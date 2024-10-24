https://sarabic.ae/20241024/شولتس-أوكرانيا-لا-يمكنها-الانضمام-إلى-الناتو-1094142148.html

شولتس: أوكرانيا لا يمكنها الانضمام إلى الناتو

شولتس: أوكرانيا لا يمكنها الانضمام إلى الناتو

سبوتنيك عربي

أفاد المستشار الألماني أولاف شولتس، بأنه ليست هناك حاجة الآن لاتخاذ قرار جديد بشأن عضوية كييف في حلف شمال الأطلسي؛ إذ لا يمكن لدولة في حالة حرب أن تصبح عضوًا... 24.10.2024, سبوتنيك عربي

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وقال شولتس خلال مقابلة: "لقد اتخذنا قرارا في واشنطن وفيلنيوس ووصفنا الآفاق، لكنني أعتقد أنه في الوقت الحالي ليست هناك حاجة لقرار جديد يتجاوز هذا القرار".وأضاف في الوقت نفسه أن الأمر يتعلق الآن أكثر بـ"مناقشة مسألة الضمانات الأمنية في وضع ما بعد الحرب".وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لا يمكن أن تكون موضوعاً للمفاوضات مع روسيا، لا اليوم ولا في المستقبل.وفي وقت سابق، نشرت صحيفة أمريكية مقالًا ذكّرت فيه بأن "سلطات كييف تجري مفاوضات مغلقة بشأن تسليم جزء من أراضي أوكرانيا مقابل العضوية في حلف شمال الأطلسي". وبحسب الصحيفة، بدأت كييف في النظر بخيارات بديلة لإنهاء الصراع على خلفية نقص المساعدة العسكرية من حلفائها، مدركة استحالة الوصول إلى حدود عام 1991.وفي يونيو/ حزيران من العام الحالي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع بوزارة الخارجية الروسية، شروط بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا، ومن بينها رفض نظام كييف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وأشار الرئيس الروسي، إلى أنه من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع، تحتاج روسيا إلى وضع محايد وغير انحيازي وخالٍ من الأسلحة النووية كجمهورية ما بعد الاتحاد السوفيتي.في الوقت نفسه، لم يحدد الأمين العام للحلف أي إطار زمني لدعوة أوكرانيا المحتملة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي يتطلب قرارا بالإجماع من جميع أعضاء الحلف.إعلام: الفجوة بين أوكرانيا وحلفائها المهمين آخذة في الاتساعخبير عسكري بريطاني يتحدث عن وضع زيلينسكي بعد تراجع زخم المساعدات الغربيةإعلام: مسؤول أوكراني يسرب تنازلات يجهزها نظام كييف لإنهاء الصراع

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https://sarabic.ae/20241020/تقرير-خطة-النصر-التي-وضعها-زيلينسكي-تتضمن-استغلال-الغرب-لموارد-أوكرانيا-1093969911.html

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