https://sarabic.ae/20240622/أسير-أوكراني-يتحدث-عن-حاجز-مخصص-لقتل-رافضي-تنفيذ-المهام-القتالية-1090065009.html
أسير أوكراني يتحدث عن حاجز مخصص لقتل رافضي المهام القتالية لقوات نظام كييف
أسير أوكراني يتحدث عن حاجز مخصص لقتل رافضي المهام القتالية لقوات نظام كييف
سبوتنيك عربي
أكد أسير الحرب الأوكراني، يوري فوديان، أن مفارز من القوات المسلحة الأوكرانية، المكونة من وحدات مشكلة حديثًا، تطلق النار على الجنود الأوكرانيين، الذين يرفضون... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T10:22+0000
2024-06-22T10:22+0000
2024-06-22T10:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084289929_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_43e9ceff752d20754a41e80756601ee9.jpg
وقال فوديان لوكالة "سبوتنيك": "هناك حاجز تم وضعه، وعندما تعود إلى المواقع الأوكرانية يمكنهم ببساطة إطلاق النار عليك لأنك رافض (لتنفيذ المهام)".وأشار فوديان إلى أنه في أفضل الأحوال، يمكن أن يُحكم على "الرافض" بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و15 عامًا.وأضاف: "على أقل تقدير سيضربونك ويعيدونك إلى السجن، أو يرسلونك إلى نقطة الصفر، التي تتعرض لنيران كثيفة جدًا".بعد استسلامهم...كيف يعيش الجنود الأوكرانيون الأسرى في سجون دونيتسك الشعبية؟وتابع الأسير: "لقد أرسلوني في مهمة، في مكان، وألقوا خمسة أو عشرة رجال، وقالوا: ها هو الفريق. سيتم إطلاق النار على أي شخص يعود. لا تسمحوا لأحد بالمرور"، مضيفا: "هذا ما يسمى بوحدة الحاجز".وفي وقت سابق، أشارت صحيفة "أميركان كونسيرفيتيف"إلى مقابلة مع أحد مقاتلي وحدة "آزوف" الإرهابية مع قناة تلفزيونية أوكرانية، اعترف فيها بأن وحدته استُخدمت "كوحدة تحفيزية" لمنع تراجع الوحدات الأوكرانية الأخرى.وقد أفاد فوديان نفسه، سابقًا، أن ضباط القوات المسلحة الأوكرانية، يمنعون الجنود الأوكرانيين من الاستسلام للقوات الروسية، ويتم تزويدهم بتعليمات حول كيفية "الموت بشكل صحيح".أسير أوكراني يروي كيف نجا بعد ضرب مدرعة "برادلي" التي كان فيها... فيديو
https://sarabic.ae/20240615/أسير-أوكراني-مرتزقة-من-أمريكيا-وبولندا-شاركوا-في-الهجوم-على-مواقع-في-دونيتسك-1089892262.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084289929_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e366a72fbdbc54b4072d0f78cb2ff0a0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
أسير أوكراني يتحدث عن حاجز مخصص لقتل رافضي المهام القتالية لقوات نظام كييف
10:22 GMT 22.06.2024 (تم التحديث: 10:25 GMT 22.06.2024)
أكد أسير الحرب الأوكراني، يوري فوديان، أن مفارز من القوات المسلحة الأوكرانية، المكونة من وحدات مشكلة حديثًا، تطلق النار على الجنود الأوكرانيين، الذين يرفضون تنفيذ المهام القتالية الموكلة لهم.
وقال فوديان لوكالة "سبوتنيك": "هناك حاجز تم وضعه، وعندما تعود إلى المواقع الأوكرانية يمكنهم ببساطة إطلاق النار عليك لأنك رافض (لتنفيذ المهام)".
ووفقا له، إذا رفض عسكري أوكراني تنفيذ مهمة ما، فإن فرصته في البقاء على قيد الحياة ضئيلة.
وأشار فوديان إلى أنه في أفضل الأحوال، يمكن أن يُحكم على "الرافض" بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و15 عامًا.
وأضاف: "على أقل تقدير سيضربونك ويعيدونك إلى السجن، أو يرسلونك إلى نقطة الصفر، التي تتعرض لنيران كثيفة جدًا".
وأردف فوديان، نقلا عن قصص زملائه السابقين، إنه "في بعض الأحيان يتم تشكيل الحاجز من الألوية التي تم تشكيلها في الآونة الأخيرة، وفي حالات أخرى من ذات الوحدات، التي تم اختيار مجموعة منها لإرسالها في مهمة".
وتابع الأسير: "لقد أرسلوني في مهمة، في مكان، وألقوا خمسة أو عشرة رجال، وقالوا: ها هو الفريق. سيتم إطلاق النار على أي شخص يعود. لا تسمحوا لأحد بالمرور"، مضيفا: "هذا ما يسمى بوحدة الحاجز".
وفي وقت سابق، أشارت صحيفة "أميركان كونسيرفيتيف"إلى مقابلة مع أحد مقاتلي وحدة "آزوف" الإرهابية مع قناة تلفزيونية أوكرانية، اعترف فيها بأن وحدته استُخدمت "كوحدة تحفيزية" لمنع تراجع الوحدات الأوكرانية الأخرى.
وقد أفاد فوديان نفسه، سابقًا، أن ضباط القوات المسلحة الأوكرانية، يمنعون الجنود الأوكرانيين من الاستسلام للقوات الروسية، ويتم تزويدهم بتعليمات حول كيفية "الموت بشكل صحيح".