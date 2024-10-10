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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241010/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-صعوبات-خطيرة-تواجه-زيلينسكي-في-مسرح-القتال--1093623633.html
ضابط أمريكي يكشف عن صعوبات "خطيرة" تواجه زيلينسكي في مسرح القتال
ضابط أمريكي يكشف عن صعوبات "خطيرة" تواجه زيلينسكي في مسرح القتال
سبوتنيك عربي
ذكر الضابط المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أن فلاديمير زيلينسكي يواجه صعوبات خطيرة سواء في الدبلوماسية أو في مسرح القتال. 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T17:10+0000
2024-10-10T17:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ديفيس على قناته على موقع "يوتيوب"، "ديب دايف"، أن "زيلينسكي يعاني من الكثير من المشكلات، ومن الواضح أنه يخسر ليس فقط في الدبلوماسية، ولكن أيضًا في ساحة المعركة".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تحرير مدينة أوغليدار، وكانت هذه المدينة آخر معقل رئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.
https://sarabic.ae/20241010/البنتاغون-لـسبوتنيك-أولوية-الولايات-المتحدة-في-أوكرانيا-هي-دعم-كييف-بالأسلحة-1093621753.html
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روسيا

ضابط أمريكي يكشف عن صعوبات "خطيرة" تواجه زيلينسكي في مسرح القتال

17:10 GMT 10.10.2024 (تم التحديث: 17:14 GMT 10.10.2024)
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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ذكر الضابط المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أن فلاديمير زيلينسكي يواجه صعوبات خطيرة سواء في الدبلوماسية أو في مسرح القتال.
وأضاف ديفيس على قناته على موقع "يوتيوب"، "ديب دايف"، أن "زيلينسكي يعاني من الكثير من المشكلات، ومن الواضح أنه يخسر ليس فقط في الدبلوماسية، ولكن أيضًا في ساحة المعركة".
وفقا للخبير، فإن الوضع الأكثر صعوبة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية هو الآن في اتجاه بوكروفسكي، حيث يتم ملاحظة المزيد والمزيد من الاختراقات الجديدة على خط المواجهة.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون لـ"سبوتنيك": أولوية الولايات المتحدة في أوكرانيا هي دعم كييف بالأسلحة
15:47 GMT
وخلص الضابط إلى أن "روسيا تتقدم تكتيكيا على طول خط المواجهة بأكمله، مما يجعل الوضع في أوكرانيا أكثر توتراً".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تحرير مدينة أوغليدار، وكانت هذه المدينة آخر معقل رئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.
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