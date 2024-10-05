صحيفة أمريكية تكشف تأثير الصراع في الشرق الأوسط على دعم واشنطن لكييف

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مراسل "سبوتنيك": دوي انفجارات عنيفة في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:04 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:03 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
12:03 GMT
16 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان أكثر من 20 بلدة في لبنان بالإخلاء ، وحزب الله يعلن مقتل وإصابة أكثر من 20 ضابطا بقوات النخبة الإسرائيلية
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
08:04 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
08:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:16 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
09:32 GMT
28 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:03 GMT
15 د
On air
11:19 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
12:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
العنوان: إيران تدعم أي هدنة يعقدها لبنان تضمن وقف كامل لإطلاق النار في غزة.. جهود سياسية لبنانية لإطلاق مبادرة لإنهاء الشغور الرئاسي
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241005/صحيفة-أمريكية-تكشف-تأثير-الصراع-في-الشرق-الأوسط-على-دعم-واشنطن-لكييف--1093470913.html
صحيفة أمريكية تكشف تأثير الصراع في الشرق الأوسط على دعم واشنطن لكييف
صحيفة أمريكية تكشف تأثير الصراع في الشرق الأوسط على دعم واشنطن لكييف
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، أن حماس واشنطن لدعم أوكرانيا سوف يتلاشى وسط الصراع في الشرق الأوسط، وخيبة أمل البيت الأبيض في سياسات فلاديمير زيلينسكي، فضلا عن الانتخابات... 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T20:29+0000
2024-10-05T20:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الصحيفة، أن "الخطة التي اعتبرت في كييف فرصة رئيسية لزيلينسكي لإقناع الولايات المتحدة بتعزيز دعمها لأوكرانيا، لم تلق صدى في واشنطن، وعززت نتائجها حالة عدم اليقين المثيرة للقلق التي تجد أوكرانيا نفسها فيها الآن. ومن غير المعروف إلى متى سيستمر الدعم لأوكرانيا، لأنه في العام الثالث، يضعف الاهتمام بالصراع، وتركز الولايات المتحدة أكثر على تصعيد جديد في الشرق الأوسط".وفي الأسبوع الماضي، التقى زيلينسكي بالرئيس الأمريكي جو بايدن للحصول على إذن لاستخدام الصواريخ الغربية بعيدة المدى لضرب روسيا، لكن البيت الأبيض لم يعلن عن تغيير في النهج تجاه منع كييف من استخدام هذه الأسلحة بعد المحادثات.
https://sarabic.ae/20241005/السفارة-الروسية-لـسبوتنيك-مهمة-السفير-الروسي-لدى-الولايات-المتحدة-أناتولي-أنطونوف-انتهت-1093468747.html
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روسيا
روسيا

صحيفة أمريكية تكشف تأثير الصراع في الشرق الأوسط على دعم واشنطن لكييف

20:29 GMT 05.10.2024
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
© Sputnik . Сергей Мамонтов
تابعنا عبر
ذكرت صحيفة أمريكية، أن حماس واشنطن لدعم أوكرانيا سوف يتلاشى وسط الصراع في الشرق الأوسط، وخيبة أمل البيت الأبيض في سياسات فلاديمير زيلينسكي، فضلا عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
وأضافت الصحيفة، أن "الخطة التي اعتبرت في كييف فرصة رئيسية لزيلينسكي لإقناع الولايات المتحدة بتعزيز دعمها لأوكرانيا، لم تلق صدى في واشنطن، وعززت نتائجها حالة عدم اليقين المثيرة للقلق التي تجد أوكرانيا نفسها فيها الآن. ومن غير المعروف إلى متى سيستمر الدعم لأوكرانيا، لأنه في العام الثالث، يضعف الاهتمام بالصراع، وتركز الولايات المتحدة أكثر على تصعيد جديد في الشرق الأوسط".

ويذكر الصحفيون أنه بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإن الدعم لأوكرانيا قد يضعف مع وصول زعيم جديد، وفقا للصحيفة.

سفارة روسيا في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السفارة الروسية لـ"سبوتنيك: مهمة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف انتهت
18:17 GMT
وتلخص المادة: "بالنسبة للمسؤولين الأوكرانيين، المشكلة هي أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة والإدارة الجديدة، بغض النظر عن نتائجها، تثير التساؤلات بشأن المساعدة العسكرية المستقبلية لأوكرانيا".
وفي الأسبوع الماضي، التقى زيلينسكي بالرئيس الأمريكي جو بايدن للحصول على إذن لاستخدام الصواريخ الغربية بعيدة المدى لضرب روسيا، لكن البيت الأبيض لم يعلن عن تغيير في النهج تجاه منع كييف من استخدام هذه الأسلحة بعد المحادثات.
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