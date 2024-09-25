https://sarabic.ae/20240925/نائبة-الكونغرس-تعارض-الدعم-العسكري-الأمريكي-لأوكرانيا-1093076956.html

نائبة الكونغرس تعارض الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا

نائبة الكونغرس تعارض الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكدت عضوة مجلس النواب الأمريكي مارغوري تايلور، أنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تدعم كييف بالمال والسلاح، بل يجب أن تتفاوض مع روسيا. 25.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-25T05:02+0000

2024-09-25T05:02+0000

2024-09-25T05:02+0000

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وعلقت تايلور على مقطع فيديو لزيارة فلاديمير زيلينسكي لمصنع عسكري في سكرانتون في ولاية بنسلفانيا يوم الأحد الماضي. وفي التسجيل، يوقّع حاكم الولاية جوش شابيرو على قذائف المدفعية المتجهة إلى كييف بحضور زيلينسكي.وأضافت: "الولايات المتحدة تموّل حكومة أوكرانيا بمليار دولار شهريًا لتتمكن من الاستمرار في عملها وتمويل أغلب تكاليف الحرب من خلال توفير الأسلحة والذخيرة والمعدات".واكدت أنه "يتعين على الولايات المتحدة أن تتفاوض على السلام وليس التحريض على الحرب".بدأ فلاديمير زيلينسكي، يوم الأحد، زيارته للولايات المتحدة بالتوجه إلى مصنع إنتاج الذخيرة في سكرانتون في ولاية بنسلفانيا، حيث طلب على الفور المزيد من القذائف للجيش الأوكراني. ووصفت صحيفة "واشنطن بوست" مصنع سكرانتون بأنه "نقطة انطلاق" لجهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتسريع الإمدادات العسكرية لأوكرانيا.

https://sarabic.ae/20240921/مسؤول-سابق-في-البنتاغون-زيلينسكي-سيطلب-من-بايدن-نشر-قوات-الناتو-في-أوكرانيا-1092977107.html

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