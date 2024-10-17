https://sarabic.ae/20241017/طائرات-تكتيكية-روسية-تستهدف-مرافق-للطاقة-الأوكرانية-تدعم-الصناعات-العسكرية--1093858039.html

طائرات تكتيكية روسية تستهدف مرافق للطاقة الأوكرانية تدعم الصناعات العسكرية

طائرات تكتيكية روسية تستهدف مرافق للطاقة الأوكرانية تدعم الصناعات العسكرية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الطيران الروسي استهدف مرافق البنية التحتية للطاقة، التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا،... 17.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-17T09:30+0000

2024-10-17T09:30+0000

2024-10-17T09:45+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الوسط" الروسية، استهدفت الألوية الهجومية الميكانيكية 32، 33، 151، 142، 152، واللواءين المحمولين جوا 25 و95 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع العسكري 119، واللواء الثاني من الحرس الوطني في مناطق دزيرجينسك، وشيربينوفكا، ونيكولايفكا، وديميتروف، وكراسنوارميسك، وسيليدوفو، وتسوكورينو، وبيريستكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد 10 هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 530 عسكريا، وأربع شاحنات صغيرة، ومدفعين هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز "مستا-بي"، ومدفعين من عيار 122 ملم من طراز "دي-30".وأضاف بيان الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسيةن قامت بتحسين تموضعها التكتيكي. واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية، في مناطق ستوروزيفوي، ودوبروفولي، ونوفوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه.وخسرت القوات الأوكرانية نحو 105 عسكريين، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وأربع مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز "قيصر" فرنسية الصنع.وذكر البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت مرافق البنية التحتية للطاقة التي تشغل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 141 منطقة. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي خمسة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و43 طائرة دون طيار.وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مناطق مالايا توكماشكا، ونوفواندريفكا، وبافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وأوسوكوروفكا، وكاميشاني في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 55 عسكريًا، وست مركبات، ومدفع "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم. وتم تدمير مستودع ميداني يحتوي على ذخيرة، ومستودعين يحتويان على معدات عسكرية تقنية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الطيران الروسي يدمر محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا ويستهدف مطارا عسكريا"وابل من الصواريخ".. مشاهد لقيام راجمة "أوراغان" الروسية باستهداف تجمع عسكريين أوكرانيين.. فيديو

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