زيلينسكي يعد بوضع اللمسات الأخيرة على "خطة النصر" ونشرها

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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
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شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
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29 د
عالم سبوتنيك
عام من الحرب على غزة ، أهم النتائج وماذا تغير في المنطقة والعالم؟
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59 د
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
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عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
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بلا قيود
خبيرة: إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد عام على طوفان الأقصى والمواجهة مستمرة
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عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
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خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241007/زيلينسكي-يعد-بوضع-اللمسات-الأخيرة-على-خطة-النصر-ونشرها-1093527764.html
زيلينسكي يعد بوضع اللمسات الأخيرة على "خطة النصر" ونشرها
زيلينسكي يعد بوضع اللمسات الأخيرة على "خطة النصر" ونشرها
سبوتنيك عربي
وعد فلاديمير زيلينسكي بوضع اللمسات الأخيرة على "خطة النصر" ونشر محتوياتها على الملأ. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T20:32+0000
2024-10-07T20:32+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف في بيان عبر "تلغرام": "بعد أن فهمنا جميع مواقف شركائنا، وكل الفرص الحقيقية المتاحة لأوكرانيا، وتعزيز خطتنا لتحقيق النصر، سنعلن عن استراتيجيتنا لمزيد من الإجراءات، ومن المهم أن يكون المنظور واضحًا للجميع في بلدنا".وأوضح زيلينسكي أنه ينتظر تقريرًا من الفريق في واشنطن، الذي يتعامل مع التفاصيل العسكرية والسياسية العسكرية للخطة.وصرح زيلينسكي سابقًا أن ما يسمى بـ "خطة النصر" في أوكرانيا جاهزة تمامًا. وفي أغسطس/آب، قال إن الخطة تتضمن أيضاً "حزمة قوية لإجبار روسيا على إنهاء الحرب دبلوماسياً". وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف، تعليقا على كلمات زيلينسكي، إلى أن موسكو تدرك جوهر نظام كييف، وتواصل العملية العسكرية الخاصة وستحقق جميع أهدافها. زعيم حزب فرنسي: حقيقة مشاركة الناتو وأوكرانيا في تفجير "نورد ستريم" ستظهرإعلام: زيلينسكي يضر أوكرانيا من خلال العمل في حملة هاريس الانتخابية
https://sarabic.ae/20241003/خطأ-زيلينسكي-مسؤول-أوكراني-سابق-يكشف-سبب-خسارة-نظام-كييف-لواء-كاملا-في-أوغليدار-1093414993.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يعد بوضع اللمسات الأخيرة على "خطة النصر" ونشرها

20:32 GMT 07.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
وعد فلاديمير زيلينسكي بوضع اللمسات الأخيرة على "خطة النصر" ونشر محتوياتها على الملأ.
وأضاف في بيان عبر "تلغرام": "بعد أن فهمنا جميع مواقف شركائنا، وكل الفرص الحقيقية المتاحة لأوكرانيا، وتعزيز خطتنا لتحقيق النصر، سنعلن عن استراتيجيتنا لمزيد من الإجراءات، ومن المهم أن يكون المنظور واضحًا للجميع في بلدنا".
وأوضح زيلينسكي أنه ينتظر تقريرًا من الفريق في واشنطن، الذي يتعامل مع التفاصيل العسكرية والسياسية العسكرية للخطة.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"خطأ زيلينسكي"... مسؤول أوكراني سابق يكشف سبب خسارة نظام كييف لواء كاملا في أوغليدار
3 أكتوبر, 19:50 GMT
وصرح زيلينسكي سابقًا أن ما يسمى بـ "خطة النصر" في أوكرانيا جاهزة تمامًا. وفي أغسطس/آب، قال إن الخطة تتضمن أيضاً "حزمة قوية لإجبار روسيا على إنهاء الحرب دبلوماسياً".
وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف، تعليقا على كلمات زيلينسكي، إلى أن موسكو تدرك جوهر نظام كييف، وتواصل العملية العسكرية الخاصة وستحقق جميع أهدافها.
زعيم حزب فرنسي: حقيقة مشاركة الناتو وأوكرانيا في تفجير "نورد ستريم" ستظهر
إعلام: زيلينسكي يضر أوكرانيا من خلال العمل في حملة هاريس الانتخابية
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