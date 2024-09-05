https://sarabic.ae/20240905/زيلينسكي-يجدد-رغبته-في-حضور-روسيا-للقمة-الثانية-بشأن-أوكرانيا-1092439676.html
زيلينسكي يجدد رغبته في حضور روسيا للقمة الثانية بشأن أوكرانيا
زيلينسكي يجدد رغبته في حضور روسيا للقمة الثانية بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح فلاديمير زيلينسكي، مرة أخرى، أنه يريد رؤية ممثلين عن روسيا في القمة الثانية بشأن أوكرانيا، في حين ذكرت موسكو مرارا وتكرارا أنها لا تخطط للمشاركة في مثل هذه... 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T20:33+0000
2024-09-05T20:33+0000
2024-09-05T20:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحفي في شبكة "إن بي سي نيوز": "يجب أن يكون هناك بالتأكيد ممثلون عن روسيا (في القمة الثانية). نحن ندرك أنه دون الجانب الروسي، من الصعب للغاية إنهاء هذه الحرب دبلوماسيا".وذكر الكرملين في وقت سابق، أن البحث عن طرق للخروج من الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.
https://sarabic.ae/20240905/البنتاغون-تأثير-تزويد-أوكرانيا-بأسلحة-بعيدة-المدى-سيكون-ضئيلا-للغاية-1092439009.html
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روسيا
زيلينسكي يجدد رغبته في حضور روسيا للقمة الثانية بشأن أوكرانيا
صرح فلاديمير زيلينسكي، مرة أخرى، أنه يريد رؤية ممثلين عن روسيا في القمة الثانية بشأن أوكرانيا، في حين ذكرت موسكو مرارا وتكرارا أنها لا تخطط للمشاركة في مثل هذه الأحداث".
وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحفي في شبكة "إن بي سي نيوز": "يجب أن يكون هناك بالتأكيد ممثلون عن روسيا (في القمة الثانية). نحن ندرك أنه دون الجانب الروسي، من الصعب للغاية إنهاء هذه الحرب دبلوماسيا".
وفي نهاية شهر يوليو/ تموز الفائت، ذكر زيلينسكي أن العالم كله، وكذلك هو نفسه، يريدون مشاركة روسيا في المؤتمر المقبل لتسوية الصراع.
في أوائل شهر يوليو الفائت، صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين لوكالة "سبوتنيك"، تعليقًا على موضوع القمة الجديدة حول أوكرانيا، أن الجانب الروسي لا يقبل الإنذارات ولن يشارك في مثل هذه الأحداث.
وذكر الكرملين في وقت سابق، أن البحث عن طرق للخروج من الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.