https://sarabic.ae/20241016/موسكو-ترد-على-مزاعم-خطة-نصر-زيلينسكي-1093831507.html

موسكو ترد على مزاعم "خطة النصر" لزيلينسكي

موسكو ترد على مزاعم "خطة النصر" لزيلينسكي

سبوتنيك عربي

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، ما يسمى بـ"خطة النصر" لزيلينسكي بأنها مجموعة شعارات غير متماسكة، وأنها "رغوة دموية على... 16.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-16T13:43+0000

2024-10-16T13:43+0000

2024-10-16T13:45+0000

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فلاديمير زيلينسكي

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وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "هذه بالطبع ليست خطة، إنها مجموعة من الشعارات غير المتماسكة، هذه رغوة دموية على شفاه قاتل من النازيين الجدد".وأكدت زاخاروفا أن "خطة النصر" لزيلينسكي تهدف إلى الابتزاز المالي وإظهار قدراته الإرهابية، وعلقت قائلة: "هذه ليست "خطة النصر" لزيلينسكي، إنها "خطة كارثية" لأوكرانيا والشعب الأوكراني. كل هذا يهدف مرة أخرى إلى ابتزاز الأموال وإظهار قدراته الإرهابية، وأعتقد أن زيلينسكي أثبت اليوم أخيرًا ذلك للجميع فهو يكره الأوكرانيين إلى هذا الحد، وهو ما يمكن وصفه بـ "رهاب أوكرانيا"".وأضافت زاخاروفا أن "الخطة المزعومة تحتوي على خمس نقاط، وهي هستيريا أخرى بشأن دعوة أوكرانيا إلى "الناتو"، والتي من وجهة نظر زيلينسكي يجب أن تصبح، كما قال، دليلاً على التصميم وتظهر كيف يرى الشركاء أوكرانيا في الهيكل الأمني".وتابعت: "يمكنني فقط أن أقول لزيلينسكي، إذا لم يكن على علم، فإن الشركاء قد أظهروا بالفعل، أعني أن شركاء نظام كييف أظهروا بالفعل كيف يرون أوكرانيا في الهيكل الأمني: إنهم يرون أوكرانيا في قبر والمواطنين الأوكرانيين أيضًا في قبر".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع وتعد "لعبا بالنار". وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.ضابط أمريكي يكشف عن صعوبات "خطيرة" تواجه زيلينسكي في مسرح القتالالاستخبارات الروسية: أوكرانيا ورعاتها في الغرب شنوا حربا إرهابية حقيقية ضد بلدنا

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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي, الناتو