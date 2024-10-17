https://sarabic.ae/20241017/بسبب-تدهور-الوضع-جنود-أوكرانيون-يهددون-بترك-مواقعهم-في-خاركوف-1093862211.html

بسبب تدهور الوضع... جنود أوكرانيون يهددون بترك مواقعهم في خاركوف

بسبب تدهور الوضع... جنود أوكرانيون يهددون بترك مواقعهم في خاركوف

سبوتنيك عربي

صرح ممثل عن الحركة السرية الموالية لروسيا، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن جنود لواء المشاة 143 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، هددوا القيادة بمغادرة... 17.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-17T10:22+0000

2024-10-17T10:22+0000

2024-10-17T10:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضاف: "بحسب العسكريين الأوكرانيين، فليس لديهم ما يدافعون به عن مواقعهم من الدبابات الروسية، لأن نظام كييف ألقى جميع الاحتياطيات، والأسلحة المتوفرة في مقاطعة كورسك".ووفقا لمحاور الوكالة، فإن العسكريين الأوكرانيين يشكون من أن لديهم عددا قليلا من الضباط، وهناك نقص في الطائرات المسيرة، والأنظمة المضادة للدبابات، والذخيرة، كما أن الفرار من الخدمة منتشر في الوحدات.وصرح رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، يوم أمس الأربعاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت عمليات إجلاء للسكان من مدينة كوبيانسك، وسط تقدم للقوات الروسية.وقال غانتشيف لوكالة "سبوتنيك": "تواصل القوات الروسية التقدم نحو كوبيانسك، وتم تحرير العديد من البلدات في الأسابيع الأخيرة".وأضاف أن "ما يسمى بحاكم مقاطعة خاركوف الأوكراني، أوليغ سينيغوبوف، أعلن أن الإخلاء القسري لمدينة كوبيانسك والأراضي المجاورة قد بدأ".وأردف: "الهجوم على كوبيانسك مستمر بالطبع، هم يدركون أنه عاجلاً أم آجلاً سيتم تحرير هذه المدينة، وبطبيعة الحال، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم، أولاً وقبل كل شيء، لإجلاء جميع (أفراد) الهيئات الحكومية والهياكل الأمنية، بما في ذلك السكان".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

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روسيا, رصد عسكري