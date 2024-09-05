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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240905/زيلينسكي-يجدد-رغبته-في-حضور-روسيا-للقمة-الثانية-بشأن-أوكرانيا-1092439676.html
زيلينسكي يجدد رغبته في حضور روسيا للقمة الثانية بشأن أوكرانيا
زيلينسكي يجدد رغبته في حضور روسيا للقمة الثانية بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح فلاديمير زيلينسكي، مرة أخرى، أنه يريد رؤية ممثلين عن روسيا في القمة الثانية بشأن أوكرانيا، في حين ذكرت موسكو مرارا وتكرارا أنها لا تخطط للمشاركة في مثل هذه... 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T20:33+0000
2024-09-05T20:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحفي في شبكة "إن بي سي نيوز": "يجب أن يكون هناك بالتأكيد ممثلون عن روسيا (في القمة الثانية). نحن ندرك أنه دون الجانب الروسي، من الصعب للغاية إنهاء هذه الحرب دبلوماسيا".وذكر الكرملين في وقت سابق، أن البحث عن طرق للخروج من الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.
https://sarabic.ae/20240905/البنتاغون-تأثير-تزويد-أوكرانيا-بأسلحة-بعيدة-المدى-سيكون-ضئيلا-للغاية-1092439009.html
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روسيا
روسيا

زيلينسكي يجدد رغبته في حضور روسيا للقمة الثانية بشأن أوكرانيا

20:33 GMT 05.09.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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صرح فلاديمير زيلينسكي، مرة أخرى، أنه يريد رؤية ممثلين عن روسيا في القمة الثانية بشأن أوكرانيا، في حين ذكرت موسكو مرارا وتكرارا أنها لا تخطط للمشاركة في مثل هذه الأحداث".
وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحفي في شبكة "إن بي سي نيوز": "يجب أن يكون هناك بالتأكيد ممثلون عن روسيا (في القمة الثانية). نحن ندرك أنه دون الجانب الروسي، من الصعب للغاية إنهاء هذه الحرب دبلوماسيا".

وفي نهاية شهر يوليو/ تموز الفائت، ذكر زيلينسكي أن العالم كله، وكذلك هو نفسه، يريدون مشاركة روسيا في المؤتمر المقبل لتسوية الصراع.

جنود الجيش الأمريكي يقومون بتحميل صواريخ الجيش التكتيكية الموجهة من طراز M39 (ATACMS) على شاحنة بعد وصولهم في 18 أبريل 1999 إلى مطار تيرانا. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون: تأثير تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى سيكون ضئيلا للغاية
20:02 GMT

في أوائل شهر يوليو الفائت، صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين لوكالة "سبوتنيك"، تعليقًا على موضوع القمة الجديدة حول أوكرانيا، أن الجانب الروسي لا يقبل الإنذارات ولن يشارك في مثل هذه الأحداث.

وذكر الكرملين في وقت سابق، أن البحث عن طرق للخروج من الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.
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