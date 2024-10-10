https://sarabic.ae/20241010/البنتاغون-لـسبوتنيك-أولوية-الولايات-المتحدة-في-أوكرانيا-هي-دعم-كييف-بالأسلحة-1093621753.html
البنتاغون لـ"سبوتنيك": أولوية الولايات المتحدة في أوكرانيا هي دعم كييف بالأسلحة
البنتاغون لـ"سبوتنيك": أولوية الولايات المتحدة في أوكرانيا هي دعم كييف بالأسلحة
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، اليوم الخميس، بأن الأولوية الأمريكية في الصراع في أوكرانيا تظل هي توريد الأسلحة إلى كييف، لأن واشنطن "لا ترى حتى الآن... 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T15:47+0000
2024-10-10T15:47+0000
2024-10-10T15:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال مسؤول عسكري أمريكي بالبنتاغون، في حديث مع "سبوتنيك": "نعتقد أن أي حل دبلوماسي يجب أن يحترم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وندعم حق أوكرانيا في تحديد شروط أي تسوية سلمية. وحتى ذلك الحين، تظل أولويتنا هي تزويد أوكرانيا بالدعم اللازم للدفاع عن النفس".وفي هذا الصدد حذرت موسكو من أن أي شحنة مرسلة إلى أوكرانيا وتحتوي على أسلحة، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
https://sarabic.ae/20241010/القوات-الروسية-تباغت-تجمعات-الجيش-الأوكراني-بأسراب-المسيرات-في-مقاطعة-خاركوف-1093621174.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون لـ"سبوتنيك": أولوية الولايات المتحدة في أوكرانيا هي دعم كييف بالأسلحة
صرحت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، اليوم الخميس، بأن الأولوية الأمريكية في الصراع في أوكرانيا تظل هي توريد الأسلحة إلى كييف، لأن واشنطن "لا ترى حتى الآن إمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية".
وقال مسؤول عسكري أمريكي بالبنتاغون، في حديث مع "سبوتنيك": "نعتقد أن أي حل دبلوماسي يجب أن يحترم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وندعم حق أوكرانيا في تحديد شروط أي تسوية سلمية. وحتى ذلك الحين، تظل أولويتنا هي تزويد أوكرانيا بالدعم اللازم للدفاع عن النفس".
وأضاف البنتاغون أن الولايات المتحدة لا تزال تأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع الأوكراني، لكنها لا ترى بعد "الشروط اللازمة لإجراء مفاوضات مثمرة" مع روسيا.
وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع إمكانيات تسوية الوضع في أوكرانيا، وهي تزيده تعقيدا وتطيل من أمده؛ وعلاوة على ذلك، تشرك بشكل مباشر دول حلف "الناتو" في هذا الصراع، وسيكون لذلك تأثير سلبي.
وفي هذا الصدد حذرت موسكو من أن أي شحنة مرسلة إلى أوكرانيا وتحتوي على أسلحة، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.