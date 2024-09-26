https://sarabic.ae/20240926/زعيم-حزب-فرنسي-حقيقة-مشاركة-الناتو-وأوكرانيا-في-تفجير-نورد-ستريم-ستظهر-1093118056.html

زعيم حزب فرنسي: حقيقة مشاركة الناتو وأوكرانيا في تفجير "نورد ستريم" ستظهر

زعيم حزب فرنسي: حقيقة مشاركة الناتو وأوكرانيا في تفجير "نورد ستريم" ستظهر

سبوتنيك عربي

أكد زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين"، فلوريان فيليبو، أن حقيقة تورط حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا في التفجيرات التي شهدتها خطوط أنابيب تصدير الغاز الروسية "نورد... 26.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-26T08:36+0000

2024-09-26T08:36+0000

2024-09-26T08:36+0000

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وقبل عامين، تداولت وسائل الإعلام فكرة تزعم وقوف روسيا نفسها وراء التفجيرات، والتي، بحسب السياسي، "خالية من أي معنى".وجرت محاولة إسكات التحقيق الذي أجراه الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، الذي قال إن الولايات المتحدة ودولا أخرى، بما في ذلك النرويج وبولندا والمملكة المتحدة، هي المسؤولة عن التفجيرات.وأضاف: "ثم قالت ألمانيا إنها بولندا. ولكن على الرغم من كل شيء، بدأنا نقترب تدريجيًا من الحقيقة - أي تورط حلف شمال الأطلسي وربما جزئيًا الحكومة الأوكرانية وزيلينسكي وبولندا والمملكة المتحدة والنرويج، وخاصة الولايات المتحدة، في هذه الأعمال التخريبية".ونشر الصحفي الأمريكي والحائز على جائزة بوليتزر سيمور هيرش تحقيقه في فبراير/ شباط 2023، وذكر فيه نقلاً عن مصدر أن عبوات ناسفة أسفل خطوط أنابيب الغاز الروسية تم زرعها في يونيو/حزيران 2022 تحت غطاء "مناورة بالتوبس" من قبل غواصين من البحرية الأمريكية بدعم من من المتخصصين النرويجيين.وبحسب هيرش، فإن القرار بشأن العملية اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تسعة أشهر من المناقشات مع مسؤولي الإدارة المعنيين بقضايا الأمن القومي. وفي وقت لاحق، قال البنتاغون لوكالة "سبوتنيك" إن الولايات المتحدة ليس لها علاقة بقصف خطوط أنابيب الغاز الروسية.ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "السيل الشمالي" 1 و2، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.وبدأ مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت مرارا وتكرارا بيانات حول الانفجارات في خطي "السيل الشمالي"، لكنها لم تتلقها أبدا.خبير بريطاني يكشف سبب اتهام الغرب لنظام زيلينسكي بتقويض "التيار الشمالي"

https://sarabic.ae/20240926/الاستخبارات-الروسية-تفجير-التيار-الشمالي-حرب-من-الأنغلوسكسونيين-ضد-الأوروبيين--1093117178.html

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