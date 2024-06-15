https://sarabic.ae/20240615/أسير-أوكراني-مرتزقة-من-أمريكيا-وبولندا-شاركوا-في-الهجوم-على-مواقع-في-دونيتسك-1089892262.html

أسير أوكراني: مرتزقة من أمريكا وبولندا شاركوا في الهجوم على مواقع في دونيتسك

أسير أوكراني: مرتزقة من أمريكا وبولندا شاركوا في الهجوم على مواقع في دونيتسك

سبوتنيك عربي

صرح الأسير الأوكراني، يوري فوديان، لوكالة "سبوتنيك" أن مرتزقة أمريكيين وبولنديين شاركوا في الهجوم على المواقع الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية. 15.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-15T13:22+0000

2024-06-15T13:22+0000

2024-06-15T13:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال فوديان: "كان هناك العديد من الأشخاص من أمريكا، وكان هناك العديد من الأشخاص من بولندا، وكان معظمهم يتواصلون باللغة الإنجليزية، لقد ذهبوا أيضًا في مهام، إلى نفس المكان الذي أرسلنا إليه، للاستيلاء على النقاط والمواقع".بالإضافة إلى ذلك، بحسب فوديان، يمكن للمرتزقة المغادرة في أي وقت.الاستخبارات الروسية الخارجية: تجنيد أعضاء عصابة المخدرات في أمريكا للمشاركة بالصراع الأوكرانيوأوضح أن "الأمر يبدو كما لو أنهم (خدموا بموجب عقد)، يمكنهم المغادرة في أي وقت... لقد فسخوا العقد، وحزموا أمتعتهم وغادروا. لم يكن ذلك متاحا لنا، لقد جلسنا حتى النهاية".يقوم نظام كييف بتجنيد مقاتلين من جميع أنحاء العالم في جيشه. وقد أفادت وزارة الدفاع الروسية بتحييد مرتزقة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وجورجيا ودول أخرى، وتصدر تقارير منتظمة عن استهداف وتدمير الأماكن التي يتركز فيها الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب كييف.“لا يعرفون كيفية تفكيك البندقية"… تقرير يكشف الوضع السيئ للأوكرانيين على جبهات القتالوفي منتصف مارس/ آذار، أفادت الوزارة بأنه خلال المنطقة العسكرية الشمالية، وصل 13387 مرتزقًا أجنبيًا إلى أوكرانيا للمشاركة في المعارك إلى جانب نظام كييف، وتم خلال هذه الفترة القضاء على نحو ستة آلاف.

https://sarabic.ae/20220530/بعد-استسلامهمكيف-يعيش-الجنود-الأوكرانيون-الأسرى-في-سجون-دونيتسك-الشعبية؟-1062876335.html

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