https://sarabic.ae/20241023/مقاتلون-من-القوات-الأوكرانية-يستسلمون-للجيش-الروسي-ويصرحون-بأنهم-غير-مستعدين-للموت-من-أجل-زيلينسكي-1094055856.html

مقاتلون من القوات الأوكرانية يستسلمون للجيش الروسي ويصرحون بأنهم غير مستعدين للموت من أجل زيلينسكي

مقاتلون من القوات الأوكرانية يستسلمون للجيش الروسي ويصرحون بأنهم غير مستعدين للموت من أجل زيلينسكي

سبوتنيك عربي

صرح ممثل من وكالة إنفاذ القانون الروسية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة من جنود المشاة الأوكرانيين، استسلمت في اتجاه خاركوف، وقالوا إنهم لا يريدون الموت من أجل... 23.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-23T06:12+0000

2024-10-23T06:12+0000

2024-10-23T06:12+0000

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وأكد ممثل وكالة إنفاذ القانون الروسية، أن جنود المشاة الأوكرانيين المجهزين بأسلحة "الناتو"، والذين استسلموا في اتجاه خاركوف، قالوا إنهم لا يريدون الموت من أجل فلاديمير زيلينسكي ومصالح الولايات المتحدة.وقال ممثل وكالة إنفاذ القانون الروسية لوكالة "سبوتنيك": "استسلم اثنان من جنود المشاة من اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 63 للقوات المسلحة الأوكرانية طوعًا لجنود من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، في اتجاه خاركوف. وكان جنود العدو المستسلمون يحملون معهم الزي الرسمي والذخيرة والأسلحة التي تنتجها دول "الناتو"، وقال جنود العدو المستسلمون إنهم لا يريدون الموت من أجل زيلينسكي والمصالح الأمريكية، لذلك قرروا إلقاء أسلحتهم".وأكدت وكالة إنفاذ القانون أن جنود العدو تلقوا جميع التعليمات التفصيلية خطوة بخطوة حول تقنية الاستسلام على خط المواجهة من منشورات التعليمات الموزعة على الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف مع حساب ردود الفعل.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قائد قوات "أخمات" الروسية لـ"سبوتنيك": الأوكرانيون بدأوا بالاستسلام بشكل متزايد في مقاطعة كورسكأسير أوكراني يتحدث عن حاجز مخصص لقتل رافضي المهام القتالية لقوات نظام كييف

https://sarabic.ae/20240727/الدفاع-الروسية-استسلام-17-جنديا-أوكرانيا-في-مقاطعة-خيرسون-فيديو-1091171622.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري