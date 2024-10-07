https://sarabic.ae/20241007/زيلينسكي-يعد-بوضع-اللمسات-الأخيرة-على-خطة-النصر-ونشرها-1093527764.html
زيلينسكي يعد بوضع اللمسات الأخيرة على "خطة النصر" ونشرها
زيلينسكي يعد بوضع اللمسات الأخيرة على "خطة النصر" ونشرها
سبوتنيك عربي
وعد فلاديمير زيلينسكي بوضع اللمسات الأخيرة على "خطة النصر" ونشر محتوياتها على الملأ. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T20:32+0000
2024-10-07T20:32+0000
2024-10-07T20:32+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف في بيان عبر "تلغرام": "بعد أن فهمنا جميع مواقف شركائنا، وكل الفرص الحقيقية المتاحة لأوكرانيا، وتعزيز خطتنا لتحقيق النصر، سنعلن عن استراتيجيتنا لمزيد من الإجراءات، ومن المهم أن يكون المنظور واضحًا للجميع في بلدنا".وأوضح زيلينسكي أنه ينتظر تقريرًا من الفريق في واشنطن، الذي يتعامل مع التفاصيل العسكرية والسياسية العسكرية للخطة.وصرح زيلينسكي سابقًا أن ما يسمى بـ "خطة النصر" في أوكرانيا جاهزة تمامًا. وفي أغسطس/آب، قال إن الخطة تتضمن أيضاً "حزمة قوية لإجبار روسيا على إنهاء الحرب دبلوماسياً". وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف، تعليقا على كلمات زيلينسكي، إلى أن موسكو تدرك جوهر نظام كييف، وتواصل العملية العسكرية الخاصة وستحقق جميع أهدافها. زعيم حزب فرنسي: حقيقة مشاركة الناتو وأوكرانيا في تفجير "نورد ستريم" ستظهرإعلام: زيلينسكي يضر أوكرانيا من خلال العمل في حملة هاريس الانتخابية
https://sarabic.ae/20241003/خطأ-زيلينسكي-مسؤول-أوكراني-سابق-يكشف-سبب-خسارة-نظام-كييف-لواء-كاملا-في-أوغليدار-1093414993.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يعد بوضع اللمسات الأخيرة على "خطة النصر" ونشرها
وعد فلاديمير زيلينسكي بوضع اللمسات الأخيرة على "خطة النصر" ونشر محتوياتها على الملأ.
وأضاف في بيان عبر "تلغرام": "بعد أن فهمنا جميع مواقف شركائنا، وكل الفرص الحقيقية المتاحة لأوكرانيا، وتعزيز خطتنا لتحقيق النصر، سنعلن عن استراتيجيتنا لمزيد من الإجراءات، ومن المهم أن يكون المنظور واضحًا للجميع في بلدنا".
وأوضح زيلينسكي أنه ينتظر تقريرًا من الفريق في واشنطن، الذي يتعامل مع التفاصيل العسكرية والسياسية العسكرية للخطة.
وصرح زيلينسكي سابقًا أن ما يسمى بـ "خطة النصر" في أوكرانيا جاهزة تمامًا. وفي أغسطس/آب، قال إن الخطة تتضمن أيضاً "حزمة قوية لإجبار روسيا على إنهاء الحرب دبلوماسياً".
وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف، تعليقا على كلمات زيلينسكي، إلى أن موسكو تدرك جوهر نظام كييف، وتواصل العملية العسكرية الخاصة وستحقق جميع أهدافها.