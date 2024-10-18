المجر: "خطة النصر" التي وضعها زيلينسكي هي في الواقع "خطة هزيمة" وبودابست لا تدعمها

عربي
بوتين يتحدث في الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس" في موسكو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
08:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
11:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: لن يكون النصر إلا للمقاومة ومهما حاولت إسرائيل فلن تستطيع أن تفصل بين المقاومة وبين سوريا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تشهد حراكا دبلوماسيا وسط تحذيرات من مخاطر حرب إقليمية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
08:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:28 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241018/المجر-خطة-النصر-التي-وضعها-زيلينسكي-هي-في-الواقع-خطة-هزيمة-وبودابست-لا-تدعمها--1093895834.html
المجر: "خطة النصر" التي وضعها زيلينسكي هي في الواقع "خطة هزيمة" وبودابست لا تدعمها
المجر: "خطة النصر" التي وضعها زيلينسكي هي في الواقع "خطة هزيمة" وبودابست لا تدعمها
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أن ما تسمى بـ "خطة النصر" التي وضعها فلاديمير زيلينسكي هي في الواقع "خطة هزيمة"، مؤكدا أن بودابست لا... 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T07:46+0000
2024-10-18T07:46+0000
المجر
أخبار المجر
فيكتور أوربان
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
فلاديمير زيلينسكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101345/57/1013455766_0:212:1624:1126_1920x0_80_0_0_417832788240aba2f7d31584f4cd2b8c.jpg
وقال أوربان في حديث لإذاعة "كوسوث": "ما كان موجودًا حتى الآن كخطة تحول إلى خطة للهزيمة. الآن يريدون تحويلها إلى خطة للنصر. قلت بالأمس إننا لا نشارك في هذا، هذه ليست خطتنا للنصر، وفي رأينا مع خطة النصر هذه، لا يمكن للمرء أن يربح، بل يخسر فقط".وصرح أوربان، في وقت سابق، بأن خطة زيلينسكي "تجعلني أرتعش". ووفقا له، يجب على الاتحاد الأوروبي تغيير استراتيجيته والبدء في حل سلمي للصراع في أوكرانيا.بدوره، قال بالاز أوربان، مستشار رئيس الوزراء المجري للقضايا السياسية، إن المجر لا تدعم مبادرة زيلينسكي لأنها أقصر طريق إلى حرب عالمية ثالثة.وأشار أوربان إلى إنه خلال المفاوضات مع فلاديمير زيلينسكي في قمة الاتحاد الأوروبي، لم يكن لديه انطباع بأن أوكرانيا تريد صنع أسلحة نووية، وأنه من الصعب تخيل ذلك. وعلّق قائلا: "أجهزتنا تعمل على معرفة ما إذا كانت أوكرانيا لديها بالفعل خطط لإنتاج أسلحة نووية".يُذكر أن زيلينسكي قدم ما يسمى بـ"خطة النصر" إلى البرلمان الأوكراني، وتحتوي الخطة على خمس نقاط وثلاث إضافات سرية. النقطة الأولى تتحدث عن دعوة أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والثانية تتحدث عن رفع القيود عن الضربات بأسلحة غربية بعيدة المدى على الأراضي الروسية، والثالثة تتحدث عن نشر "حزمة ردع شاملة غير نووية" لروسيا على الأراضي الأوكرانية. ووفقا لهذه الخطة، يجب أن ينتهي الصراع في موعد لا يتجاوز، عام 2025.وفي يوليو/تموز الماضي، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن وقف إطلاق النار في أوكرانيا مستحيل دون موافقة كييف على خطوات لا رجعة فيها ومقبولة لدى روسيا. وبحسب قوله، لا يمكن لموسكو أن تسمح للعدو باستغلال وقف إطلاق النار لتحسين موقفه واستعادة قوته.وشدد بوتين أيضًا على أن عضوية أوكرانيا المحتملة في "الناتو" تشكل تهديدًا لأمن روسيا وأن مخاطر انضمام كييف إلى التحالف أصبحت أحد أسباب بدء عملية عسكرية خاصة.وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تعليقه على التقارير المتعلقة بخطة زيلينسكي، إلى أنها تكرر في الواقع خطة الولايات المتحدة للقتال مع روسيا حتى آخر أوكراني. ووفقا له، لتحقيق السلام، يتعين على كييف أن "تستيقظ" وتدرك عدم جدوى السياسة التي تنتهجها.زيلينسكي يناشد جميع دول الناتو بمطلب جديدتصويت... برأيك لماذا لا يدعم زعماء غربيون "خطة النصر" التي أعلن عنها زيلينسكي؟
https://sarabic.ae/20241017/المجر-تصف-خطة-زيلينسكي-بالفظيعة-وتدعو-لبدء-المفاوضات-مع-روسيا-1093863546.html
https://sarabic.ae/20241002/خبير-خطة-السلام-التي-طرحها-زيلينسكي-ستؤدي-إلى-التصعيد-والحرب-النووية-1093344788.html
https://sarabic.ae/20241016/واشنطن-تصدم-زيلينسكي-بعد-ساعات-من-إعلانه-عن-خطة-النصر-1093832364.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101345/57/1013455766_0:60:1624:1278_1920x0_80_0_0_26e502c5fca6fd450643efad4b2bd573.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المجر, أخبار المجر, فيكتور أوربان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, فلاديمير زيلينسكي
المجر, أخبار المجر, فيكتور أوربان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, فلاديمير زيلينسكي

المجر: "خطة النصر" التي وضعها زيلينسكي هي في الواقع "خطة هزيمة" وبودابست لا تدعمها

07:46 GMT 18.10.2024
© Sputnik . Aleksei Drujinin / الانتقال إلى بنك الصورفيكتور أوربان
فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
© Sputnik . Aleksei Drujinin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أن ما تسمى بـ "خطة النصر" التي وضعها فلاديمير زيلينسكي هي في الواقع "خطة هزيمة"، مؤكدا أن بودابست لا تدعمها.
وقال أوربان في حديث لإذاعة "كوسوث": "ما كان موجودًا حتى الآن كخطة تحول إلى خطة للهزيمة. الآن يريدون تحويلها إلى خطة للنصر. قلت بالأمس إننا لا نشارك في هذا، هذه ليست خطتنا للنصر، وفي رأينا مع خطة النصر هذه، لا يمكن للمرء أن يربح، بل يخسر فقط".
وصرح أوربان، في وقت سابق، بأن خطة زيلينسكي "تجعلني أرتعش". ووفقا له، يجب على الاتحاد الأوروبي تغيير استراتيجيته والبدء في حل سلمي للصراع في أوكرانيا.
بدوره، قال بالاز أوربان، مستشار رئيس الوزراء المجري للقضايا السياسية، إن المجر لا تدعم مبادرة زيلينسكي لأنها أقصر طريق إلى حرب عالمية ثالثة.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
المجر تصف خطة زيلينسكي بالفظيعة وتدعو لبدء المفاوضات مع روسيا
أمس, 11:05 GMT

وأكد أوربان أن أوكرانيا لا يمكنها التفاوض من موقع القوة لأنها ضعيفة، ومنذ بداية الصراع تحولت المواقف لصالح روسيا، مضيفا: "إنها فكرة جيدة أن تتفاوض من موقع القوة، المشكلة الوحيدة هي أنك ضعيف".

وأشار أوربان إلى إنه خلال المفاوضات مع فلاديمير زيلينسكي في قمة الاتحاد الأوروبي، لم يكن لديه انطباع بأن أوكرانيا تريد صنع أسلحة نووية، وأنه من الصعب تخيل ذلك. وعلّق قائلا: "أجهزتنا تعمل على معرفة ما إذا كانت أوكرانيا لديها بالفعل خطط لإنتاج أسلحة نووية".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
خبير: "خطة زيلينسكي" ستؤدي إلى التصعيد والحرب النووية
2 أكتوبر, 07:16 GMT
يُذكر أن زيلينسكي قدم ما يسمى بـ"خطة النصر" إلى البرلمان الأوكراني، وتحتوي الخطة على خمس نقاط وثلاث إضافات سرية. النقطة الأولى تتحدث عن دعوة أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والثانية تتحدث عن رفع القيود عن الضربات بأسلحة غربية بعيدة المدى على الأراضي الروسية، والثالثة تتحدث عن نشر "حزمة ردع شاملة غير نووية" لروسيا على الأراضي الأوكرانية. ووفقا لهذه الخطة، يجب أن ينتهي الصراع في موعد لا يتجاوز، عام 2025.
وفي يوليو/تموز الماضي، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن وقف إطلاق النار في أوكرانيا مستحيل دون موافقة كييف على خطوات لا رجعة فيها ومقبولة لدى روسيا. وبحسب قوله، لا يمكن لموسكو أن تسمح للعدو باستغلال وقف إطلاق النار لتحسين موقفه واستعادة قوته.
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
واشنطن تصدم زيلينسكي بعد ساعات من إعلانه عن "خطة النصر"
16 أكتوبر, 14:06 GMT
وشدد بوتين أيضًا على أن عضوية أوكرانيا المحتملة في "الناتو" تشكل تهديدًا لأمن روسيا وأن مخاطر انضمام كييف إلى التحالف أصبحت أحد أسباب بدء عملية عسكرية خاصة.
وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تعليقه على التقارير المتعلقة بخطة زيلينسكي، إلى أنها تكرر في الواقع خطة الولايات المتحدة للقتال مع روسيا حتى آخر أوكراني. ووفقا له، لتحقيق السلام، يتعين على كييف أن "تستيقظ" وتدرك عدم جدوى السياسة التي تنتهجها.
زيلينسكي يناشد جميع دول الناتو بمطلب جديد
تصويت... برأيك لماذا لا يدعم زعماء غربيون "خطة النصر" التي أعلن عنها زيلينسكي؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن اغتيال يحيى السنوار05:30 GMTВоеннослужащий стреляет из крупнокалиберного пулемета на учениях военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:15 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن اغتيال يحيى السنوارأمس, 19:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала