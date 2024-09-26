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زعيم حزب فرنسي: حقيقة مشاركة الناتو وأوكرانيا في تفجير "نورد ستريم" ستظهر
زعيم حزب فرنسي: حقيقة مشاركة الناتو وأوكرانيا في تفجير "نورد ستريم" ستظهر
سبوتنيك عربي
أكد زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين"، فلوريان فيليبو، أن حقيقة تورط حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا في التفجيرات التي شهدتها خطوط أنابيب تصدير الغاز الروسية "نورد... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T08:36+0000
2024-09-26T08:36+0000
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وقبل عامين، تداولت وسائل الإعلام فكرة تزعم وقوف روسيا نفسها وراء التفجيرات، والتي، بحسب السياسي، "خالية من أي معنى".وجرت محاولة إسكات التحقيق الذي أجراه الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، الذي قال إن الولايات المتحدة ودولا أخرى، بما في ذلك النرويج وبولندا والمملكة المتحدة، هي المسؤولة عن التفجيرات.وأضاف: "ثم قالت ألمانيا إنها بولندا. ولكن على الرغم من كل شيء، بدأنا نقترب تدريجيًا من الحقيقة - أي تورط حلف شمال الأطلسي وربما جزئيًا الحكومة الأوكرانية وزيلينسكي وبولندا والمملكة المتحدة والنرويج، وخاصة الولايات المتحدة، في هذه الأعمال التخريبية".ونشر الصحفي الأمريكي والحائز على جائزة بوليتزر سيمور هيرش تحقيقه في فبراير/ شباط 2023، وذكر فيه نقلاً عن مصدر أن عبوات ناسفة أسفل خطوط أنابيب الغاز الروسية تم زرعها في يونيو/حزيران 2022 تحت غطاء "مناورة بالتوبس" من قبل غواصين من البحرية الأمريكية بدعم من من المتخصصين النرويجيين.وبحسب هيرش، فإن القرار بشأن العملية اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تسعة أشهر من المناقشات مع مسؤولي الإدارة المعنيين بقضايا الأمن القومي. وفي وقت لاحق، قال البنتاغون لوكالة "سبوتنيك" إن الولايات المتحدة ليس لها علاقة بقصف خطوط أنابيب الغاز الروسية.ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "السيل الشمالي" 1 و2، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.وبدأ مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت مرارا وتكرارا بيانات حول الانفجارات في خطي "السيل الشمالي"، لكنها لم تتلقها أبدا.خبير بريطاني يكشف سبب اتهام الغرب لنظام زيلينسكي بتقويض "التيار الشمالي"
https://sarabic.ae/20240926/الاستخبارات-الروسية-تفجير-التيار-الشمالي-حرب-من-الأنغلوسكسونيين-ضد-الأوروبيين--1093117178.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, الناتو
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, الناتو

زعيم حزب فرنسي: حقيقة مشاركة الناتو وأوكرانيا في تفجير "نورد ستريم" ستظهر

08:36 GMT 26.09.2024
© AP Photo / Swedish Coast Guard في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Swedish Coast Guard
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أكد زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين"، فلوريان فيليبو، أن حقيقة تورط حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا في التفجيرات التي شهدتها خطوط أنابيب تصدير الغاز الروسية "نورد ستريم" قبل عامين، على الرغم من عدم إجراء تحقيق كامل في هذه الأعمال التخريبية، سوف تنكشف قريباً.
وقبل عامين، تداولت وسائل الإعلام فكرة تزعم وقوف روسيا نفسها وراء التفجيرات، والتي، بحسب السياسي، "خالية من أي معنى".
وجرت محاولة إسكات التحقيق الذي أجراه الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، الذي قال إن الولايات المتحدة ودولا أخرى، بما في ذلك النرويج وبولندا والمملكة المتحدة، هي المسؤولة عن التفجيرات.

وقال "فيليبو" لوكالة "سبوتنيك": "لقد أحدثت ضجة، لكن حاولوا إخفاء التحقيق وتشويه سمعته. لكن الكلمة كانت قد قيلت بالفعل: كان لدينا أول مصدر موثوق به، معلومات من شخص معروف. ثم ظهر عدد من الروايات الرسمية. قيل لنا في البداية أنها كانت أوكرانيا، وأن (فلاديمير) زيلينسكي كان على علم بذلك، لكنه لم يوافق في اللحظة الأخيرة".

وأضاف: "ثم قالت ألمانيا إنها بولندا. ولكن على الرغم من كل شيء، بدأنا نقترب تدريجيًا من الحقيقة - أي تورط حلف شمال الأطلسي وربما جزئيًا الحكومة الأوكرانية وزيلينسكي وبولندا والمملكة المتحدة والنرويج، وخاصة الولايات المتحدة، في هذه الأعمال التخريبية".
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
الاستخبارات الروسية: تفجير "التيار الشمالي" حرب من الأنغلوسكسونيين ضد الأوروبيين
08:12 GMT
ونشر الصحفي الأمريكي والحائز على جائزة بوليتزر سيمور هيرش تحقيقه في فبراير/ شباط 2023، وذكر فيه نقلاً عن مصدر أن عبوات ناسفة أسفل خطوط أنابيب الغاز الروسية تم زرعها في يونيو/حزيران 2022 تحت غطاء "مناورة بالتوبس" من قبل غواصين من البحرية الأمريكية بدعم من من المتخصصين النرويجيين.
وبحسب هيرش، فإن القرار بشأن العملية اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تسعة أشهر من المناقشات مع مسؤولي الإدارة المعنيين بقضايا الأمن القومي. وفي وقت لاحق، قال البنتاغون لوكالة "سبوتنيك" إن الولايات المتحدة ليس لها علاقة بقصف خطوط أنابيب الغاز الروسية.

في وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام الغربية، بما في ذلك صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن وكالة المخابرات المركزية أبلغت أوكرانيا بعدم تفجير خط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، في حزيران/ يونيو 2022، قبل ثلاثة أشهر من التخريب، بعد تحذير جهاز المخابرات العسكرية الهولندي من خطط أوكرانية مماثلة. من ناحية أخرى، نشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، في فبراير/ شباط الماضي، تحقيقا ذكر فيه أن العبوات الناسفة زرعها غواصون من البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين.

ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "السيل الشمالي" 1 و2، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.

وأفادت شركة "نورد ستريم آي جي"، الشركة المشغلة لخط "السيل الشمالي"، أن تدمير خطوط أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.

وبدأ مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت مرارا وتكرارا بيانات حول الانفجارات في خطي "السيل الشمالي"، لكنها لم تتلقها أبدا.
خبير بريطاني يكشف سبب اتهام الغرب لنظام زيلينسكي بتقويض "التيار الشمالي"
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