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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241010/زيلينسكي-يعلن-عن-عقد-قمة-ثانية-حول-أوكرانيا-في-نوفمبر-المقبل-1093629928.html
زيلينسكي يعلن عن عقد قمة ثانية حول أوكرانيا في نوفمبر المقبل
زيلينسكي يعلن عن عقد قمة ثانية حول أوكرانيا في نوفمبر المقبل
سبوتنيك عربي
أعلن فلاديمير زيلينسكي مجددًا عن نيته عقد قمة ثانية حول أوكرانيا في نوفمبر المقبل، على الرغم من إعلان مكتبه يوم الثلاثاء الماضي أن القمة لن تنعقد الشهر القادم. 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T23:32+0000
2024-10-10T23:32+0000
زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وكانت مستشارة رئيس مكتب زيلينسكي، داريا زاريفنايا، قد أفادت يوم الثلاثاء الماضي لقمة الثانية حول أوكرانيا لن تعقد في نوفمبر المقبل، ولكن بحلول هذا الوقت يجب أن يكون كل شيء جاهزا للتحضير لها.وفي تصريحاته أثناء زيارته لفرنسا، قال زيلينسكي: "قمة السلام المقبلة يجب أن تعقد في نوفمبر، وستكون الخطة مطروحة على الطاولة. لا أعرف الموعد، وأعتقد أن لا أحد يعرف ذلك في الوقت الحالي، لكننا سنجهز كل ما قررناه. وفي بداية شهر نوفمبر، ستكون الخطة متاحة مع كافة التفاصيل".يذكر أن المؤتمر الأول حول أوكرانيا انعقد في مدينة بورغنستوك بسويسرا في الفترة من 15 إلى 16 يونيو الماضي. وقد أشار الكرملين إلى أن أي محاولات لحل الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا لا تعتبر منطقية أو مجدية.
https://sarabic.ae/20240905/زيلينسكي-يجدد-رغبته-في-حضور-روسيا-للقمة-الثانية-بشأن-أوكرانيا-1092439676.html
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زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

زيلينسكي يعلن عن عقد قمة ثانية حول أوكرانيا في نوفمبر المقبل

23:32 GMT 10.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أعلن فلاديمير زيلينسكي مجددًا عن نيته عقد قمة ثانية حول أوكرانيا في نوفمبر المقبل، على الرغم من إعلان مكتبه يوم الثلاثاء الماضي أن القمة لن تنعقد الشهر القادم.
موسكو - سبوتنيك. وكانت مستشارة رئيس مكتب زيلينسكي، داريا زاريفنايا، قد أفادت يوم الثلاثاء الماضي لقمة الثانية حول أوكرانيا لن تعقد في نوفمبر المقبل، ولكن بحلول هذا الوقت يجب أن يكون كل شيء جاهزا للتحضير لها.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يجدد رغبته في حضور روسيا للقمة الثانية بشأن أوكرانيا
5 سبتمبر, 20:33 GMT
وفي تصريحاته أثناء زيارته لفرنسا، قال زيلينسكي: "قمة السلام المقبلة يجب أن تعقد في نوفمبر، وستكون الخطة مطروحة على الطاولة. لا أعرف الموعد، وأعتقد أن لا أحد يعرف ذلك في الوقت الحالي، لكننا سنجهز كل ما قررناه. وفي بداية شهر نوفمبر، ستكون الخطة متاحة مع كافة التفاصيل".
يذكر أن المؤتمر الأول حول أوكرانيا انعقد في مدينة بورغنستوك بسويسرا في الفترة من 15 إلى 16 يونيو الماضي. وقد أشار الكرملين إلى أن أي محاولات لحل الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا لا تعتبر منطقية أو مجدية.
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