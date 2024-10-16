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https://sarabic.ae/20241016/الناتو-يعلن-الحاجة-للتمحيص-في-خطة-زيلينسكي-1093838531.html
الناتو يعلن الحاجة للتمحيص في "خطة زيلينسكي"
الناتو يعلن الحاجة للتمحيص في "خطة زيلينسكي"
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، أن الحلف قد أحاط علمًا، ويدرس ما يسمى بـ "خطة النصر" لفلاديمير زيلينسكي، لكنه لم يتحدث علنًا عن دعمه غير... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T16:38+0000
2024-10-16T16:38+0000
أخبار أوكرانيا
الناتو
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وقال روته، في مؤتمر صحفي في بروكسل، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول ما إذا كان التحالف يؤيد هذه الخطة: "هذه هي الخطة الأوكرانية لتحقيق النصر، لقد أحطنا بها علما وسنناقشها، والعديد من البنود في هذه القائمة تحتاج إلى توضيح من قبل الحلفاء، وسيتم ذلك خلف أبواب مغلقة".وأردف: "هذه إشارة قوية من زيلينسكي وفريقه، الذين أعدوا هذه الخطة ويقومون بالترويج لها... لكن هذا لا يعني أنه يمكنني الآن إعلان الدعم الكامل للخطة بأكملها، فهذا أمر صعب للغاية، نظرًا لوجود العديد من القضايا، التي تحتاج إلى شرح أفضل، قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة حول جوانب عدة من هذه الخطة".ووفقا له، فإن هذا النهج لا يعني أن الناتو لا يدعم أوكرانيا.وأضاف روته أنه من السابق لأوانه الحديث عن دعم الخطة التي لها "جوانب سياسية وعسكرية عديدة".ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، ما يسمى بـ"خطة النصر" لزيلينسكي بأنها مجموعة شعارات غير متماسكة، وأنها "رغوة دموية على شفاه نازي".وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "هذه بالطبع ليست خطة، إنها مجموعة من الشعارات غير المتماسكة، هذه رغوة دموية على شفاه قاتل من النازيين الجدد".وأكدت زاخاروفا أن "خطة النصر" لزيلينسكي تهدف إلى الابتزاز المالي وإظهار قدراته الإرهابية، وعلقت قائلة: "هذه ليست "خطة النصر" لزيلينسكي، إنها "خطة كارثية" لأوكرانيا والشعب الأوكراني. كل هذا يهدف مرة أخرى إلى ابتزاز الأموال وإظهار قدراته الإرهابية، وأعتقد أن زيلينسكي أثبت اليوم أخيرًا ذلك للجميع فهو يكره الأوكرانيين إلى هذا الحد، وهو ما يمكن وصفه بـ "رهاب أوكرانيا"".
https://sarabic.ae/20241016/واشنطن-تصدم-زيلينسكي-بعد-ساعات-من-إعلانه-عن-خطة-النصر-1093832364.html
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أخبار أوكرانيا, الناتو
أخبار أوكرانيا, الناتو

الناتو يعلن الحاجة للتمحيص في "خطة زيلينسكي"

16:38 GMT 16.10.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورقمة الناتو
قمة الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
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تابعنا عبر
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، أن الحلف قد أحاط علمًا، ويدرس ما يسمى بـ "خطة النصر" لفلاديمير زيلينسكي، لكنه لم يتحدث علنًا عن دعمه غير المشروط، لوجود "عدد من القضايا التي تحتاج إلى توضيح".
وقال روته، في مؤتمر صحفي في بروكسل، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول ما إذا كان التحالف يؤيد هذه الخطة: "هذه هي الخطة الأوكرانية لتحقيق النصر، لقد أحطنا بها علما وسنناقشها، والعديد من البنود في هذه القائمة تحتاج إلى توضيح من قبل الحلفاء، وسيتم ذلك خلف أبواب مغلقة".

قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة، حول نقاط عدّة في هذه الخطة.

مارك روته
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي
وأردف: "هذه إشارة قوية من زيلينسكي وفريقه، الذين أعدوا هذه الخطة ويقومون بالترويج لها... لكن هذا لا يعني أنه يمكنني الآن إعلان الدعم الكامل للخطة بأكملها، فهذا أمر صعب للغاية، نظرًا لوجود العديد من القضايا، التي تحتاج إلى شرح أفضل، قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة حول جوانب عدة من هذه الخطة".
ووفقا له، فإن هذا النهج لا يعني أن الناتو لا يدعم أوكرانيا.
وأضاف روته أنه من السابق لأوانه الحديث عن دعم الخطة التي لها "جوانب سياسية وعسكرية عديدة".
علينا أن نرى ما يمكننا القيام به وما لا يمكننا القيام به.
مارك روته
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
واشنطن تصدم زيلينسكي بعد ساعات من إعلانه عن "خطة النصر"
14:06 GMT
ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، ما يسمى بـ"خطة النصر" لزيلينسكي بأنها مجموعة شعارات غير متماسكة، وأنها "رغوة دموية على شفاه نازي".
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "هذه بالطبع ليست خطة، إنها مجموعة من الشعارات غير المتماسكة، هذه رغوة دموية على شفاه قاتل من النازيين الجدد".
وأكدت زاخاروفا أن "خطة النصر" لزيلينسكي تهدف إلى الابتزاز المالي وإظهار قدراته الإرهابية، وعلقت قائلة: "هذه ليست "خطة النصر" لزيلينسكي، إنها "خطة كارثية" لأوكرانيا والشعب الأوكراني. كل هذا يهدف مرة أخرى إلى ابتزاز الأموال وإظهار قدراته الإرهابية، وأعتقد أن زيلينسكي أثبت اليوم أخيرًا ذلك للجميع فهو يكره الأوكرانيين إلى هذا الحد، وهو ما يمكن وصفه بـ "رهاب أوكرانيا"".
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Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:08 GMTДым после израильских авиаударов над деревней Кфар-Руман на юге Ливана - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:56 GMT
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