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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241014/القوات-الروسية-تصد-هجمات-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1093736280.html
القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تصدت لهجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر فادحة، وذلك في مقاطعة كورسك الروسية. 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T11:18+0000
2024-10-14T11:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "تواصل القوات الروسية تحركاتها لهزيمة المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك".وأضافت: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تنفيذ العمليات الهجومية، وتمكنت خلالها من دحر تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق ليوبيموفكا ومالايا لوكنيا ونوفي بوت وتولستي لوج وبليخوفو".وتابع البيان: "استهدفت ضربات طيران الجيش ونيران المدفعية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية وكبدتهم خسائر كبيرة في مناطق دارينو، كروغلنكوي، كولماكوف، ليونيدوفو، ليوبيموفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، مخنوفكا، المسار الجديد، نيكولايفو دارينو، نوفويفانوفكا، بليخوفو، روسكوي بوريتشنوي، سفيردليكوفو، ستارايا سوروتشينا، تشيركاسي بوريتشنوي".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قوات نظام كييف خسرت خلال المعارك في اتجاه كورسك 22.950 عسكرياً، 157 دبابة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241013/مقاتلة-سو-34-تقصف-تحشدات-للقوات-الأوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-1093706231.html
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القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبد قوات كييف خسائر فادحة

11:18 GMT 14.10.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمركبة مدرعة "إنتيرناشيونال ماكس برو" من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، التي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
مركبة مدرعة إنتيرناشيونال ماكس برو من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، التي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تصدت لهجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر فادحة، وذلك في مقاطعة كورسك الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "تواصل القوات الروسية تحركاتها لهزيمة المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك".
وأضافت: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تنفيذ العمليات الهجومية، وتمكنت خلالها من دحر تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق ليوبيموفكا ومالايا لوكنيا ونوفي بوت وتولستي لوج وبليخوفو".

وأوضحت الدفاع أنه "خلال الـ24 الساعة الماضية، صدت القوات 5 هجمات مضادة للعدو في اتجاه ليوبيموفكا وأولجوفكا وتولستي لوغ، ونتيجة لذلك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 40 شخصًا بين قتيل وجريح، ودمرت 3 مركبات قتالية مدرعة و3 سيارات للعدو. استسلم أحد جنود القوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع البيان: "استهدفت ضربات طيران الجيش ونيران المدفعية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية وكبدتهم خسائر كبيرة في مناطق دارينو، كروغلنكوي، كولماكوف، ليونيدوفو، ليوبيموفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، مخنوفكا، المسار الجديد، نيكولايفو دارينو، نوفويفانوفكا، بليخوفو، روسكوي بوريتشنوي، سفيردليكوفو، ستارايا سوروتشينا، تشيركاسي بوريتشنوي".

وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي والتكتيكي استهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار أكثر من 300عسكري، وتم تدمير 8 مركبات قتالية مدرعة، و3 مدافع وسيارتين، واستسلم جندي واحد".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قوات نظام كييف خسرت خلال المعارك في اتجاه كورسك 22.950 عسكرياً، 157 دبابة.
مقاتلة متعددة المهام سو-34 في إطار مسابقة أفيادارتس-2018 الدولية في إقليم كراسنودارسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلة "سو 34" تقصف تحشدات للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك
أمس, 12:45 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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