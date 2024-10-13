https://sarabic.ae/20241013/إعلام-الفجوة-بين-أوكرانيا-وحلفائها-المهمين-آخذة-في-الاتساع-1093700702.html
إعلام: الفجوة بين أوكرانيا وحلفائها المهمين آخذة في الاتساع
إعلام: الفجوة بين أوكرانيا وحلفائها المهمين آخذة في الاتساع
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أمريكية بأن الفجوة بين أوكرانيا وحلفائها المهمين آخذة في الاتساع. 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T09:22+0000
2024-10-13T09:22+0000
2024-10-13T09:24+0000
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وقالت التقارير: "محاولات زيلينسكي المستمرة على ضرورة انضمام أوكرانيا، وهي دولة أكبر من فرنسا وقوة زراعية كبيرة، إلى الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن، يُظهر أن الفجوة مع أهم مؤيديه آخذة في الاتساع".وبحسب صحيفة "بلومبرغ"، فإن العلاقات بين كييف ووارسو تدهور بسبب الخلافات بشأن قضية مذبحة فولين.قال رئيس الوزراء البولندي السابق ليزيك ميللر، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا لن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي إلا بعد أن تتخلى تماما عن ماضيها القومي.وبحسب وسائل الإعلام، فإنه خلال اجتماع في 13 سبتمبر/أيلول، وقع صراع بين فلاديمير زيلينسكي ووزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي.خبير عسكري بريطاني يتحدث عن وضع زيلينسكي بعد تراجع زخم المساعدات الغربيةإعلام: مسؤول أوكراني يسرب تنازلات يجهزها نظام كييف لإنهاء الصراع
https://sarabic.ae/20241010/البنتاغون-لـسبوتنيك-أولوية-الولايات-المتحدة-في-أوكرانيا-هي-دعم-كييف-بالأسلحة-1093621753.html
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الناتو, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الناتو, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
إعلام: الفجوة بين أوكرانيا وحلفائها المهمين آخذة في الاتساع
09:22 GMT 13.10.2024 (تم التحديث: 09:24 GMT 13.10.2024)
أفادت تقارير أمريكية بأن الفجوة بين أوكرانيا وحلفائها المهمين آخذة في الاتساع.
وقالت التقارير: "محاولات زيلينسكي المستمرة على ضرورة انضمام أوكرانيا، وهي دولة أكبر من فرنسا وقوة زراعية كبيرة، إلى الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن، يُظهر أن الفجوة مع أهم مؤيديه آخذة في الاتساع".
وأشارت إلى الإرهاق المتزايد لحلفاء كييف الغربيين من الصراع وتقدم القوات الروسية في شرق أوكرانيا.
وبحسب صحيفة "بلومبرغ"، فإن العلاقات بين كييف ووارسو تدهور بسبب الخلافات بشأن قضية مذبحة فولين.
قال رئيس الوزراء البولندي السابق ليزيك ميللر، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا لن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي إلا بعد أن تتخلى تماما عن ماضيها القومي.
وبحسب وسائل الإعلام، فإنه خلال اجتماع في 13 سبتمبر/أيلول، وقع صراع بين فلاديمير زيلينسكي ووزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي.