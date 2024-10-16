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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241016/الجيش-الروسي-يهاجم-11-لواء-أوكرانيا-في-مقاطعة-كورسك-ويكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة---1093827323.html
الجيش الروسي يهاجم 11 لواء أوكرانيا في مقاطعة كورسك ويكبد قوات كييف خسائر جسيمة
الجيش الروسي يهاجم 11 لواء أوكرانيا في مقاطعة كورسك ويكبد قوات كييف خسائر جسيمة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية، تمكنت من تحييد 70 عسكريا أوكرانيا، ودمرت عددا من المدرعات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T12:25+0000
2024-10-16T12:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وأفاد بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت عملياتها الهجومية واستهدفت تشكيلات الألوية الآلية 22، 41، 47، 115 ، 17، ولواءي الهجوم الجوي 82 و95، واللواء 36 مشاة البحرية، وكذلك لواءي الدفاع الإقليمي 103 و129 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ليوبيموفكا ومالايا لوكنيا ونوفي بوت ونوفويفانوفكا وبليخوفو".بالإضافة إلى ذلك، خلال الـ24 الساعة الماضية، صدت وحدات المجموعة 9 هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه زيليوني شلياخ وليوبيموفكا ونيجني كلين ونوفويفانوفكا وبليخوفو.وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أن "طيران الجيش ونيران المدفعية استهدفت تجمعات القوى البشرية، بالإضافة إلى عدد من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق الإسكندرية، غوغوليفكا، دارينو، زيليني شلياخ، كروغلنكوي، ليبيدفكا، مالايا لوكنيا، ليوبيموفكا، مارتينوفكا، مخنوفكا، نوفي بوت، نيكولايفو دارينو، بليخوفو، وسفيردليكوفو وسودجا، وستارايا سوروتشينا، وتشيركاسي بوريشنوي.وأضاف بيان الدفاع الروسية أن "الطيران العملياتي التكتيكي والصواريخ نفذت هجمات على مناطق تجمع القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي واستهدفت الألوية الآلية 21 و41 و47 و115، واللواء 95 هجوم جوي، واللواء الأول للحرس الوطني، وألوية الدفاع الإقليمي 101 و103 و129 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوفودي، وفولنايا سلوبودا، وزورافكا، وكاترينيفكا، وكيسلايا دوبينا، ولوجكي، وميروبولي، وبافلوفكا، وسوسنوفكا، وتوبوليا، وإسمان، ويوناكوفكا.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال 24 ساعة أكثر من 350 عسكريا، وتم تدمير 21 مركبة مدرعة، بما في ذلك دبابتين، و3 مركبات قتال للمشاة و16 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 5 قذائف هاون و7 مركبات، واستسلم 6 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلة "سو 34" تقصف تحشدات للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسكالجيش الروسي يستهدف قوات نظام كييف ويكبدها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20241015/الدفاع-الروسية-خسائر-قوات-كييف-على-محور-كورسك-بلغت-أكثر-من-200-عسكري-خلال-24-ساعة-1093777310.html
https://sarabic.ae/20241014/القوات-الروسية-تصد-هجمات-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1093736280.html
https://sarabic.ae/20241013/مقاتلة-سو-34-تقصف-تحشدات-للقوات-الأوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-1093706231.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يهاجم 11 لواء أوكرانيا في مقاطعة كورسك ويكبد قوات كييف خسائر جسيمة

12:25 GMT 16.10.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية، تمكنت من تحييد 70 عسكريا أوكرانيا، ودمرت عددا من المدرعات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأفاد بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت عملياتها الهجومية واستهدفت تشكيلات الألوية الآلية 22، 41، 47، 115 ، 17، ولواءي الهجوم الجوي 82 و95، واللواء 36 مشاة البحرية، وكذلك لواءي الدفاع الإقليمي 103 و129 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ليوبيموفكا ومالايا لوكنيا ونوفي بوت ونوفويفانوفكا وبليخوفو".
بالإضافة إلى ذلك، خلال الـ24 الساعة الماضية، صدت وحدات المجموعة 9 هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه زيليوني شلياخ وليوبيموفكا ونيجني كلين ونوفويفانوفكا وبليخوفو.
أفراد من الأرض يلتقون بطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: خسائر قوات كييف على محور كورسك بلغت أكثر من 200 عسكري خلال 24 ساعة
أمس, 11:14 GMT

ونتيجة لذلك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريا بين قتيل وجريح، ودُمرت دبابة، ومركبة قتال للمشاة، و7 مركبات قتالية مدرعة وسيارتين، واستسلم 6 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أن "طيران الجيش ونيران المدفعية استهدفت تجمعات القوى البشرية، بالإضافة إلى عدد من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق الإسكندرية، غوغوليفكا، دارينو، زيليني شلياخ، كروغلنكوي، ليبيدفكا، مالايا لوكنيا، ليوبيموفكا، مارتينوفكا، مخنوفكا، نوفي بوت، نيكولايفو دارينو، بليخوفو، وسفيردليكوفو وسودجا، وستارايا سوروتشينا، وتشيركاسي بوريشنوي.
مركبة مدرعة إنتيرناشيونال ماكس برو من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، التي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
14 أكتوبر, 11:18 GMT
وأضاف بيان الدفاع الروسية أن "الطيران العملياتي التكتيكي والصواريخ نفذت هجمات على مناطق تجمع القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي واستهدفت الألوية الآلية 21 و41 و47 و115، واللواء 95 هجوم جوي، واللواء الأول للحرس الوطني، وألوية الدفاع الإقليمي 101 و103 و129 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوفودي، وفولنايا سلوبودا، وزورافكا، وكاترينيفكا، وكيسلايا دوبينا، ولوجكي، وميروبولي، وبافلوفكا، وسوسنوفكا، وتوبوليا، وإسمان، ويوناكوفكا.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال 24 ساعة أكثر من 350 عسكريا، وتم تدمير 21 مركبة مدرعة، بما في ذلك دبابتين، و3 مركبات قتال للمشاة و16 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 5 قذائف هاون و7 مركبات، واستسلم 6 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.
مقاتلة متعددة المهام سو-34 في إطار مسابقة أفيادارتس-2018 الدولية في إقليم كراسنودارسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلة "سو 34" تقصف تحشدات للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك
13 أكتوبر, 12:45 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مقاتلة "سو 34" تقصف تحشدات للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك
الجيش الروسي يستهدف قوات نظام كييف ويكبدها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
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