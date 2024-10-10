https://sarabic.ae/20241010/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-صعوبات-خطيرة-تواجه-زيلينسكي-في-مسرح-القتال--1093623633.html
ضابط أمريكي يكشف عن صعوبات "خطيرة" تواجه زيلينسكي في مسرح القتال
ضابط أمريكي يكشف عن صعوبات "خطيرة" تواجه زيلينسكي في مسرح القتال
سبوتنيك عربي
ذكر الضابط المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أن فلاديمير زيلينسكي يواجه صعوبات خطيرة سواء في الدبلوماسية أو في مسرح القتال. 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T17:10+0000
2024-10-10T17:10+0000
2024-10-10T17:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ديفيس على قناته على موقع "يوتيوب"، "ديب دايف"، أن "زيلينسكي يعاني من الكثير من المشكلات، ومن الواضح أنه يخسر ليس فقط في الدبلوماسية، ولكن أيضًا في ساحة المعركة".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تحرير مدينة أوغليدار، وكانت هذه المدينة آخر معقل رئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.
https://sarabic.ae/20241010/البنتاغون-لـسبوتنيك-أولوية-الولايات-المتحدة-في-أوكرانيا-هي-دعم-كييف-بالأسلحة-1093621753.html
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روسيا
ضابط أمريكي يكشف عن صعوبات "خطيرة" تواجه زيلينسكي في مسرح القتال
17:10 GMT 10.10.2024 (تم التحديث: 17:14 GMT 10.10.2024)
ذكر الضابط المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أن فلاديمير زيلينسكي يواجه صعوبات خطيرة سواء في الدبلوماسية أو في مسرح القتال.
وأضاف ديفيس على قناته على موقع "يوتيوب"، "ديب دايف"، أن "زيلينسكي يعاني من الكثير من المشكلات، ومن الواضح أنه يخسر ليس فقط في الدبلوماسية، ولكن أيضًا في ساحة المعركة".
وفقا للخبير، فإن الوضع الأكثر صعوبة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية هو الآن في اتجاه بوكروفسكي، حيث يتم ملاحظة المزيد والمزيد من الاختراقات الجديدة على خط المواجهة.
وخلص الضابط إلى أن "روسيا تتقدم تكتيكيا على طول خط المواجهة بأكمله، مما يجعل الوضع في أوكرانيا أكثر توتراً".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تحرير مدينة أوغليدار، وكانت هذه المدينة آخر معقل رئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.