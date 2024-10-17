بسبب تدهور الوضع... جنود أوكرانيون يهددون بترك مواقعهم في خاركوف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
09:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: جميع المؤسسات الدولية انتهى دورها ويجب تغييرها بأخرى أكثر فعالية
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
08:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
11:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
17:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241017/بسبب-تدهور-الوضع-جنود-أوكرانيون-يهددون-بترك-مواقعهم-في-خاركوف-1093862211.html
بسبب تدهور الوضع... جنود أوكرانيون يهددون بترك مواقعهم في خاركوف
بسبب تدهور الوضع... جنود أوكرانيون يهددون بترك مواقعهم في خاركوف
سبوتنيك عربي
صرح ممثل عن الحركة السرية الموالية لروسيا، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن جنود لواء المشاة 143 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، هددوا القيادة بمغادرة... 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T10:22+0000
2024-10-17T10:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/17/1062574933_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0159f14236e1656218e2029dd30b6701.jpg
وأضاف: "بحسب العسكريين الأوكرانيين، فليس لديهم ما يدافعون به عن مواقعهم من الدبابات الروسية، لأن نظام كييف ألقى جميع الاحتياطيات، والأسلحة المتوفرة في مقاطعة كورسك".ووفقا لمحاور الوكالة، فإن العسكريين الأوكرانيين يشكون من أن لديهم عددا قليلا من الضباط، وهناك نقص في الطائرات المسيرة، والأنظمة المضادة للدبابات، والذخيرة، كما أن الفرار من الخدمة منتشر في الوحدات.وصرح رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، يوم أمس الأربعاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت عمليات إجلاء للسكان من مدينة كوبيانسك، وسط تقدم للقوات الروسية.وقال غانتشيف لوكالة "سبوتنيك": "تواصل القوات الروسية التقدم نحو كوبيانسك، وتم تحرير العديد من البلدات في الأسابيع الأخيرة".وأضاف أن "ما يسمى بحاكم مقاطعة خاركوف الأوكراني، أوليغ سينيغوبوف، أعلن أن الإخلاء القسري لمدينة كوبيانسك والأراضي المجاورة قد بدأ".وأردف: "الهجوم على كوبيانسك مستمر بالطبع، هم يدركون أنه عاجلاً أم آجلاً سيتم تحرير هذه المدينة، وبطبيعة الحال، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم، أولاً وقبل كل شيء، لإجلاء جميع (أفراد) الهيئات الحكومية والهياكل الأمنية، بما في ذلك السكان".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
https://sarabic.ae/20241017/طائرات-تكتيكية-روسية-تستهدف-مرافق-للطاقة-الأوكرانية-تدعم-الصناعات-العسكرية--1093858039.html
https://sarabic.ae/20241017/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ماكسيميليانفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1093857261.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/17/1062574933_94:0:1054:720_1920x0_80_0_0_5b4307f3e121ee5f011757c714e8d0ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

بسبب تدهور الوضع... جنود أوكرانيون يهددون بترك مواقعهم في خاركوف

10:22 GMT 17.10.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصوراستسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا
استسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح ممثل عن الحركة السرية الموالية لروسيا، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن جنود لواء المشاة 143 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، هددوا القيادة بمغادرة مواقعهم بشكل جماعي، على محور خاركوف، حيث أنهم يفتقرون إلى الضباط والذخيرة.
وأضاف: "بحسب العسكريين الأوكرانيين، فليس لديهم ما يدافعون به عن مواقعهم من الدبابات الروسية، لأن نظام كييف ألقى جميع الاحتياطيات، والأسلحة المتوفرة في مقاطعة كورسك".
ووفقا لمحاور الوكالة، فإن العسكريين الأوكرانيين يشكون من أن لديهم عددا قليلا من الضباط، وهناك نقص في الطائرات المسيرة، والأنظمة المضادة للدبابات، والذخيرة، كما أن الفرار من الخدمة منتشر في الوحدات.
سو-24 في سيفاستوبل، شبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرات تكتيكية روسية تستهدف مرافق للطاقة الأوكرانية تدعم الصناعات العسكرية
09:30 GMT
وصرح رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، يوم أمس الأربعاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت عمليات إجلاء للسكان من مدينة كوبيانسك، وسط تقدم للقوات الروسية.
وقال غانتشيف لوكالة "سبوتنيك": "تواصل القوات الروسية التقدم نحو كوبيانسك، وتم تحرير العديد من البلدات في الأسابيع الأخيرة".
وأضاف أن "ما يسمى بحاكم مقاطعة خاركوف الأوكراني، أوليغ سينيغوبوف، أعلن أن الإخلاء القسري لمدينة كوبيانسك والأراضي المجاورة قد بدأ".
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة ماكسيميليانفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:17 GMT
وأردف: "الهجوم على كوبيانسك مستمر بالطبع، هم يدركون أنه عاجلاً أم آجلاً سيتم تحرير هذه المدينة، وبطبيعة الحال، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم، أولاً وقبل كل شيء، لإجلاء جميع (أفراد) الهيئات الحكومية والهياكل الأمنية، بما في ذلك السكان".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:41 GMTДым поднимается от израильских авиаударов по Дахие, южному пригороду Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала