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القوات الروسية تحرر بلدة ماكسيميليانفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241017/طائرات-تكتيكية-روسية-تستهدف-مرافق-للطاقة-الأوكرانية-تدعم-الصناعات-العسكرية--1093858039.html
طائرات تكتيكية روسية تستهدف مرافق للطاقة الأوكرانية تدعم الصناعات العسكرية
طائرات تكتيكية روسية تستهدف مرافق للطاقة الأوكرانية تدعم الصناعات العسكرية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الطيران الروسي استهدف مرافق البنية التحتية للطاقة، التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا،... 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T09:30+0000
2024-10-17T09:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
الجيش الروسي
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الوسط" الروسية، استهدفت الألوية الهجومية الميكانيكية 32، 33، 151، 142، 152، واللواءين المحمولين جوا 25 و95 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع العسكري 119، واللواء الثاني من الحرس الوطني في مناطق دزيرجينسك، وشيربينوفكا، ونيكولايفكا، وديميتروف، وكراسنوارميسك، وسيليدوفو، وتسوكورينو، وبيريستكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد 10 هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 530 عسكريا، وأربع شاحنات صغيرة، ومدفعين هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز "مستا-بي"، ومدفعين من عيار 122 ملم من طراز "دي-30".وأضاف بيان الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسيةن قامت بتحسين تموضعها التكتيكي. واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية، في مناطق ستوروزيفوي، ودوبروفولي، ونوفوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه.وخسرت القوات الأوكرانية نحو 105 عسكريين، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وأربع مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز "قيصر" فرنسية الصنع.وذكر البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت مرافق البنية التحتية للطاقة التي تشغل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 141 منطقة. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي خمسة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و43 طائرة دون طيار.وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مناطق مالايا توكماشكا، ونوفواندريفكا، وبافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وأوسوكوروفكا، وكاميشاني في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 55 عسكريًا، وست مركبات، ومدفع "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم. وتم تدمير مستودع ميداني يحتوي على ذخيرة، ومستودعين يحتويان على معدات عسكرية تقنية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الطيران الروسي يدمر محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا ويستهدف مطارا عسكريا"وابل من الصواريخ".. مشاهد لقيام راجمة "أوراغان" الروسية باستهداف تجمع عسكريين أوكرانيين.. فيديو
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي

طائرات تكتيكية روسية تستهدف مرافق للطاقة الأوكرانية تدعم الصناعات العسكرية

09:30 GMT 17.10.2024 (تم التحديث: 09:45 GMT 17.10.2024)
© Sputnik . Konstantin Chalabov / الانتقال إلى بنك الصور"سو-24" في سيفاستوبل، شبه جزيرة القرم
سو-24 في سيفاستوبل، شبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الطيران الروسي استهدف مرافق البنية التحتية للطاقة، التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 141 منطقة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الوسط" الروسية، استهدفت الألوية الهجومية الميكانيكية 32، 33، 151، 142، 152، واللواءين المحمولين جوا 25 و95 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع العسكري 119، واللواء الثاني من الحرس الوطني في مناطق دزيرجينسك، وشيربينوفكا، ونيكولايفكا، وديميتروف، وكراسنوارميسك، وسيليدوفو، وتسوكورينو، وبيريستكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد 10 هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 530 عسكريا، وأربع شاحنات صغيرة، ومدفعين هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز "مستا-بي"، ومدفعين من عيار 122 ملم من طراز "دي-30".
وأضاف بيان الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسيةن قامت بتحسين تموضعها التكتيكي. واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية، في مناطق ستوروزيفوي، ودوبروفولي، ونوفوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك الروسية دون وقوع إصابات أو أضرار
أمس, 22:47 GMT
وخسرت القوات الأوكرانية نحو 105 عسكريين، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وأربع مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز "قيصر" فرنسية الصنع.
وذكر البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت مرافق البنية التحتية للطاقة التي تشغل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 141 منطقة. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي خمسة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و43 طائرة دون طيار.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
05:01 GMT
وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مناطق مالايا توكماشكا، ونوفواندريفكا، وبافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وأوسوكوروفكا، وكاميشاني في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 55 عسكريًا، وست مركبات، ومدفع "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم. وتم تدمير مستودع ميداني يحتوي على ذخيرة، ومستودعين يحتويان على معدات عسكرية تقنية.
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
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الجيش الروسي يهاجم 11 لواء أوكرانيا في مقاطعة كورسك ويكبد قوات كييف خسائر جسيمة
أمس, 12:25 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الطيران الروسي يدمر محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا ويستهدف مطارا عسكريا
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