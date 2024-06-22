https://sarabic.ae/20240622/أسير-أوكراني-يتحدث-عن-حاجز-مخصص-لقتل-رافضي-تنفيذ-المهام-القتالية-1090065009.html

أسير أوكراني يتحدث عن حاجز مخصص لقتل رافضي المهام القتالية لقوات نظام كييف

أسير أوكراني يتحدث عن حاجز مخصص لقتل رافضي المهام القتالية لقوات نظام كييف

سبوتنيك عربي

أكد أسير الحرب الأوكراني، يوري فوديان، أن مفارز من القوات المسلحة الأوكرانية، المكونة من وحدات مشكلة حديثًا، تطلق النار على الجنود الأوكرانيين، الذين يرفضون... 22.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-22T10:22+0000

2024-06-22T10:22+0000

2024-06-22T10:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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أخبار أوكرانيا

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وقال فوديان لوكالة "سبوتنيك": "هناك حاجز تم وضعه، وعندما تعود إلى المواقع الأوكرانية يمكنهم ببساطة إطلاق النار عليك لأنك رافض (لتنفيذ المهام)".وأشار فوديان إلى أنه في أفضل الأحوال، يمكن أن يُحكم على "الرافض" بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و15 عامًا.وأضاف: "على أقل تقدير سيضربونك ويعيدونك إلى السجن، أو يرسلونك إلى نقطة الصفر، التي تتعرض لنيران كثيفة جدًا".بعد استسلامهم...كيف يعيش الجنود الأوكرانيون الأسرى في سجون دونيتسك الشعبية؟وتابع الأسير: "لقد أرسلوني في مهمة، في مكان، وألقوا خمسة أو عشرة رجال، وقالوا: ها هو الفريق. سيتم إطلاق النار على أي شخص يعود. لا تسمحوا لأحد بالمرور"، مضيفا: "هذا ما يسمى بوحدة الحاجز".وفي وقت سابق، أشارت صحيفة "أميركان كونسيرفيتيف"إلى مقابلة مع أحد مقاتلي وحدة "آزوف" الإرهابية مع قناة تلفزيونية أوكرانية، اعترف فيها بأن وحدته استُخدمت "كوحدة تحفيزية" لمنع تراجع الوحدات الأوكرانية الأخرى.وقد أفاد فوديان نفسه، سابقًا، أن ضباط القوات المسلحة الأوكرانية، يمنعون الجنود الأوكرانيين من الاستسلام للقوات الروسية، ويتم تزويدهم بتعليمات حول كيفية "الموت بشكل صحيح".أسير أوكراني يروي كيف نجا بعد ضرب مدرعة "برادلي" التي كان فيها... فيديو

https://sarabic.ae/20240615/أسير-أوكراني-مرتزقة-من-أمريكيا-وبولندا-شاركوا-في-الهجوم-على-مواقع-في-دونيتسك-1089892262.html

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