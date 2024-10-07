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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241007/ضابط-أمريكي-زيلينسكي-في-محنة-ولم-يتم-تلبية-طلباته-1093493877.html
ضابط أمريكي: زيلينسكي في محنة ولم يتم تلبية طلباته
ضابط أمريكي: زيلينسكي في محنة ولم يتم تلبية طلباته
سبوتنيك عربي
أكد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، إن فلاديمير زيلينسكي في حالة يرثى لها بسبب عدم وفاء الحلفاء بوعودهم لكييف. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T05:09+0000
2024-10-07T05:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Dialogue Works"على "يوتيوب": "زيلينسكي زعيم فاشل لدولة فاشلة. إنه لا يحصل على المساعدة التي طلبها، بل يتم إطعامه الفتات".وأضاف: "لقد توصل إلى "خطة" يائسة ... تسمى ببساطة "أوكرانيا ستنتصر"... ولكي تفوز أوكرانيا... هناك حاجة إلى قدر معين من المساعدة من الغرب. الأمر كله عبارة عن رافعة في السماء“.وفي سبتمبر/أيلول، التقى زيلينسكي بالرئيس الأمريكي جو بايدن للحصول على إذن لاستخدام الصواريخ الغربية البعيدة المدى لضرب روسيا، لكن البيت الأبيض لم يعلن عن تغيير في النهج تجاه منع كييف من استخدام هذه الأسلحة بعد المحادثات.وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إنه أجرى جميع ”المحادثات اللزامية“ مع القادة الغربيين خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية. ويزعم أنه تم القيام "بكل ما هو ممكن" في واشنطن لتعزيز أوكرانيا.صحيفة أمريكية تكشف تأثير الصراع في الشرق الأوسط على دعم واشنطن لكييفضابط أمريكي سابق يكشف عن الخطوة التي تلي الإطاحة بزيلينسكي
https://sarabic.ae/20241003/خطأ-زيلينسكي-مسؤول-أوكراني-سابق-يكشف-سبب-خسارة-نظام-كييف-لواء-كاملا-في-أوغليدار-1093414993.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أمريكي: زيلينسكي في محنة ولم يتم تلبية طلباته

05:09 GMT 07.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أكد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، إن فلاديمير زيلينسكي في حالة يرثى لها بسبب عدم وفاء الحلفاء بوعودهم لكييف.
وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Dialogue Works"على "يوتيوب": "زيلينسكي زعيم فاشل لدولة فاشلة. إنه لا يحصل على المساعدة التي طلبها، بل يتم إطعامه الفتات".

ووفقا له، فإن زيلينسكي مستعد لاتخاذ أي خطوات مجنونة ليظهر للعالم أجمع أنه يسيطر على الوضع.

وأضاف: "لقد توصل إلى "خطة" يائسة ... تسمى ببساطة "أوكرانيا ستنتصر"... ولكي تفوز أوكرانيا... هناك حاجة إلى قدر معين من المساعدة من الغرب. الأمر كله عبارة عن رافعة في السماء“.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"خطأ زيلينسكي"... مسؤول أوكراني سابق يكشف سبب خسارة نظام كييف لواء كاملا في أوغليدار
3 أكتوبر, 19:50 GMT
وفي سبتمبر/أيلول، التقى زيلينسكي بالرئيس الأمريكي جو بايدن للحصول على إذن لاستخدام الصواريخ الغربية البعيدة المدى لضرب روسيا، لكن البيت الأبيض لم يعلن عن تغيير في النهج تجاه منع كييف من استخدام هذه الأسلحة بعد المحادثات.

وكتبت صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن مصادر، أن جو بايدن ومستشاريه غير واثقين من "خطة النصر" التي وضعها زيلينسكي في الصراع الأوكراني.

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إنه أجرى جميع ”المحادثات اللزامية“ مع القادة الغربيين خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية. ويزعم أنه تم القيام "بكل ما هو ممكن" في واشنطن لتعزيز أوكرانيا.
صحيفة أمريكية تكشف تأثير الصراع في الشرق الأوسط على دعم واشنطن لكييف
ضابط أمريكي سابق يكشف عن الخطوة التي تلي الإطاحة بزيلينسكي
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