https://sarabic.ae/20241014/القوات-الروسية-تصد-هجمات-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1093736280.html

القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبد قوات كييف خسائر فادحة

القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبد قوات كييف خسائر فادحة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تصدت لهجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر فادحة، وذلك في مقاطعة كورسك الروسية. 14.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-14T11:18+0000

2024-10-14T11:18+0000

2024-10-14T11:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "تواصل القوات الروسية تحركاتها لهزيمة المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك".وأضافت: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تنفيذ العمليات الهجومية، وتمكنت خلالها من دحر تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق ليوبيموفكا ومالايا لوكنيا ونوفي بوت وتولستي لوج وبليخوفو".وتابع البيان: "استهدفت ضربات طيران الجيش ونيران المدفعية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية وكبدتهم خسائر كبيرة في مناطق دارينو، كروغلنكوي، كولماكوف، ليونيدوفو، ليوبيموفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، مخنوفكا، المسار الجديد، نيكولايفو دارينو، نوفويفانوفكا، بليخوفو، روسكوي بوريتشنوي، سفيردليكوفو، ستارايا سوروتشينا، تشيركاسي بوريتشنوي".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قوات نظام كييف خسرت خلال المعارك في اتجاه كورسك 22.950 عسكرياً، 157 دبابة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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