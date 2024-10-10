https://sarabic.ae/20241010/القوات-الروسية-تباغت-تجمعات-الجيش-الأوكراني-بأسراب-المسيرات-في-مقاطعة-خاركوف-1093621174.html
القوات الروسية تباغت تجمعات الجيش الأوكراني بأسراب المسيرات في مقاطعة خاركوف
القوات الروسية تباغت تجمعات الجيش الأوكراني بأسراب المسيرات في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن عناصر من قوات مجموعة "الغرب"، التابعة لها، دمرت تجمعات الآليات واستهدفت تمركز القوى البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام... 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T15:11+0000
2024-10-10T15:11+0000
2024-10-10T15:11+0000
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الوزارة في بيان لها: "حدد عسكريو وحدة الاستطلاع، التابعة لمجموعة قوات الغرب، باستخدام الطائرات المسيرة، عدة وحدات، وتجمعات للقوى البشرية العاملة، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة خاركوف ليلاً، وحاول مسلحو القوات المسلحة الأوكرانية إجراء عملية تناوب للوحدات في مواقعها القتالية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 430 عسكريًا، و5 مركبات ومدفعا ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدفعي هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية من طراز "إنكلاف-إن"، و3 مستودعات ذخيرة ميدانية.
https://sarabic.ae/20241010/خسائر-قوات-كييف-خلال-24-ساعة-تبلغ-ما-يصل-إلى-200-عسكري-في-مقاطعة-كورسك-الروسية--1093614628.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تباغت تجمعات الجيش الأوكراني بأسراب المسيرات في مقاطعة خاركوف
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن عناصر من قوات مجموعة "الغرب"، التابعة لها، دمرت تجمعات الآليات واستهدفت تمركز القوى البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام الطائرات المسيرة، خلال تنفيذها (القوات الأوكرانية) عملية تناوب في مواقع تابعة لمقاطعة خاركوف.
وقالت الوزارة في بيان لها: "حدد عسكريو وحدة الاستطلاع، التابعة لمجموعة قوات الغرب، باستخدام الطائرات المسيرة، عدة وحدات، وتجمعات للقوى البشرية العاملة، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة خاركوف ليلاً، وحاول مسلحو القوات المسلحة الأوكرانية إجراء عملية تناوب للوحدات في مواقعها القتالية".
وبعد انتظار اللحظة المناسبة، عندما أقلت مركبات النقل عناصر الجيش الأوكراني إلى مواقع الإنزال، شنت قوات الاستخبارات التابعة لمجموعة قوات الغرب، باستخدام طائرات من دون طيار، هجمات مباغتة، مدمرة الآليات العسكرية، ومحيدة فلول العدو التي كانت تحاول الهروب تباعا.
وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مناطق شوروفو وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإيزيومسكوي وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 430 عسكريًا، و5 مركبات ومدفعا ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدفعي هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية من طراز "إنكلاف-إن"، و3 مستودعات ذخيرة ميدانية.