لإجلاء جميع (أفراد) الهيئات الحكومية والهياكل الأمنية، بما في ذلك السكان".
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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09:15 GMT
وكشف غانتشيف، أن سبب الإجلاء سكان كوبيانسك قسراً من قبل السلطات الأوكرانية، هو أنهم شهود عيان على جرائم قوات كييف ومرتزقتها.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
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