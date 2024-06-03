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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240603/لا-يعرفون-كيفية-تفكيك-البندقية-تقرير-يكشف-الوضع-السيء-للأوكرانيين-على-جبهات-القتال-1089458759.html
“لا يعرفون كيفية تفكيك البندقية"… تقرير يكشف الوضع السيئ للأوكرانيين على جبهات القتال
“لا يعرفون كيفية تفكيك البندقية"… تقرير يكشف الوضع السيئ للأوكرانيين على جبهات القتال
سبوتنيك عربي
كشف تقرير أمريكي، الاثنين، عن حالة مزرية وصل إليها الجنود الأوكرانيون على جبهات القتال، تتمثل في ضعف التدريب وعدم اللياقة البدنية والصحية. 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T11:56+0000
2024-06-03T12:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ونقل التقرير عن قادة ميدانيين أوكرانيين، قوله إنه يتعين عليهم في الكثير من الأحيان "تخصيص أسابيع لتعليم المجندين المهارات الأساسية، مثل كيفية إطلاق النار".ونقل التقرير عن نائب قائد كتيبة أوكراني عمره 28 عاما، فضل عدم كشف هويته: "لقد كان هناك رجال لا يعرفون حتى كيفية تفكيك وتجميع البندقية".وتابع أنه قضى الأسبوع الأول مع الجنود القادمين من المواقع الخلفية، للتأكد من أن كل واحد منهم أطلق على الأقل 1500 طلقة يوميا، قبل الانتقال إلى تنفيذ مهام أكثر تعقيدا.وواصل الضابط الأوكراني: "نحن نضيّع الكثير من الوقت في التدريبات الأساسية، ولو حدث اختراق بالقرب من تشاسوف يار، ووصلنا جنود مشاة جدد لا يعرفون الأساسيات، فسوف يتم إرسالهم إلى هناك للموت فقط".وتابع أن "الأوامر صدرت لبعض الألوية بقبول هؤلاء الرجال على أي حال".ولا يشكل قانون التعبئة المعتمد حديثا في أوكرانيا، والذي يهدف إلى توسيع قاعدة الرجال المؤهلين للتجنيد، سوى خطوة واحدة في حل مشاكل الأفراد في المؤسسة العسكرية.ووقّع فلاديمير زيلينسكي، الشهر الماضي، قانونا يسمح لبعض نزلاء السجون بالانضمام إلى الجيش مقابل الحصول على فرصة للإفراج المشروط.
https://sarabic.ae/20240603/سياسي-أمريكي-جنود-القوات-المسلحة-الأوكرانية-ينتقلون-بشكل-جماعي-إلى-جانب-الجيش-الروسي--1089454741.html
https://sarabic.ae/20240530/كييف-تستعد-لخفض-سن-التعبئة-إلى-18-عاما-1089365652.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

“لا يعرفون كيفية تفكيك البندقية"… تقرير يكشف الوضع السيئ للأوكرانيين على جبهات القتال

11:56 GMT 03.06.2024 (تم التحديث: 12:44 GMT 03.06.2024)
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeجنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023.
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
تابعنا عبر
كشف تقرير أمريكي، الاثنين، عن حالة مزرية وصل إليها الجنود الأوكرانيون على جبهات القتال، تتمثل في ضعف التدريب وعدم اللياقة البدنية والصحية.
ونقل التقرير عن قادة ميدانيين أوكرانيين، قوله إنه يتعين عليهم في الكثير من الأحيان "تخصيص أسابيع لتعليم المجندين المهارات الأساسية، مثل كيفية إطلاق النار".
ونقل التقرير عن نائب قائد كتيبة أوكراني عمره 28 عاما، فضل عدم كشف هويته: "لقد كان هناك رجال لا يعرفون حتى كيفية تفكيك وتجميع البندقية".
وتابع أنه قضى الأسبوع الأول مع الجنود القادمين من المواقع الخلفية، للتأكد من أن كل واحد منهم أطلق على الأقل 1500 طلقة يوميا، قبل الانتقال إلى تنفيذ مهام أكثر تعقيدا.
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وواصل الضابط الأوكراني: "نحن نضيّع الكثير من الوقت في التدريبات الأساسية، ولو حدث اختراق بالقرب من تشاسوف يار، ووصلنا جنود مشاة جدد لا يعرفون الأساسيات، فسوف يتم إرسالهم إلى هناك للموت فقط".
فيما كشف رقيب بالجيش الأوكراني للتقرير الأمريكي، أن "بعض المجندين يتم اعتبارهم لائقين بدنيا على الرغم من تجاوزهم سن الـ50، ويعانون من مشاكل في الركبتين والظهر، مما يعني أنهم لن يستطيعوا السير لأميال وهم محمّلين بمعدات وأسلحة، كما يتطلب الأمر في الغالب".
وتابع أن "الأوامر صدرت لبعض الألوية بقبول هؤلاء الرجال على أي حال".
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ولا يشكل قانون التعبئة المعتمد حديثا في أوكرانيا، والذي يهدف إلى توسيع قاعدة الرجال المؤهلين للتجنيد، سوى خطوة واحدة في حل مشاكل الأفراد في المؤسسة العسكرية.
ووقّع فلاديمير زيلينسكي، الشهر الماضي، قانونا يسمح لبعض نزلاء السجون بالانضمام إلى الجيش مقابل الحصول على فرصة للإفراج المشروط.
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