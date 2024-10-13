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الجيش الروسي يحرر بلدة ميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك
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إعلام: الفجوة بين أوكرانيا وحلفائها المهمين آخذة في الاتساع
إعلام: الفجوة بين أوكرانيا وحلفائها المهمين آخذة في الاتساع
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أمريكية بأن الفجوة بين أوكرانيا وحلفائها المهمين آخذة في الاتساع. 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T09:22+0000
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وقالت التقارير: "محاولات زيلينسكي المستمرة على ضرورة انضمام أوكرانيا، وهي دولة أكبر من فرنسا وقوة زراعية كبيرة، إلى الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن، يُظهر أن الفجوة مع أهم مؤيديه آخذة في الاتساع".وبحسب صحيفة "بلومبرغ"، فإن العلاقات بين كييف ووارسو تدهور بسبب الخلافات بشأن قضية مذبحة فولين.قال رئيس الوزراء البولندي السابق ليزيك ميللر، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا لن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي إلا بعد أن تتخلى تماما عن ماضيها القومي.وبحسب وسائل الإعلام، فإنه خلال اجتماع في 13 سبتمبر/أيلول، وقع صراع بين فلاديمير زيلينسكي ووزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي.خبير عسكري بريطاني يتحدث عن وضع زيلينسكي بعد تراجع زخم المساعدات الغربيةإعلام: مسؤول أوكراني يسرب تنازلات يجهزها نظام كييف لإنهاء الصراع
https://sarabic.ae/20241010/البنتاغون-لـسبوتنيك-أولوية-الولايات-المتحدة-في-أوكرانيا-هي-دعم-كييف-بالأسلحة-1093621753.html
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الناتو, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الناتو, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

إعلام: الفجوة بين أوكرانيا وحلفائها المهمين آخذة في الاتساع

09:22 GMT 13.10.2024 (تم التحديث: 09:24 GMT 13.10.2024)
فلاديمير زيلينسكي في مصنع سكراينتون للذخيرة العسكرية، أثناء توقيعه على ذخيرة عسكرية في سكراينتون في ولاية بنسلفانيا
فلاديمير زيلينسكي في مصنع سكراينتون للذخيرة العسكرية، أثناء توقيعه على ذخيرة عسكرية في سكراينتون في ولاية بنسلفانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
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أفادت تقارير أمريكية بأن الفجوة بين أوكرانيا وحلفائها المهمين آخذة في الاتساع.
وقالت التقارير: "محاولات زيلينسكي المستمرة على ضرورة انضمام أوكرانيا، وهي دولة أكبر من فرنسا وقوة زراعية كبيرة، إلى الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن، يُظهر أن الفجوة مع أهم مؤيديه آخذة في الاتساع".

وأشارت إلى الإرهاق المتزايد لحلفاء كييف الغربيين من الصراع وتقدم القوات الروسية في شرق أوكرانيا.

وبحسب صحيفة "بلومبرغ"، فإن العلاقات بين كييف ووارسو تدهور بسبب الخلافات بشأن قضية مذبحة فولين.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون لـ"سبوتنيك": أولوية الولايات المتحدة في أوكرانيا هي دعم كييف بالأسلحة
10 أكتوبر, 15:47 GMT
قال رئيس الوزراء البولندي السابق ليزيك ميللر، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا لن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي إلا بعد أن تتخلى تماما عن ماضيها القومي.
وبحسب وسائل الإعلام، فإنه خلال اجتماع في 13 سبتمبر/أيلول، وقع صراع بين فلاديمير زيلينسكي ووزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي.
خبير عسكري بريطاني يتحدث عن وضع زيلينسكي بعد تراجع زخم المساعدات الغربية
إعلام: مسؤول أوكراني يسرب تنازلات يجهزها نظام كييف لإنهاء الصراع
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