https://sarabic.ae/20240925/الكونغرس-يطالب-بالتحقيق-بشأن-زيارة-زيلينسكي-لمصنع-أسلحة-في-الولايات-المتحدة-1093078057.html
الكونغرس يطالب بالتحقيق بشأن زيارة زيلينسكي لمصنع أسلحة في الولايات المتحدة
الكونغرس يطالب بالتحقيق بشأن زيارة زيلينسكي لمصنع أسلحة في الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
دعت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى إجراء تحقيق كامل في زيارة فلاديمير زيلينسكي لمصنع ذخيرة في ولاية بنسلفانيا، قائلين إنها ربما تضمنت عدة انتهاكات... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T06:22+0000
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وجاء في رسالة مشتركة من تسعة أعضاء في الكونغرس الأمريكي موجهة إلى المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية: "نود أن نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الانتهاكات المحتملة للقانون الأمريكي نتيجة للزيارة الأخيرة التي قام بها فلاديمير زيلينسكي إلى ولاية بنسلفانيا ونطالب بإجراء تحقيق كامل في استخدام الموارد العسكرية والفدرالية الأمريكية".وأشارت إلى أن زيلينسكي قد يكون سافر إلى بنسلفانيا على متن طائرة عسكرية من طراز "سي-17" تابعة للقوات الجوية الأمريكية وتم توفير الأمن له من قبل جهاز الخدمة السرية.ووفقًا لكاتبي الرسالة، فإن كل ذلك "دُفع ثمنه من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين"، والتي يعتقدون أنها أنفقت لأغراض سياسية لا علاقة لها بأمن أو دبلوماسية الولايات.بدأ زيلينسكي زيارته للولايات المتحدة يوم الأحد بالذهاب إلى مصنع ذخيرة عسكري في سكرانتون في ولاية بنسلفانيا، وطلب على الفور المزيد من القذائف.وكما تشير المجلة، فإن زيلينسكي استخدم منشأة عسكرية أمريكية للقيام بحملة لصالح هاريس على وجه الخصوص، زار مصنعًا في ولاية متأرجحة مع أنصارها، حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو وديمقراطيين آخرين، وقام أيضًا بالترويج للزيارة بالصور وعنوان من طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية.
https://sarabic.ae/20240925/نائبة-الكونغرس-تعارض-الدعم-العسكري-الأمريكي-لأوكرانيا-1093076956.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
الكونغرس يطالب بالتحقيق بشأن زيارة زيلينسكي لمصنع أسلحة في الولايات المتحدة
دعت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى إجراء تحقيق كامل في زيارة فلاديمير زيلينسكي لمصنع ذخيرة في ولاية بنسلفانيا، قائلين إنها ربما تضمنت عدة انتهاكات للقانون الأمريكي.
وجاء في رسالة مشتركة من تسعة أعضاء في الكونغرس الأمريكي موجهة إلى المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية: "نود أن نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الانتهاكات المحتملة للقانون الأمريكي نتيجة للزيارة الأخيرة التي قام بها فلاديمير زيلينسكي إلى ولاية بنسلفانيا ونطالب بإجراء تحقيق كامل في استخدام الموارد العسكرية والفدرالية الأمريكية".
وبحسب الرسالة، قد تكون زيارة زيلينسكي "ذات دوافع سياسية". ووفقًا لأعضاء الكونغرس، فإن حقيقة أن زيلينسكي كان برفقة مسؤولين ديمقراطيين رفيعي المستوى، بمن فيهم شابيرو، في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية، يمكن أن يكون انتهاكًا لقانون محلي يحظر على المسؤولين الفيدراليين الانخراط في أنشطة سياسية أثناء تأدية مهامهم.
وأشارت إلى أن زيلينسكي قد يكون سافر إلى بنسلفانيا على متن طائرة عسكرية من طراز "سي-17" تابعة للقوات الجوية الأمريكية وتم توفير الأمن له من قبل جهاز الخدمة السرية.
ووفقًا لكاتبي الرسالة، فإن كل ذلك "دُفع ثمنه من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين"، والتي يعتقدون أنها أنفقت لأغراض سياسية لا علاقة لها بأمن أو دبلوماسية الولايات.
بدأ زيلينسكي زيارته للولايات المتحدة يوم الأحد بالذهاب إلى مصنع ذخيرة عسكري في سكرانتون في ولاية بنسلفانيا، وطلب على الفور المزيد من القذائف.
وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "فيديراليست" أنه في الولايات المتحدة يشتبه في أن زيلينسكي يتدخل في الانتخابات الأمريكية بعد مزاعم عن دعمه لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خلال زيارة لمصنع ذخيرة في ولاية بنسلفانيا.
وكما تشير المجلة، فإن زيلينسكي استخدم منشأة عسكرية أمريكية للقيام بحملة لصالح هاريس على وجه الخصوص، زار مصنعًا في ولاية متأرجحة مع أنصارها، حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو وديمقراطيين آخرين، وقام أيضًا بالترويج للزيارة بالصور وعنوان من طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية.