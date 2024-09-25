إعلام: زيلينسكي يضر أوكرانيا من خلال العمل في حملة هاريس الانتخابية

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بث مباشر... انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
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خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
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59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240925/إعلام-زيلينسكي-يضر-أوكرانيا-من-خلال-العمل-في-حملة-هاريس-الانتخابية-1093094657.html
إعلام: زيلينسكي يضر أوكرانيا من خلال العمل في حملة هاريس الانتخابية
إعلام: زيلينسكي يضر أوكرانيا من خلال العمل في حملة هاريس الانتخابية
سبوتنيك عربي
أكدت صحيفة أمريكية، أن مشاركة فلاديمير زيلينسكي في الحملة الانتخابية للمرشحة الرئاسية الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، لا تؤدي إلا إلى إضعاف الدعم... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T13:40+0000
2024-09-25T13:40+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقالت الصحيفة: "يستخدم موظفو هاريس نفوذهم على زيلينسكي لتحويله إلى مساهم في الحملة الانتخابية،... حتى لو كانت هذه الحيلة تضر بقضية أوكرانيا بين الجمهوريين".وكتبت "ناشيونال ريفيو": "ظهور زيلينسكي على الجبهة السياسية الأمريكية هو بمثابة اعتراف ضمني بأن أوكرانيا ليست بهذه الأهمية للمصالح الأمريكية. ولولا ذلك، لما كان الديمقراطيون قد حولوها إلى ضحية مقبولة باسم الحملة الرئاسية".بدأ زيلينسكي زيارته للولايات المتحدة يوم الأحد بالذهاب إلى مصنع ذخيرة عسكري في سكرانتون في ولاية بنسلفانيا، وطلب على الفور المزيد من القذائف.وكما تشير المجلة، فإن زيلينسكي استخدم منشأة عسكرية أمريكية للقيام بحملة لصالح هاريس على وجه الخصوص، زار مصنعًا في ولاية متأرجحة مع أنصارها، حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو وديمقراطيين آخرين، وقام أيضًا بالترويج للزيارة بالصور وعنوان من طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية.نائبة الكونغرس تعارض الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيامسؤول سابق في البنتاغون: زيلينسكي سيطلب من بايدن نشر قوات الناتو في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20240925/الكونغرس-يطالب-بالتحقيق-بشأن-زيارة-زيلينسكي-لمصنع-أسلحة-في-الولايات-المتحدة-1093078057.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام: زيلينسكي يضر أوكرانيا من خلال العمل في حملة هاريس الانتخابية

13:40 GMT 25.09.2024
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أكدت صحيفة أمريكية، أن مشاركة فلاديمير زيلينسكي في الحملة الانتخابية للمرشحة الرئاسية الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، لا تؤدي إلا إلى إضعاف الدعم لأوكرانيا في الولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة: "يستخدم موظفو هاريس نفوذهم على زيلينسكي لتحويله إلى مساهم في الحملة الانتخابية،... حتى لو كانت هذه الحيلة تضر بقضية أوكرانيا بين الجمهوريين".

وأشارت الصحيفة إلى أن حملة هاريس تأمل بمساعدة زيلينسكي، في أن يجذب إلى جانبه مؤيدي المرشحة الجمهورية السابقة للرئاسة الأمريكية نيكي هيلي، الذين يدعمون كييف في الغالب. وفي الوقت نفسه، لا يشعر الديمقراطيون بالقلق على الإطلاق من أن مثل هذه التصرفات لن تؤدي إلا إلى تفاقم الرأي العام بشأن أوكرانيا بين الناخبين الجمهوريين بشكل عام.

وكتبت "ناشيونال ريفيو": "ظهور زيلينسكي على الجبهة السياسية الأمريكية هو بمثابة اعتراف ضمني بأن أوكرانيا ليست بهذه الأهمية للمصالح الأمريكية. ولولا ذلك، لما كان الديمقراطيون قد حولوها إلى ضحية مقبولة باسم الحملة الرئاسية".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
الكونغرس يطالب بالتحقيق بشأن زيارة زيلينسكي لمصنع أسلحة في الولايات المتحدة
06:22 GMT
بدأ زيلينسكي زيارته للولايات المتحدة يوم الأحد بالذهاب إلى مصنع ذخيرة عسكري في سكرانتون في ولاية بنسلفانيا، وطلب على الفور المزيد من القذائف.

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "فيديراليست" أنه في الولايات المتحدة يشتبه في أن زيلينسكي يتدخل في الانتخابات الأمريكية بعد مزاعم عن دعمه لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خلال زيارة لمصنع ذخيرة في ولاية بنسلفانيا.

وكما تشير المجلة، فإن زيلينسكي استخدم منشأة عسكرية أمريكية للقيام بحملة لصالح هاريس على وجه الخصوص، زار مصنعًا في ولاية متأرجحة مع أنصارها، حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو وديمقراطيين آخرين، وقام أيضًا بالترويج للزيارة بالصور وعنوان من طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية.
نائبة الكونغرس تعارض الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا
مسؤول سابق في البنتاغون: زيلينسكي سيطلب من بايدن نشر قوات الناتو في أوكرانيا
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