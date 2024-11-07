https://sarabic.ae/20241107/خبير-تركي-يوضح-التوجهات-المحتملة-للسياسة-الأمريكية-في-عهد-ترامب---1094583413.html

خبير تركي يوضح التوجهات المحتملة للسياسة الأمريكية في عهد ترامب

خبير تركي يوضح التوجهات المحتملة للسياسة الأمريكية في عهد ترامب

سبوتنيك عربي

اعتبر الخبير في العلاقات الدولية البروفيسور التركي بلال سمبور، أن انتخاب المرشح للحزب الجمهوري دونالد ترامب، لم يكن مفاجئا، مشيرًا إلى التوجهات المحتملة... 07.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-07T15:07+0000

2024-11-07T15:07+0000

2024-11-07T15:07+0000

العالم

ترامب

دونالد ترامب

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

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وقال الخبير التركي لوكالة "سبوتنيك": “لم يكن انتخاب ترامب مفاجئًا، وكذلك هزيمة الديمقراطيين. ماذا نتوقع الآن؟ عليكم أن تفهموا أن ترامب، في سلوكه، بعيد كل البعد عن أن يكون مثالا كلاسيكيا للرئيس الأمريكي".وأشار الخبير إلى أنه "وعلى وجه الخصوص، من المرجح أن يقدم ترامب دعمًا أقوى لإسرائيل في مواجهتها مع "حماس" و"حزب الله" والجماعات الموالية لإيران في اليمن، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات المتصاعدة في المنطقة.. ويبدو أن ترامب سيهدف إلى الحفاظ على الوجود الأمريكي في سوريا وإضعاف النفوذ الإيراني".وحول العلاقات التركية الأمريكية، بيّن الخبير التركي أنه "يمكن تقديم توقعات مماثلة فيما يتعلق بالتفاعل التركي الأمريكي. لقد فشل أردوغان في بناء العلاقة المنشودة مع بايدن، وأصبح ذلك بمثابة خيبة أمل كبيرة بالنسبة له".واشار الخبير التركي إلى أن لدى القيادة التركية "قناة اتصال ثابتة مع ترامب ولديهم خبرة في العمل معًا، وهو أمر مهم بالطبع لتطوير العلاقات بين البلدين".ويضم المجمع الانتخابي 538 صوتا تمثل جميع الولايات ويحتاج الفوز بالرئاسة لحصول أحد المرشحين على 270 صوتا على الأقل، وهي النسبة التي تجاوزها ترامب في انتخابات الرئاسة التي جرت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

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سبوتنيك عربي

العالم, ترامب, دونالد ترامب, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024