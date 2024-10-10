https://sarabic.ae/20241010/القوات-الروسية-تباغت-تجمعات-الجيش-الأوكراني-بأسراب-المسيرات-في-مقاطعة-خاركوف-1093621174.html

القوات الروسية تباغت تجمعات الجيش الأوكراني بأسراب المسيرات في مقاطعة خاركوف

القوات الروسية تباغت تجمعات الجيش الأوكراني بأسراب المسيرات في مقاطعة خاركوف

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن عناصر من قوات مجموعة "الغرب"، التابعة لها، دمرت تجمعات الآليات واستهدفت تمركز القوى البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام... 10.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-10T15:11+0000

2024-10-10T15:11+0000

2024-10-10T15:11+0000

رصد عسكري

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقالت الوزارة في بيان لها: "حدد عسكريو وحدة الاستطلاع، التابعة لمجموعة قوات الغرب، باستخدام الطائرات المسيرة، عدة وحدات، وتجمعات للقوى البشرية العاملة، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة خاركوف ليلاً، وحاول مسلحو القوات المسلحة الأوكرانية إجراء عملية تناوب للوحدات في مواقعها القتالية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 430 عسكريًا، و5 مركبات ومدفعا ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدفعي هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية من طراز "إنكلاف-إن"، و3 مستودعات ذخيرة ميدانية.

https://sarabic.ae/20241010/خسائر-قوات-كييف-خلال-24-ساعة-تبلغ-ما-يصل-إلى-200-عسكري-في-مقاطعة-كورسك-الروسية--1093614628.html

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رصد عسكري