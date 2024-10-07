https://sarabic.ae/20241007/ضابط-أمريكي-زيلينسكي-في-محنة-ولم-يتم-تلبية-طلباته-1093493877.html

ضابط أمريكي: زيلينسكي في محنة ولم يتم تلبية طلباته

ضابط أمريكي: زيلينسكي في محنة ولم يتم تلبية طلباته

سبوتنيك عربي

أكد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، إن فلاديمير زيلينسكي في حالة يرثى لها بسبب عدم وفاء الحلفاء بوعودهم لكييف. 07.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-07T05:09+0000

2024-10-07T05:09+0000

2024-10-07T05:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Dialogue Works"على "يوتيوب": "زيلينسكي زعيم فاشل لدولة فاشلة. إنه لا يحصل على المساعدة التي طلبها، بل يتم إطعامه الفتات".وأضاف: "لقد توصل إلى "خطة" يائسة ... تسمى ببساطة "أوكرانيا ستنتصر"... ولكي تفوز أوكرانيا... هناك حاجة إلى قدر معين من المساعدة من الغرب. الأمر كله عبارة عن رافعة في السماء“.وفي سبتمبر/أيلول، التقى زيلينسكي بالرئيس الأمريكي جو بايدن للحصول على إذن لاستخدام الصواريخ الغربية البعيدة المدى لضرب روسيا، لكن البيت الأبيض لم يعلن عن تغيير في النهج تجاه منع كييف من استخدام هذه الأسلحة بعد المحادثات.وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إنه أجرى جميع ”المحادثات اللزامية“ مع القادة الغربيين خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية. ويزعم أنه تم القيام "بكل ما هو ممكن" في واشنطن لتعزيز أوكرانيا.صحيفة أمريكية تكشف تأثير الصراع في الشرق الأوسط على دعم واشنطن لكييفضابط أمريكي سابق يكشف عن الخطوة التي تلي الإطاحة بزيلينسكي

https://sarabic.ae/20241003/خطأ-زيلينسكي-مسؤول-أوكراني-سابق-يكشف-سبب-خسارة-نظام-كييف-لواء-كاملا-في-أوغليدار-1093414993.html

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