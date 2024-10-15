https://sarabic.ae/20241015/الدفاع-الروسية-خسائر-قوات-كييف-على-محور-كورسك-بلغت-أكثر-من-200-عسكري-خلال-24-ساعة-1093777310.html
الدفاع الروسية: خسائر قوات كييف على محور كورسك بلغت أكثر من 200 عسكري خلال 24 ساعة
الدفاع الروسية: خسائر قوات كييف على محور كورسك بلغت أكثر من 200 عسكري خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية كبدت القوات المسلحة الأوكرانية، في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من 200... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T11:14+0000
2024-10-15T11:14+0000
2024-10-15T11:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا
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وجاء في بيان الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية، أكثر من 200 عسكري، و4 مركبات قتالية مصفحة، بما فيها دبابة واحدة، وعربة قتالية مصفحة، وناقلتي جند مصفحتين إحداهما من طراز "سترايكر" أمريكية الصنع، وكذلك 3 مدافع هاون وراجمة صواريخ من طراز "غراد"، وسيارتين".وأوضحت الوزارة أن "إجمالي خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت أكثر من 23150 عسكرياً و158 دبابة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241015/القوات-الروسية-تسيطر-على-مناطق-أكثر-فائدة-وطائرات-تكتيكية-تستهدف-129-هدفا-عسكريا-أوكرانيا-1093774305.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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روسيا, أخبار روسيا
الدفاع الروسية: خسائر قوات كييف على محور كورسك بلغت أكثر من 200 عسكري خلال 24 ساعة
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية كبدت القوات المسلحة الأوكرانية، في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من 200 عسكري، إضافة إلى تدمير 4 مركبات مدرعة.
وجاء في بيان الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية، أكثر من 200 عسكري، و4 مركبات قتالية مصفحة، بما فيها دبابة واحدة، وعربة قتالية مصفحة، وناقلتي جند مصفحتين إحداهما من طراز "سترايكر" أمريكية الصنع، وكذلك 3 مدافع هاون وراجمة صواريخ من طراز "غراد"، وسيارتين".
وأوضحت الوزارة أن "إجمالي خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت أكثر من 23150 عسكرياً و158 دبابة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.