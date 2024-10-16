https://sarabic.ae/20241016/الجيش-الروسي-يهاجم-11-لواء-أوكرانيا-في-مقاطعة-كورسك-ويكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة---1093827323.html

الجيش الروسي يهاجم 11 لواء أوكرانيا في مقاطعة كورسك ويكبد قوات كييف خسائر جسيمة

الجيش الروسي يهاجم 11 لواء أوكرانيا في مقاطعة كورسك ويكبد قوات كييف خسائر جسيمة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية، تمكنت من تحييد 70 عسكريا أوكرانيا، ودمرت عددا من المدرعات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 16.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-16T12:25+0000

2024-10-16T12:25+0000

2024-10-16T12:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وأفاد بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت عملياتها الهجومية واستهدفت تشكيلات الألوية الآلية 22، 41، 47، 115 ، 17، ولواءي الهجوم الجوي 82 و95، واللواء 36 مشاة البحرية، وكذلك لواءي الدفاع الإقليمي 103 و129 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ليوبيموفكا ومالايا لوكنيا ونوفي بوت ونوفويفانوفكا وبليخوفو".بالإضافة إلى ذلك، خلال الـ24 الساعة الماضية، صدت وحدات المجموعة 9 هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه زيليوني شلياخ وليوبيموفكا ونيجني كلين ونوفويفانوفكا وبليخوفو.وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أن "طيران الجيش ونيران المدفعية استهدفت تجمعات القوى البشرية، بالإضافة إلى عدد من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق الإسكندرية، غوغوليفكا، دارينو، زيليني شلياخ، كروغلنكوي، ليبيدفكا، مالايا لوكنيا، ليوبيموفكا، مارتينوفكا، مخنوفكا، نوفي بوت، نيكولايفو دارينو، بليخوفو، وسفيردليكوفو وسودجا، وستارايا سوروتشينا، وتشيركاسي بوريشنوي.وأضاف بيان الدفاع الروسية أن "الطيران العملياتي التكتيكي والصواريخ نفذت هجمات على مناطق تجمع القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي واستهدفت الألوية الآلية 21 و41 و47 و115، واللواء 95 هجوم جوي، واللواء الأول للحرس الوطني، وألوية الدفاع الإقليمي 101 و103 و129 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوفودي، وفولنايا سلوبودا، وزورافكا، وكاترينيفكا، وكيسلايا دوبينا، ولوجكي، وميروبولي، وبافلوفكا، وسوسنوفكا، وتوبوليا، وإسمان، ويوناكوفكا.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال 24 ساعة أكثر من 350 عسكريا، وتم تدمير 21 مركبة مدرعة، بما في ذلك دبابتين، و3 مركبات قتال للمشاة و16 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 5 قذائف هاون و7 مركبات، واستسلم 6 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلة "سو 34" تقصف تحشدات للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسكالجيش الروسي يستهدف قوات نظام كييف ويكبدها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك

https://sarabic.ae/20241015/الدفاع-الروسية-خسائر-قوات-كييف-على-محور-كورسك-بلغت-أكثر-من-200-عسكري-خلال-24-ساعة-1093777310.html

https://sarabic.ae/20241014/القوات-الروسية-تصد-هجمات-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1093736280.html

https://sarabic.ae/20241013/مقاتلة-سو-34-تقصف-تحشدات-للقوات-الأوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-1093706231.html

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