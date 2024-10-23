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ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
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قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
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الخارجية الروسية: روسيا لن تناقش أبدا انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو
الخارجية الروسية: روسيا لن تناقش أبدا انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لا يمكن أن تكون موضوعاً للمفاوضات مع روسيا،... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T12:33+0000
2024-10-23T12:33+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "دعوة كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لا يمكن أن تكون موضوع مفاوضات مع روسيا، سواء الآن أو في المستقبل".وفي وقت سابق، نشرت صحيفة أمريكية مقالًا ذكّرت فيه بأن "سلطات كييف تجري مفاوضات مغلقة بشأن تسليم جزء من أراضي أوكرانيا مقابل العضوية في حلف شمال الأطلسي". وبحسب الصحيفة، بدأت كييف في النظر بخيارات بديلة لإنهاء الصراع على خلفية نقص المساعدة العسكرية من حلفائها، مدركة استحالة الوصول إلى حدود عام 1991.وفي بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قام الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي مارك روتيه، بزيارة كييف. وقال خلال الزيارة إنه "سيأتي اليوم الذي تصبح فيه أوكرانيا عضوا كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي، ولا تملك روسيا حق النقض في هذه القضية"، بحسب زعمه.في الوقت نفسه، لم يحدد الأمين العام للحلف أي إطار زمني لدعوة أوكرانيا المحتملة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي يتطلب قرارا بالإجماع من جميع أعضاء الحلف.إعلام: الفجوة بين أوكرانيا وحلفائها المهمين آخذة في الاتساعخبير عسكري بريطاني يتحدث عن وضع زيلينسكي بعد تراجع زخم المساعدات الغربيةإعلام: مسؤول أوكراني يسرب تنازلات يجهزها نظام كييف لإنهاء الصراع
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: روسيا لن تناقش أبدا انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

12:33 GMT 23.10.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لا يمكن أن تكون موضوعاً للمفاوضات مع روسيا، لا اليوم ولا في المستقبل.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "دعوة كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لا يمكن أن تكون موضوع مفاوضات مع روسيا، سواء الآن أو في المستقبل".

وشددت أن رغبة كييف في الانضمام إلى التحالف على حساب أمن روسيا، إلى جانب الإرهاب ضد الروس في دونباس، هي أحد أسباب الأزمة الأوكرانية وبدء العملية العسكرية الخاصة.

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
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07:38 GMT
وفي وقت سابق، نشرت صحيفة أمريكية مقالًا ذكّرت فيه بأن "سلطات كييف تجري مفاوضات مغلقة بشأن تسليم جزء من أراضي أوكرانيا مقابل العضوية في حلف شمال الأطلسي". وبحسب الصحيفة، بدأت كييف في النظر بخيارات بديلة لإنهاء الصراع على خلفية نقص المساعدة العسكرية من حلفائها، مدركة استحالة الوصول إلى حدود عام 1991.
وفي يونيو/ حزيران من العام الحالي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع بوزارة الخارجية الروسية، شروط بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا، ومن بينها رفض نظام كييف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وأشار الرئيس الروسي، إلى أنه من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع، تحتاج روسيا إلى وضع محايد وغير انحيازي وخالٍ من الأسلحة النووية كجمهورية ما بعد الاتحاد السوفيتي.
وفي بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قام الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي مارك روتيه، بزيارة كييف. وقال خلال الزيارة إنه "سيأتي اليوم الذي تصبح فيه أوكرانيا عضوا كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي، ولا تملك روسيا حق النقض في هذه القضية"، بحسب زعمه.
في الوقت نفسه، لم يحدد الأمين العام للحلف أي إطار زمني لدعوة أوكرانيا المحتملة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي يتطلب قرارا بالإجماع من جميع أعضاء الحلف.
إعلام: الفجوة بين أوكرانيا وحلفائها المهمين آخذة في الاتساع
خبير عسكري بريطاني يتحدث عن وضع زيلينسكي بعد تراجع زخم المساعدات الغربية
إعلام: مسؤول أوكراني يسرب تنازلات يجهزها نظام كييف لإنهاء الصراع
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