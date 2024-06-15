أسير أوكراني: مرتزقة من أمريكا وبولندا شاركوا في الهجوم على مواقع في دونيتسك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:03 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:20 GMT
25 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:45 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:54 GMT
6 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
11:03 GMT
26 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
توغل إسرائيلي جديد في رفح، واشنطن تندد بقرار اقتطاع أموال الفلسطينيين
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
غزة... حماس تطلب ضمانات مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار.. ما موقف واشنطن؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
09:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:47 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:45 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:54 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مدى قدرة إسرائيل على الدخول في حرب شاملة مع حزب الله؟
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
أهداف زيارة وزير خارجية إيران لبغداد وكردستان
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يقدم مقترح سلام لإنهاء أزمة أوكرانيا وتقديرات إسرائيلية بانتهاء العملية العسكرية في رفح بعد أسبوعين
17:03 GMT
59 د
On air
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240615/أسير-أوكراني-مرتزقة-من-أمريكيا-وبولندا-شاركوا-في-الهجوم-على-مواقع-في-دونيتسك-1089892262.html
أسير أوكراني: مرتزقة من أمريكا وبولندا شاركوا في الهجوم على مواقع في دونيتسك
أسير أوكراني: مرتزقة من أمريكا وبولندا شاركوا في الهجوم على مواقع في دونيتسك
سبوتنيك عربي
صرح الأسير الأوكراني، يوري فوديان، لوكالة "سبوتنيك" أن مرتزقة أمريكيين وبولنديين شاركوا في الهجوم على المواقع الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية. 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T13:22+0000
2024-06-15T13:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104513/07/1045130731_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_54a020c42af75b6fb5852decb97dd7f8.jpg
وقال فوديان: "كان هناك العديد من الأشخاص من أمريكا، وكان هناك العديد من الأشخاص من بولندا، وكان معظمهم يتواصلون باللغة الإنجليزية، لقد ذهبوا أيضًا في مهام، إلى نفس المكان الذي أرسلنا إليه، للاستيلاء على النقاط والمواقع".بالإضافة إلى ذلك، بحسب فوديان، يمكن للمرتزقة المغادرة في أي وقت.الاستخبارات الروسية الخارجية: تجنيد أعضاء عصابة المخدرات في أمريكا للمشاركة بالصراع الأوكرانيوأوضح أن "الأمر يبدو كما لو أنهم (خدموا بموجب عقد)، يمكنهم المغادرة في أي وقت... لقد فسخوا العقد، وحزموا أمتعتهم وغادروا. لم يكن ذلك متاحا لنا، لقد جلسنا حتى النهاية".يقوم نظام كييف بتجنيد مقاتلين من جميع أنحاء العالم في جيشه. وقد أفادت وزارة الدفاع الروسية بتحييد مرتزقة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وجورجيا ودول أخرى، وتصدر تقارير منتظمة عن استهداف وتدمير الأماكن التي يتركز فيها الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب كييف.“لا يعرفون كيفية تفكيك البندقية"… تقرير يكشف الوضع السيئ للأوكرانيين على جبهات القتالوفي منتصف مارس/ آذار، أفادت الوزارة بأنه خلال المنطقة العسكرية الشمالية، وصل 13387 مرتزقًا أجنبيًا إلى أوكرانيا للمشاركة في المعارك إلى جانب نظام كييف، وتم خلال هذه الفترة القضاء على نحو ستة آلاف.
https://sarabic.ae/20220530/بعد-استسلامهمكيف-يعيش-الجنود-الأوكرانيون-الأسرى-في-سجون-دونيتسك-الشعبية؟-1062876335.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104513/07/1045130731_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_44257f8c146db37069883ce4e011c445.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

أسير أوكراني: مرتزقة من أمريكا وبولندا شاركوا في الهجوم على مواقع في دونيتسك

13:22 GMT 15.06.2024 (تم التحديث: 13:26 GMT 15.06.2024)
© Sputnik . Табылды Кадырбеков / الانتقال إلى بنك الصورسجناء
سجناء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
© Sputnik . Табылды Кадырбеков
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الأسير الأوكراني، يوري فوديان، لوكالة "سبوتنيك" أن مرتزقة أمريكيين وبولنديين شاركوا في الهجوم على المواقع الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال فوديان: "كان هناك العديد من الأشخاص من أمريكا، وكان هناك العديد من الأشخاص من بولندا، وكان معظمهم يتواصلون باللغة الإنجليزية، لقد ذهبوا أيضًا في مهام، إلى نفس المكان الذي أرسلنا إليه، للاستيلاء على النقاط والمواقع".

كان المرتزقة الأجانب، كما أشار الأسير، يتمتعون بامتيازات الراتب: تلقى الأوكراني المعبأ، وهو على خط الاتصال القتالي، 120 ألف هريفنيا (3 آلاف دولار)، بينما تلقى المرتزقة 5-7 آلاف دولار.

بالإضافة إلى ذلك، بحسب فوديان، يمكن للمرتزقة المغادرة في أي وقت.
الاستخبارات الروسية الخارجية: تجنيد أعضاء عصابة المخدرات في أمريكا للمشاركة بالصراع الأوكراني
وأوضح أن "الأمر يبدو كما لو أنهم (خدموا بموجب عقد)، يمكنهم المغادرة في أي وقت... لقد فسخوا العقد، وحزموا أمتعتهم وغادروا. لم يكن ذلك متاحا لنا، لقد جلسنا حتى النهاية".
جنود أوكرانيون أسرى في أحد السجون بجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
وسائط متعددة
بعد استسلامهم...كيف يعيش الجنود الأوكرانيون الأسرى في سجون دونيتسك الشعبية؟
30 مايو 2022, 08:20 GMT
يقوم نظام كييف بتجنيد مقاتلين من جميع أنحاء العالم في جيشه. وقد أفادت وزارة الدفاع الروسية بتحييد مرتزقة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وجورجيا ودول أخرى، وتصدر تقارير منتظمة عن استهداف وتدمير الأماكن التي يتركز فيها الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب كييف.

كما حذرت الوزارة مرارا وتكرارا المواطنين الأجانب من السفر إلى أوكرانيا. وأكدت الوزارة أن المرتزقة لا يعتبرون مقاتلين بموجب القانون الدولي الإنساني ولا يحق لهم الحصول على وضع أسير حرب.

“لا يعرفون كيفية تفكيك البندقية"… تقرير يكشف الوضع السيئ للأوكرانيين على جبهات القتال
وفي منتصف مارس/ آذار، أفادت الوزارة بأنه خلال المنطقة العسكرية الشمالية، وصل 13387 مرتزقًا أجنبيًا إلى أوكرانيا للمشاركة في المعارك إلى جانب نظام كييف، وتم خلال هذه الفترة القضاء على نحو ستة آلاف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:37 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل وإصابة 70 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي على حيي الشجاعية والتفاح05:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала