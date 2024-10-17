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القوات الروسية تحرر بلدة ماكسيميليانفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241017/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ماكسيميليانفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1093857261.html
القوات الروسية تحرر بلدة ماكسيميليانفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة ماكسيميليانفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تحرير بلدة ماكسيميليانفكا في جمهورية دونيتسك العشبية. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T09:17+0000
2024-10-17T09:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أخبار جمهورية دونيتسك
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وجاء في تقرير وزارة الدفاع:" نتيجة للأعمال النشطة لوحدات مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة ماكسيميليانفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضافت الوزارة، بأن وحدات من تجمع قوات "الجنوب" الروسية، كبدت القوات الأوكرانية خسائر بنحو 965 عسكريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأضاف البيان: "تم التصدي لهجمة مضادة شنتها وحدات من اللواء 81 المحمول جواً، من القوات المسلحة الأوكرانية".ونوهت الوزارة، إلى أن خسائر القوات الأوكرانية، بلغت نحو 965 عسكريًا، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفعين هاوتزر طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومحطة رادار إلكترونية إضافة إلى تدمير 4 مستودعات ذخيرة".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من تجمع قوات "الشمال" الروسية، استهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عملياتها بمقاطعة خاركوف، وكبدتها خسائر بلغت نحو 45 عسكرياً، والعديد من المعدات الحربية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الدفاع، أن "خسائر العدو، بلغت نحو 45 عسكريا، و3 مدافع هاوتزر "دي-3-" عيار 122 ملم، وكذلك تدمير مستودع للطائرات المسيرة، و مستودع ذخيرة ميداني".
https://sarabic.ae/20241017/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-ليوبارد-على-حدود-مقاطعة-كورسك-فيديو-1093851189.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الروسية تحرر بلدة ماكسيميليانفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:17 GMT 17.10.2024 (تم التحديث: 09:40 GMT 17.10.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تحرير بلدة ماكسيميليانفكا في جمهورية دونيتسك العشبية.
وجاء في تقرير وزارة الدفاع:" نتيجة للأعمال النشطة لوحدات مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة ماكسيميليانفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الوزارة، بأن وحدات من تجمع قوات "الجنوب" الروسية، كبدت القوات الأوكرانية خسائر بنحو 965 عسكريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان الوزارة: "استهدفت وحدات من تجمع قوات "الجنوب" أفراد ومعدات الألوية 24، 30، 54، 93،الميكانيكية ولوائي المشاة 143و 144، ولواء المحمول جوا 46، ولواء الهجوم الجوي الأول 79 التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق بلدات سيريبريانكا وسيفيرسك وأوريخوفو فاسيليفكا وستوبوتشكي وبريدتشينو وبيلايا جورا وكوراخوفو وإلينكا وكاترينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان: "تم التصدي لهجمة مضادة شنتها وحدات من اللواء 81 المحمول جواً، من القوات المسلحة الأوكرانية".
ونوهت الوزارة، إلى أن خسائر القوات الأوكرانية، بلغت نحو 965 عسكريًا، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفعين هاوتزر طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومحطة رادار إلكترونية إضافة إلى تدمير 4 مستودعات ذخيرة".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من تجمع قوات "الشمال" الروسية، استهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عملياتها بمقاطعة خاركوف، وكبدتها خسائر بلغت نحو 45 عسكرياً، والعديد من المعدات الحربية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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وأوضحت الوزارة في بيانها، "استهدفت وحدات تجمع قوات "الشمال" على محوري فولتشانسك، وليبيتس، أفراد ومعدات لواء المشاة الآلي 57، ولواء الهجوم الجوي 92، من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع المحلي 125، في مناطق بلدات ليبتسي، وروسكايا لوزوفايا، وفولتشانسكي خوتورا، في مقاطعة خاركوف "

وأوضحت وزارة الدفاع، أن "خسائر العدو، بلغت نحو 45 عسكريا، و3 مدافع هاوتزر "دي-3-" عيار 122 ملم، وكذلك تدمير مستودع للطائرات المسيرة، و مستودع ذخيرة ميداني".
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