https://sarabic.ae/20241005/السفارة-الروسية-لـسبوتنيك-مهمة-السفير-الروسي-لدى-الولايات-المتحدة-أناتولي-أنطونوف-انتهت-1093468747.html
السفارة الروسية لـ"سبوتنيك: مهمة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف انتهت
السفارة الروسية لـ"سبوتنيك: مهمة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف انتهت
سبوتنيك عربي
أعلنت السفارة الروسية في واشنطن أن مهمة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف قد انتهت، حيث سيغادر واشنطن إلى موسكو اليوم على متن طائرة خاصة. 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T18:17+0000
2024-10-05T18:17+0000
2024-10-05T18:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت السفارة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "السفير سيغادر واشنطن إلى موسكو على متن طائرة خاصة عند الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي (العاشرة مساءً بتوقيت موسكو)، مضيفة أن مهمة أنطونوف كسفير لدى الولايات المتحدة قد انتهت.وقال أنطونوف للصحفيين بمناسبة الذكرى السنوية لمصادرة الممتلكات الدبلوماسية الروسية في واشنطن وسان فرانسيسكو في 31 أغسطس/آب 2017، "نحن نثير باستمرار وعلى جميع المستويات قضية إعادة ممتلكاتنا الدبلوماسية في اتصالات مع ممثلي البيت الأبيض ووزارة الخارجية. وأؤكد أن لا شيء تغير في الموقف الأمريكي".وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، على أن الولايات المتحدة أنشأت آلية مصادرة الأصول الروسية بشكل غير قانوني. مضيفا أن ذلك يتعارض مع القوانين الروسية والدولية، داعيا في الوقت ذاته إلى الرد بشكل حاسم وضروري على هذه الخطوة.وتم تجميد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار، وعلى الفور تقريباً، بدأ الحديث عن مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة.في أكتوبر 2022، أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لصالح كييف.
https://sarabic.ae/20241004/موسكو-أمريكا-تريد-إبعاد-روسيا-عن-رابطة-الدول-المستقلبة-بمزاعم-التهديد-القادم-من-الشرق-1093431323.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
السفارة الروسية لـ"سبوتنيك: مهمة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف انتهت
أعلنت السفارة الروسية في واشنطن أن مهمة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف قد انتهت، حيث سيغادر واشنطن إلى موسكو اليوم على متن طائرة خاصة.
وقالت السفارة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "السفير سيغادر واشنطن إلى موسكو على متن طائرة خاصة عند الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي (العاشرة مساءً بتوقيت موسكو)، مضيفة أن مهمة أنطونوف كسفير لدى الولايات المتحدة قد انتهت.
وذكر السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، ليل الجمعة/السبت 30 أغسطس/ آب الفائت، أن روسيا تثير قضية إعادة الممتلكات الدبلوماسية المصادرة مع الولايات المتحدة على جميع المستويات، لكن لم يتغير شيء في الموقف الأمريكي.
وقال أنطونوف للصحفيين بمناسبة الذكرى السنوية لمصادرة الممتلكات الدبلوماسية الروسية في واشنطن وسان فرانسيسكو في 31 أغسطس/آب 2017، "نحن نثير باستمرار وعلى جميع المستويات قضية إعادة ممتلكاتنا الدبلوماسية في اتصالات مع ممثلي البيت الأبيض ووزارة الخارجية. وأؤكد أن لا شيء تغير في الموقف الأمريكي".
وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف
، على أن الولايات المتحدة أنشأت آلية مصادرة الأصول الروسية بشكل غير قانوني. مضيفا أن ذلك يتعارض مع القوانين الروسية والدولية، داعيا في الوقت ذاته إلى الرد بشكل حاسم وضروري على هذه الخطوة.
وتفرض الدول غير الصديقة عقوبات على روسيا منذ فبراير/شباط 2022، ونتيجة لذلك، تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص.
وتم تجميد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار، وعلى الفور تقريباً، بدأ الحديث عن مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة.
في أكتوبر 2022، أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لصالح كييف.