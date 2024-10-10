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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241010/البنتاغون-لـسبوتنيك-أولوية-الولايات-المتحدة-في-أوكرانيا-هي-دعم-كييف-بالأسلحة-1093621753.html
البنتاغون لـ"سبوتنيك": أولوية الولايات المتحدة في أوكرانيا هي دعم كييف بالأسلحة
البنتاغون لـ"سبوتنيك": أولوية الولايات المتحدة في أوكرانيا هي دعم كييف بالأسلحة
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، اليوم الخميس، بأن الأولوية الأمريكية في الصراع في أوكرانيا تظل هي توريد الأسلحة إلى كييف، لأن واشنطن "لا ترى حتى الآن... 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T15:47+0000
2024-10-10T15:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال مسؤول عسكري أمريكي بالبنتاغون، في حديث مع "سبوتنيك": "نعتقد أن أي حل دبلوماسي يجب أن يحترم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وندعم حق أوكرانيا في تحديد شروط أي تسوية سلمية. وحتى ذلك الحين، تظل أولويتنا هي تزويد أوكرانيا بالدعم اللازم للدفاع عن النفس".وفي هذا الصدد حذرت موسكو من أن أي شحنة مرسلة إلى أوكرانيا وتحتوي على أسلحة، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
https://sarabic.ae/20241010/القوات-الروسية-تباغت-تجمعات-الجيش-الأوكراني-بأسراب-المسيرات-في-مقاطعة-خاركوف-1093621174.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون لـ"سبوتنيك": أولوية الولايات المتحدة في أوكرانيا هي دعم كييف بالأسلحة

15:47 GMT 10.10.2024
© AP Photoالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
صرحت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، اليوم الخميس، بأن الأولوية الأمريكية في الصراع في أوكرانيا تظل هي توريد الأسلحة إلى كييف، لأن واشنطن "لا ترى حتى الآن إمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية".
وقال مسؤول عسكري أمريكي بالبنتاغون، في حديث مع "سبوتنيك": "نعتقد أن أي حل دبلوماسي يجب أن يحترم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وندعم حق أوكرانيا في تحديد شروط أي تسوية سلمية. وحتى ذلك الحين، تظل أولويتنا هي تزويد أوكرانيا بالدعم اللازم للدفاع عن النفس".
وأضاف البنتاغون أن الولايات المتحدة لا تزال تأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع الأوكراني، لكنها لا ترى بعد "الشروط اللازمة لإجراء مفاوضات مثمرة" مع روسيا.
لحظة قيام مسيرة روسية بتدمير دبابة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تباغت تجمعات الجيش الأوكراني بأسراب المسيرات في مقاطعة خاركوف
15:11 GMT

وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع إمكانيات تسوية الوضع في أوكرانيا، وهي تزيده تعقيدا وتطيل من أمده؛ وعلاوة على ذلك، تشرك بشكل مباشر دول حلف "الناتو" في هذا الصراع، وسيكون لذلك تأثير سلبي.

وفي هذا الصدد حذرت موسكو من أن أي شحنة مرسلة إلى أوكرانيا وتحتوي على أسلحة، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
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