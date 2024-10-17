https://sarabic.ae/20241017/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ماكسيميليانفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1093857261.html

القوات الروسية تحرر بلدة ماكسيميليانفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة ماكسيميليانفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تحرير بلدة ماكسيميليانفكا في جمهورية دونيتسك العشبية. 17.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-17T09:17+0000

2024-10-17T09:17+0000

2024-10-17T09:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار جمهورية دونيتسك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891961_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_577d1ea52fd6d7965485b8fafeb25b46.jpg

وجاء في تقرير وزارة الدفاع:" نتيجة للأعمال النشطة لوحدات مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة ماكسيميليانفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضافت الوزارة، بأن وحدات من تجمع قوات "الجنوب" الروسية، كبدت القوات الأوكرانية خسائر بنحو 965 عسكريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأضاف البيان: "تم التصدي لهجمة مضادة شنتها وحدات من اللواء 81 المحمول جواً، من القوات المسلحة الأوكرانية".ونوهت الوزارة، إلى أن خسائر القوات الأوكرانية، بلغت نحو 965 عسكريًا، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفعين هاوتزر طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومحطة رادار إلكترونية إضافة إلى تدمير 4 مستودعات ذخيرة".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من تجمع قوات "الشمال" الروسية، استهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عملياتها بمقاطعة خاركوف، وكبدتها خسائر بلغت نحو 45 عسكرياً، والعديد من المعدات الحربية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الدفاع، أن "خسائر العدو، بلغت نحو 45 عسكريا، و3 مدافع هاوتزر "دي-3-" عيار 122 ملم، وكذلك تدمير مستودع للطائرات المسيرة، و مستودع ذخيرة ميداني".

https://sarabic.ae/20241017/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-ليوبارد-على-حدود-مقاطعة-كورسك-فيديو-1093851189.html

https://sarabic.ae/20241017/طائرات-تكتيكية-روسية-تستهدف-مرافق-للطاقة-الأوكرانية-تدعم-الصناعات-العسكرية--1093858039.html

أخبار جمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك